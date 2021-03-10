Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что новый мирный план по Донбассу, предложенный Францией и Германией, обсудят политические советники глав государств "нормандского формата" до конца марта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал в комментарии телеканалу "Украина 24".
Он напомнил, что сейчас есть план действий по Донбассу, который обсуждается в ТКГ, а у партнеров по "нормандскому формату" появился свой.
"Сейчас есть план совместных шагов так называемый, который обсуждается в рамках ТКГ. Франция и Германия инициативно разработали собственный план, он называется "кластеры", который предусматривает их инициативы по урегулированию конфликта. Они обсуждаются во время встреч политических советников", – сказал Арестович.
Арестович отказался озвучить подробности плана, сославшись на конфиденциальность информации.
"План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников. Подробности не разглашаются, это договоренность о конфиденциальности, только после принятия соответствующих соглашений их озвучат", - сказал консультант.
Арестович также отметил, что "Россия на самом деле прекрасно знает, что происходит".
Напомним, о доработке плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе 10 марта заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.
Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Украины нового плана урегулирования ситуации на Донбассе.
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У мене два запитання:1) якщо документ такий чудовий для України, то сючому його приховують від власне українців?
2) якщо документ зачіпає інтереси українців і їхньої країн, то чаюому немає відкритого його обговорення ДО підписання?
У мене відповіді є. Хотілося б, щоб на нього відповіли зебіли. Хоча б самі собі.
Містечко Міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широколанівський", що збудоване за стандартами НАТО, прийняло бійців. Першим з'єднанням, що пройде на ньому відновлення та бойове злагодження, стане 57 Окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка Сухопутних військ Збройних сил України, яка прибула до містечка у вівторок, 9 вересня ц.р.
Як відмітили в 57 омбр, на вирішення проблеми було покладено багато зусиль керівництва Збройних Сил України. "Завдяки цьому, сьогодні, окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, у повному складі розмістилася на території нового містечка, збудованого з урахуванням всіх потреб військовослужбовців та особливостей місцевості", - говориться в повідомленні.
Табірне містечко Міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широколанівський" створене за новими підходами, де передбачено цілком автономну інфраструктуру та враховано іноземний досвід, що напрацьовано, зокрема, у державах-членах НАТО.
ФОТОРЕПОРТАЖ https://defence-ua.com/army_and_war/za_standartami_nato_onovlenij_shirlan_vpershe_prijnjav_brigadu_zsu_na_pidgotovku-3092.html
Где-то после 15-го Бэллингкэт планировал нам кинуху про кацапского штирлица в нашей ОПе показать. Так что это будет? Бубочка неожиданно для всех обнаружит шпиона? Или все-таки по Бене прокатятся? А может, набравшись безумной отваги, откроют на Пороха 59-е уголовное дело?!
Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе.
В этой провокации обвинят ВСУ, которые якобы развернули наступление.
Целью провокации является не только возобновление полноценных боевых действий на Донбассе, что Москве в нынешних внешне и внутриполитических реалиях только на руку, но и насильственное введение на оккупированные территории так называемых "миротворческих сил". Иными словами, создание полноценной военной базы ВС РФ на оккупированных территориях, на псевдо-официальном уровне, без уже приевшейся формулировки "их там нет".
Предотвратить такой сценарий вполне по силам, при условии, не только молниеносной реакции ВСУ на подобные провокации, но и международного сообщества, без выражения коллективной озабоченности и встревоженности, а посредством оперативных, адекватных и жестких ответных действий на всех уровнях.