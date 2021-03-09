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Катеринчук стал адвокатом Рудьковского по делу о похищении Семинского

Катеринчук стал адвокатом Рудьковского по делу о похищении Семинского

По словам юриста Николая Катеринчука, он не видел раньше в уголовных производствах такой предвзятости, которую демонстрирует следствие в деле о похищении в 2012 году тогдашнего главы компании "Нефтегаздобыча", а сейчас нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского. В рамках этого производства подозрение объявили экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому, его интересы и права теперь будет защищать в суде Катеринчук.

Украинский юрист Николай Катеринчук и юридическая компания "Катеринчук, Моор & партнеры" будут представлять в суде экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которому предъявлено обвинение в похищении в 2012 году тогдашнего главы компании "Нефтегаздобыча", а сейчас – нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского. О своем вступлении в дело в качестве адвоката Рудьковского Катеринчук сообщил в эксклюзивном комментарии интернет-изданию "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

"Юридическая компания "Катеринчук, Моор & партнеры" ознакомилась с материалами дела, касающимися меры пресечения, которую должен суд избрать Рудьковскому в ближайшее время. Я как адвокат буду лично его защищать по этому делу. Уже сегодня, если будет рассмотрение меры пресечения Рудьковскому, мы будем представлять его интересы и права", – рассказал Катеринчук.

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Он сообщил, что процесс избрания меры пресечения Рудьковскому остановился на стадии отвода судьи.

"Судья находится в совещательной комнате, он должен сегодня объявить свое решение о ходатайстве адвокатов Рудьковского, которые участвовали в этом деле до пятницы. После решения судьи будет продолжено заседание по поводу избрания меры пресечения Николаю Рудьковскому. Судья, которого адвокаты Рудьковского хотят заменить, давал санкции на обыск по этому делу с нарушением действующего законодательства. У стороны защиты Николая Рудьковского есть определенные вопросы по поводу непредвзятости позиции этого судьи", – подчеркнул адвокат.

Катеринчук убежден, что у суда нет оснований брать его подзащитного под стражу, и максимум, что может применить судья, – это ночной домашний арест.

"Трудно говорить о перспективах дела, потому что мы видели только подозрение и ходатайство о мере пресечения. У нас еще нет доступа ко всему массиву дела. Но мы видим уже на этом этапе, что аргументация следствия очень странная. Такого предвзятого следствия я еще не видел. С точки зрения материалов, которые есть, Рудьковского привлекать по этим статьям или даже начинать расследование и вручать подозрение оснований не было. Мы будем требовать, чтобы Рудьковский вообще не был субъектом этого процесса. Но он готов работать со следствием, давать все необходимые показания, сотрудничать со следствием. У нас будут убедительные доказательства непричастности Рудьковского вообще к факту странного исчезновения этого человека. Я думаю, что в материалах следствия, которые будут рассматриваться сегодня в суде, нет оснований для того, чтобы взять Рудьковского под стражу. Более того, вся существующая до этого момента практика говорит о том, что максимальная мера, которую может применить суд, – это ночной домашний арест. А дальше мы будем смотреть на позицию судьи: или нового, или этого, если он не удовлетворит ходатайство о своем отводе", – отметил он.

Напомним, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского.По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский, комментируя причастность к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування", заявил: Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью.

Автор: 

Катеринчук Николай (244) Рудьковский Николай (340) Нефтегаздобыча (16) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+12
еще одно го..но всплыло....
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09.03.2021 11:41
+11
В свое время подавал надежды, но оказался таким же говном, как и многие другие, что не побрезговал ради бабла даже с леней космосом связаться.
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09.03.2021 11:43
+7
Говно будет защищать говно в суде за похищение говна.
Круговорот говна.Говно тянет к говну.Говногравитация.
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09.03.2021 11:50
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еще одно го..но всплыло....
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09.03.2021 11:41 Ответить
Это говно выступило в поддержку Венедиктовй на шоу с такой подхалимной речью! - извечний любимчик Шустера
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09.03.2021 13:25 Ответить
Серйозний юрист. Скільки років був у спільній каоліції з Рудьковським.
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09.03.2021 11:42 Ответить
Не був.Був в Нашій Україні,але туди Ющенко напхав кучу всякого антиукраїнського лайна і жодного разу не вибачився за це.Чого вартують тільки Павленко,Довгий старший,Червонєнко,чи олімпійський чемпіон з бігу Олександр Волков-перебіг до Януковвича ще до складання присяги нардепа,чи кучмівський прем*єр,цей абіжений Ко(і)ню(а)х.
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09.03.2021 13:08 Ответить
В свое время подавал надежды, но оказался таким же говном, как и многие другие, что не побрезговал ради бабла даже с леней космосом связаться.
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09.03.2021 11:43 Ответить
Говно будет защищать говно в суде за похищение говна.
Круговорот говна.Говно тянет к говну.Говногравитация.
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09.03.2021 11:50 Ответить
Двое из ларца,одинаковы с лица.
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09.03.2021 11:53 Ответить
Покатилась крышка и горшок нашла...
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09.03.2021 12:10 Ответить
Да уж не думал что вроде как приличный ( ну более менее ) Катеринчук может быть связан ( пускай и в роли адвоката) с таким проходимцем как Рудьковский. Это еще раз подтверждает " качественный" состав нашей так сказать " элиты". Ядрен батон
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09.03.2021 12:16 Ответить
Да цього "колясочника" можна і ипотрібно посадити навіть без суда. А катеринчук --це таке ж лайно як і його рудьковський і час це довів.
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09.03.2021 12:19 Ответить
Коля Балабол знайшов роботу...
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09.03.2021 12:23 Ответить
Надіюсь лікарняну ковдру з возиком він зберіг?
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09.03.2021 12:24 Ответить
Оо банда юща собирается в кучу
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09.03.2021 12:39 Ответить
Не тринди,як каже Арахламідія :"Це зараз не в тренді",ато контекст вирвуть,а хламідії самі відпадуть.
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09.03.2021 13:11 Ответить
Рудьковський дружбан Шуфрича,та підручний Саші Бєлага,тобто Мороза.Змінив Мороза і став головним сіцілістом України,а потім поступився постом Ківі,коли втік до Рашки.
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09.03.2021 13:14 Ответить
Да ладно помню я єтих воров все похерили ты походу с этой банды .
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09.03.2021 13:28 Ответить
 
 