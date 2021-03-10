Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что новый мирный план по Донбассу, предложенный Францией и Германией, обсудят политические советники глав государств "нормандского формата" до конца марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал в комментарии телеканалу "Украина 24".

Он напомнил, что сейчас есть план действий по Донбассу, который обсуждается в ТКГ, а у партнеров по "нормандскому формату" появился свой.

"Сейчас есть план совместных шагов так называемый, который обсуждается в рамках ТКГ. Франция и Германия инициативно разработали собственный план, он называется "кластеры", который предусматривает их инициативы по урегулированию конфликта. Они обсуждаются во время встреч политических советников", – сказал Арестович.

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Арестович отказался озвучить подробности плана, сославшись на конфиденциальность информации.

"План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников. Подробности не разглашаются, это договоренность о конфиденциальности, только после принятия соответствующих соглашений их озвучат", - сказал консультант.

Арестович также отметил, что "Россия на самом деле прекрасно знает, что происходит".

Напомним, о доработке плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе 10 марта заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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По его словам, план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Украины нового плана урегулирования ситуации на Донбассе.