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Новини
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Катеринчук став адвокатом Рудьковського у справі про викрадення Семінського

Катеринчук став адвокатом Рудьковського у справі про викрадення Семінського

За словами юриста Миколи Катеринчука, він не бачив раніше в кримінальних провадженнях такої упередженості, яку демонструє слідство у справі про викрадення в 2012 році тодішнього голови компанії "Нафтогазвидобування", а зараз нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського. У межах цього провадження підозру оголосили ексміністру транспорту і зв'язку України Миколі Рудьковському, його інтереси і права тепер захищатиме в суді Катеринчук.

Український юрист Микола Катеринчук і юридична компанія "Катеринчук, Моор & партнери" представлятимуть у суді ексміністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського, якому висунуто обвинувачення у викраденні 2012 року тодішнього голови компанії "Нафтогазвидобування", а зараз – нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського. Про свій вступ у справу як адвоката Рудьковського Катеринчук повідомив у ексклюзивному коментарі інтернет-виданню "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

"Юридична компанія "Катеринчук, Моор & партнери" ознайомилася з матеріалами справи, що стосуються запобіжного заходу, який суд має обрати Рудьковському найближчим часом. Я, як адвокат, буду особисто його захищати у цій справі. Уже сьогодні, якщо буде розгляд запобіжного заходу Рудьковському, ми будемо представляти його інтереси і права", – розповів Катеринчук.

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Він повідомив, що процес обрання запобіжного заходу Рудьковському зупинився на стадії відводу судді.

"Суддя перебуває в нарадчій кімнаті, він має сьогодні оголосити своє рішення щодо клопотання адвокатів Рудьковського, які брали участь у цій справі до п'ятниці. Після рішення судді буде продовжено засідання щодо обрання запобіжного заходу Миколі Рудьковському. Суддя, якого адвокати Рудьковського хочуть замінити, давав санкції на обшук у цій справі з порушенням чинного законодавства. У сторони захисту Миколи Рудьковського є певні питання щодо неупередженості позиції цього судді", – підкреслив адвокат.

Катеринчук переконаний, що в суду немає підстав брати його підзахисного під варту, і максимум, що може застосувати суддя, – це нічний домашній арешт.

"Важко говорити про перспективи справи, тому що ми бачили тільки підозру і клопотання про запобіжний захід. У нас ще немає доступу до всього масиву справи. Але ми бачимо вже на цьому етапі, що аргументація слідства дуже дивна. Такого упередженого слідства я ще не бачив. Із погляду матеріалів, які є, Рудьковського притягувати за цими статтями або навіть розпочинати розслідування і вручати підозру підстав не було. Ми будемо вимагати, щоб Рудьковський узагалі не був суб'єктом цього процесу. Але він готовий працювати зі слідством, давати всі необхідні свідчення, співпрацювати зі слідством. У нас будуть переконливі докази непричетності Рудьковського взагалі до факту дивного зникнення цієї людини. Я думаю, що в матеріалах слідства, які розглядатимуть сьогодні в суді, немає підстав для того, щоб узяти Рудьковського під варту. Ба більше, уся наявна до цього моменту практика свідчить про те, що максимальний захід, який може застосувати суд, – це нічний домашній арешт. А далі ми будемо дивитися на позицію судді: чи нового, чи цього, якщо він не задовольнить клопотання про свій відвід", – зауважив він.

Нагадаємо, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський, коментуючи причетність до викрадення ексглави "Нафтогазвидобування", заявив: Надумані твердження, які не мають нічого спільного з реальністю.

Автор: 

Катеринчук Микола (21) Рудьковський Микола (78) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+12
еще одно го..но всплыло....
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09.03.2021 11:41
+11
В свое время подавал надежды, но оказался таким же говном, как и многие другие, что не побрезговал ради бабла даже с леней космосом связаться.
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09.03.2021 11:43
+7
Говно будет защищать говно в суде за похищение говна.
Круговорот говна.Говно тянет к говну.Говногравитация.
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09.03.2021 11:50
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еще одно го..но всплыло....
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09.03.2021 11:41 Відповісти
Это говно выступило в поддержку Венедиктовй на шоу с такой подхалимной речью! - извечний любимчик Шустера
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09.03.2021 13:25 Відповісти
Серйозний юрист. Скільки років був у спільній каоліції з Рудьковським.
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09.03.2021 11:42 Відповісти
Не був.Був в Нашій Україні,але туди Ющенко напхав кучу всякого антиукраїнського лайна і жодного разу не вибачився за це.Чого вартують тільки Павленко,Довгий старший,Червонєнко,чи олімпійський чемпіон з бігу Олександр Волков-перебіг до Януковвича ще до складання присяги нардепа,чи кучмівський прем*єр,цей абіжений Ко(і)ню(а)х.
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09.03.2021 13:08 Відповісти
В свое время подавал надежды, но оказался таким же говном, как и многие другие, что не побрезговал ради бабла даже с леней космосом связаться.
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09.03.2021 11:43 Відповісти
Говно будет защищать говно в суде за похищение говна.
Круговорот говна.Говно тянет к говну.Говногравитация.
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09.03.2021 11:50 Відповісти
Двое из ларца,одинаковы с лица.
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09.03.2021 11:53 Відповісти
Покатилась крышка и горшок нашла...
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09.03.2021 12:10 Відповісти
Да уж не думал что вроде как приличный ( ну более менее ) Катеринчук может быть связан ( пускай и в роли адвоката) с таким проходимцем как Рудьковский. Это еще раз подтверждает " качественный" состав нашей так сказать " элиты". Ядрен батон
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09.03.2021 12:16 Відповісти
Да цього "колясочника" можна і ипотрібно посадити навіть без суда. А катеринчук --це таке ж лайно як і його рудьковський і час це довів.
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09.03.2021 12:19 Відповісти
Коля Балабол знайшов роботу...
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09.03.2021 12:23 Відповісти
Надіюсь лікарняну ковдру з возиком він зберіг?
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09.03.2021 12:24 Відповісти
Оо банда юща собирается в кучу
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09.03.2021 12:39 Відповісти
Не тринди,як каже Арахламідія :"Це зараз не в тренді",ато контекст вирвуть,а хламідії самі відпадуть.
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09.03.2021 13:11 Відповісти
Рудьковський дружбан Шуфрича,та підручний Саші Бєлага,тобто Мороза.Змінив Мороза і став головним сіцілістом України,а потім поступився постом Ківі,коли втік до Рашки.
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09.03.2021 13:14 Відповісти
Да ладно помню я єтих воров все похерили ты походу с этой банды .
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09.03.2021 13:28 Відповісти
 
 