Катеринчук став адвокатом Рудьковського у справі про викрадення Семінського

За словами юриста Миколи Катеринчука, він не бачив раніше в кримінальних провадженнях такої упередженості, яку демонструє слідство у справі про викрадення в 2012 році тодішнього голови компанії "Нафтогазвидобування", а зараз нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського. У межах цього провадження підозру оголосили ексміністру транспорту і зв'язку України Миколі Рудьковському, його інтереси і права тепер захищатиме в суді Катеринчук.

Український юрист Микола Катеринчук і юридична компанія "Катеринчук, Моор & партнери" представлятимуть у суді ексміністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського, якому висунуто обвинувачення у викраденні 2012 року тодішнього голови компанії "Нафтогазвидобування", а зараз – нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського. Про свій вступ у справу як адвоката Рудьковського Катеринчук повідомив у ексклюзивному коментарі інтернет-виданню "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

"Юридична компанія "Катеринчук, Моор & партнери" ознайомилася з матеріалами справи, що стосуються запобіжного заходу, який суд має обрати Рудьковському найближчим часом. Я, як адвокат, буду особисто його захищати у цій справі. Уже сьогодні, якщо буде розгляд запобіжного заходу Рудьковському, ми будемо представляти його інтереси і права", – розповів Катеринчук.

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Він повідомив, що процес обрання запобіжного заходу Рудьковському зупинився на стадії відводу судді.



"Суддя перебуває в нарадчій кімнаті, він має сьогодні оголосити своє рішення щодо клопотання адвокатів Рудьковського, які брали участь у цій справі до п'ятниці. Після рішення судді буде продовжено засідання щодо обрання запобіжного заходу Миколі Рудьковському. Суддя, якого адвокати Рудьковського хочуть замінити, давав санкції на обшук у цій справі з порушенням чинного законодавства. У сторони захисту Миколи Рудьковського є певні питання щодо неупередженості позиції цього судді", – підкреслив адвокат.



Катеринчук переконаний, що в суду немає підстав брати його підзахисного під варту, і максимум, що може застосувати суддя, – це нічний домашній арешт.



"Важко говорити про перспективи справи, тому що ми бачили тільки підозру і клопотання про запобіжний захід. У нас ще немає доступу до всього масиву справи. Але ми бачимо вже на цьому етапі, що аргументація слідства дуже дивна. Такого упередженого слідства я ще не бачив. Із погляду матеріалів, які є, Рудьковського притягувати за цими статтями або навіть розпочинати розслідування і вручати підозру підстав не було. Ми будемо вимагати, щоб Рудьковський узагалі не був суб'єктом цього процесу. Але він готовий працювати зі слідством, давати всі необхідні свідчення, співпрацювати зі слідством. У нас будуть переконливі докази непричетності Рудьковського взагалі до факту дивного зникнення цієї людини. Я думаю, що в матеріалах слідства, які розглядатимуть сьогодні в суді, немає підстав для того, щоб узяти Рудьковського під варту. Ба більше, уся наявна до цього моменту практика свідчить про те, що максимальний захід, який може застосувати суд, – це нічний домашній арешт. А далі ми будемо дивитися на позицію судді: чи нового, чи цього, якщо він не задовольнить клопотання про свій відвід", – зауважив він.

Нагадаємо, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський, коментуючи причетність до викрадення ексглави "Нафтогазвидобування", заявив: Надумані твердження, які не мають нічого спільного з реальністю.