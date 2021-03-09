Катеринчук стал адвокатом Рудьковского по делу о похищении Семинского

По словам юриста Николая Катеринчука, он не видел раньше в уголовных производствах такой предвзятости, которую демонстрирует следствие в деле о похищении в 2012 году тогдашнего главы компании "Нефтегаздобыча", а сейчас нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского. В рамках этого производства подозрение объявили экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому, его интересы и права теперь будет защищать в суде Катеринчук.

Украинский юрист Николай Катеринчук и юридическая компания "Катеринчук, Моор & партнеры" будут представлять в суде экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которому предъявлено обвинение в похищении в 2012 году тогдашнего главы компании "Нефтегаздобыча", а сейчас – нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского. О своем вступлении в дело в качестве адвоката Рудьковского Катеринчук сообщил в эксклюзивном комментарии интернет-изданию "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.



"Юридическая компания "Катеринчук, Моор & партнеры" ознакомилась с материалами дела, касающимися меры пресечения, которую должен суд избрать Рудьковскому в ближайшее время. Я как адвокат буду лично его защищать по этому делу. Уже сегодня, если будет рассмотрение меры пресечения Рудьковскому, мы будем представлять его интересы и права", – рассказал Катеринчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании

Он сообщил, что процесс избрания меры пресечения Рудьковскому остановился на стадии отвода судьи.



"Судья находится в совещательной комнате, он должен сегодня объявить свое решение о ходатайстве адвокатов Рудьковского, которые участвовали в этом деле до пятницы. После решения судьи будет продолжено заседание по поводу избрания меры пресечения Николаю Рудьковскому. Судья, которого адвокаты Рудьковского хотят заменить, давал санкции на обыск по этому делу с нарушением действующего законодательства. У стороны защиты Николая Рудьковского есть определенные вопросы по поводу непредвзятости позиции этого судьи", – подчеркнул адвокат.



Катеринчук убежден, что у суда нет оснований брать его подзащитного под стражу, и максимум, что может применить судья, – это ночной домашний арест.



"Трудно говорить о перспективах дела, потому что мы видели только подозрение и ходатайство о мере пресечения. У нас еще нет доступа ко всему массиву дела. Но мы видим уже на этом этапе, что аргументация следствия очень странная. Такого предвзятого следствия я еще не видел. С точки зрения материалов, которые есть, Рудьковского привлекать по этим статьям или даже начинать расследование и вручать подозрение оснований не было. Мы будем требовать, чтобы Рудьковский вообще не был субъектом этого процесса. Но он готов работать со следствием, давать все необходимые показания, сотрудничать со следствием. У нас будут убедительные доказательства непричастности Рудьковского вообще к факту странного исчезновения этого человека. Я думаю, что в материалах следствия, которые будут рассматриваться сегодня в суде, нет оснований для того, чтобы взять Рудьковского под стражу. Более того, вся существующая до этого момента практика говорит о том, что максимальная мера, которую может применить суд, – это ночной домашний арест. А дальше мы будем смотреть на позицию судьи: или нового, или этого, если он не удовлетворит ходатайство о своем отводе", – отметил он.

Напомним, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского.По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский, комментируя причастность к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування", заявил: Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью.