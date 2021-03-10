Новий мирний план стосовно Донбасу буде презентовано до кінця березня, - Арестович
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що новий мирний план стосовно Донбасу, запропонований Францією і Німеччиною, обговорять політичні радники глав держав "нормандського формату" до кінця березня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це він сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".
Він нагадав, що зараз є план дій стосовно Донбасу, який обговорюється в ТКГ, а у партнерів по "нормандському формату" з'явився свій.
"Зараз є план спільних кроків так званий, який обговорюється в межах ТКГ. Франція і Німеччина ініціативно розробили власний план, він називається "кластери", який передбачає їхні ініціативи щодо врегулювання конфлікту. Вони обговорюються під час зустрічей політичних радників", - сказав Арестович.
Арестович відмовився озвучити подробиці плану, пославшись на конфіденційність інформації.
"План має бути презентований до кінця березня, під час чергової зустрічі політичних радників. Подробиці не розголошуються, це домовленість про конфіденційність, тільки після ухвалення відповідних угод їх озвучать", - сказав консультант.
Арестович також зазначив, що "Росія насправді чудово знає, що відбувається".
Нагадаємо, про доопрацювання плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі 10 березня заявив глава офісу українського президента Андрій Єрмак.
За його словами, план мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною і західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру.
Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль не отримував від України нового плану врегулювання ситуації на Донбасі.
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У мене два запитання:1) якщо документ такий чудовий для України, то сючому його приховують від власне українців?
2) якщо документ зачіпає інтереси українців і їхньої країн, то чаюому немає відкритого його обговорення ДО підписання?
У мене відповіді є. Хотілося б, щоб на нього відповіли зебіли. Хоча б самі собі.
Містечко Міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широколанівський", що збудоване за стандартами НАТО, прийняло бійців. Першим з'єднанням, що пройде на ньому відновлення та бойове злагодження, стане 57 Окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка Сухопутних військ Збройних сил України, яка прибула до містечка у вівторок, 9 вересня ц.р.
Як відмітили в 57 омбр, на вирішення проблеми було покладено багато зусиль керівництва Збройних Сил України. "Завдяки цьому, сьогодні, окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, у повному складі розмістилася на території нового містечка, збудованого з урахуванням всіх потреб військовослужбовців та особливостей місцевості", - говориться в повідомленні.
Табірне містечко Міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широколанівський" створене за новими підходами, де передбачено цілком автономну інфраструктуру та враховано іноземний досвід, що напрацьовано, зокрема, у державах-членах НАТО.
ФОТОРЕПОРТАЖ https://defence-ua.com/army_and_war/za_standartami_nato_onovlenij_shirlan_vpershe_prijnjav_brigadu_zsu_na_pidgotovku-3092.html
Где-то после 15-го Бэллингкэт планировал нам кинуху про кацапского штирлица в нашей ОПе показать. Так что это будет? Бубочка неожиданно для всех обнаружит шпиона? Или все-таки по Бене прокатятся? А может, набравшись безумной отваги, откроют на Пороха 59-е уголовное дело?!
Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе.
В этой провокации обвинят ВСУ, которые якобы развернули наступление.
Целью провокации является не только возобновление полноценных боевых действий на Донбассе, что Москве в нынешних внешне и внутриполитических реалиях только на руку, но и насильственное введение на оккупированные территории так называемых "миротворческих сил". Иными словами, создание полноценной военной базы ВС РФ на оккупированных территориях, на псевдо-официальном уровне, без уже приевшейся формулировки "их там нет".
Предотвратить такой сценарий вполне по силам, при условии, не только молниеносной реакции ВСУ на подобные провокации, но и международного сообщества, без выражения коллективной озабоченности и встревоженности, а посредством оперативных, адекватных и жестких ответных действий на всех уровнях.