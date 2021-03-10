Новий мирний план стосовно Донбасу буде презентовано до кінця березня, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що новий мирний план стосовно Донбасу, запропонований Францією і Німеччиною, обговорять політичні радники глав держав "нормандського формату" до кінця березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це він сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що зараз є план дій стосовно Донбасу, який обговорюється в ТКГ, а у партнерів по "нормандському формату" з'явився свій.

"Зараз є план спільних кроків так званий, який обговорюється в межах ТКГ. Франція і Німеччина ініціативно розробили власний план, він називається "кластери", який передбачає їхні ініціативи щодо врегулювання конфлікту. Вони обговорюються під час зустрічей політичних радників", - сказав Арестович.

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Арестович відмовився озвучити подробиці плану, пославшись на конфіденційність інформації.

"План має бути презентований до кінця березня, під час чергової зустрічі політичних радників. Подробиці не розголошуються, це домовленість про конфіденційність, тільки після ухвалення відповідних угод їх озвучать", - сказав консультант.

Арестович також зазначив, що "Росія насправді чудово знає, що відбувається".

Нагадаємо, про доопрацювання плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі 10 березня заявив глава офісу українського президента Андрій Єрмак.

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За його словами, план мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною і західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль не отримував від України нового плану врегулювання ситуації на Донбасі.