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Новини Агресія Росії проти України
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Новий мирний план стосовно Донбасу буде презентовано до кінця березня, - Арестович

Новий мирний план стосовно Донбасу буде презентовано до кінця березня, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що новий мирний план стосовно Донбасу, запропонований Францією і Німеччиною, обговорять політичні радники глав держав "нормандського формату" до кінця березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це він сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що зараз є план дій стосовно Донбасу, який обговорюється в ТКГ, а у партнерів по "нормандському формату" з'явився свій.

"Зараз є план спільних кроків так званий, який обговорюється в межах ТКГ. Франція і Німеччина ініціативно розробили власний план, він називається "кластери", який передбачає їхні ініціативи щодо врегулювання конфлікту. Вони обговорюються під час зустрічей політичних радників", - сказав Арестович.

Також читайте: Єрмак: план миру на Донбасі лежить на столі, чекаємо реакції Росії

Арестович відмовився озвучити подробиці плану, пославшись на конфіденційність інформації.

"План має бути презентований до кінця березня, під час чергової зустрічі політичних радників. Подробиці не розголошуються, це домовленість про конфіденційність, тільки після ухвалення відповідних угод їх озвучать", - сказав консультант.

Арестович також зазначив, що "Росія насправді чудово знає, що відбувається".

Нагадаємо, про доопрацювання плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі 10 березня заявив глава офісу українського президента Андрій Єрмак.

Також читайте: Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально"

За його словами, план мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною і західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль не отримував від України нового плану врегулювання ситуації на Донбасі.

Автор: 

Донбас (22354) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1368) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+28
Скоріше за все. Бо ось цього блазень точно не зробить...
Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович - Цензор.НЕТ 9099
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10.03.2021 14:34
+22
Нуссс, за новый мирный план!!!
Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович - Цензор.НЕТ 3793
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10.03.2021 14:30
+19
Темнить. Тіпо "отказался разгласить подробности плана и пообещал, что все будет озвучено после того, как будет принят этот документ" .Источник: https://censor.net/ru/n3252394
У мене два запитання:1) якщо документ такий чудовий для України, то сючому його приховують від власне українців?
2) якщо документ зачіпає інтереси українців і їхньої країн, то чаюому немає відкритого його обговорення ДО підписання?
У мене відповіді є. Хотілося б, щоб на нього відповіли зебіли. Хоча б самі собі.
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10.03.2021 14:37
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Люська пугает?
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10.03.2021 14:29 Відповісти
Темнить. Тіпо "отказался разгласить подробности плана и пообещал, что все будет озвучено после того, как будет принят этот документ" .Источник: https://censor.net/ru/n3252394
У мене два запитання:1) якщо документ такий чудовий для України, то сючому його приховують від власне українців?
2) якщо документ зачіпає інтереси українців і їхньої країн, то чаюому немає відкритого його обговорення ДО підписання?
У мене відповіді є. Хотілося б, щоб на нього відповіли зебіли. Хоча б самі собі.
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10.03.2021 14:37 Відповісти
Гниды зелёные , вши путлерастные ,лучше утилизируйтесь !🤮
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10.03.2021 14:39 Відповісти
Нуссс, за новый мирный план!!!
Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович - Цензор.НЕТ 3793
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10.03.2021 14:30 Відповісти
мы тут сочиняем план, а ..."Россия на самом деле прекрасно знает, что происходит"... типа ты чмо минетируешь и хвастаешься, что соседи знают! и дальше??? мля, совсем е@анYлись от наркоты!
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10.03.2021 14:54 Відповісти
План капитуляции.
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10.03.2021 14:30 Відповісти
Скоріше за все. Бо ось цього блазень точно не зробить...
Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович - Цензор.НЕТ 9099
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10.03.2021 14:34 Відповісти
Тогда заодно с планом эвакуации. В Ростов.
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10.03.2021 14:51 Відповісти
Головне порозповідати чергові казки зелохам...

Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович - Цензор.НЕТ 818
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10.03.2021 14:31 Відповісти
Після кіна про вагнерівців Арестович має застрелитись, якщо він справжній офіцер. )))
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10.03.2021 14:31 Відповісти
Люська гермофродит -проститут , сегодня нашим ,завтра вашим ! Откуда честь?
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10.03.2021 14:43 Відповісти
Люся даже не проститутка, она двухдолларовая шлюха
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10.03.2021 16:00 Відповісти
Аристович бывает "офицером" только в ролевых играх на корпоративах в сауне...
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10.03.2021 14:45 Відповісти
О чем вы? Оно еще дальше будет сказки плести,что это клятыйпорох зеленскому в штанину какаху подложил
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10.03.2021 14:51 Відповісти
На youtube-канале арестовича? Тизер-трейлер? А потом во всех кинотеатрах страны?
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10.03.2021 14:33 Відповісти
Люся ПНХ! Паскуда!
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10.03.2021 14:34 Відповісти
Называется этот план,-загляни в жопу ПНХ...
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10.03.2021 14:35 Відповісти
План, план... Вот в Ю.Америке официально продаётся мате кока. Его пьют как мате (мате-значит кустарниковый). Не думайте без него пересекать Анды. Лучшее лекарство от горной болезни. Но почти не вставляет. Говорять надо в чашку не один пакетик кидать, а 10. Но другие люди говорят, что его лучше выкуривать. Но если едете на Мачу-Пикчу берите с сабой пакетики Мате Кока.
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10.03.2021 14:39 Відповісти
причем,выкуривать лучше вместе с калебасой..
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10.03.2021 14:46 Відповісти
Фильм про слив вагнеровцев выйдет в Марте... Аферистович, тікай з села, - тобі пі...да.
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10.03.2021 14:42 Відповісти
Этот план называется "накорми людоеда соседом чтобы тебя сожрал последним".
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10.03.2021 14:42 Відповісти
Правящая в России банда Путина массово травит своих рабов. Молоко в России 100% фальсификат https://www.youtube.com/watch?v=8L-cP3Pvf34 …
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10.03.2021 14:42 Відповісти
Люся как-то нюх потерял.Быстрее както надо подпевать.А то хором не получается.
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10.03.2021 14:44 Відповісти
За стандартами НАТО: оновлений "Ширлан" вперше прийняв бригаду ЗСУ на підготовку

Містечко Міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широколанівський", що збудоване за стандартами НАТО, прийняло бійців. Першим з'єднанням, що пройде на ньому відновлення та бойове злагодження, стане 57 Окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка Сухопутних військ Збройних сил України, яка прибула до містечка у вівторок, 9 вересня ц.р.
Як відмітили в 57 омбр, на вирішення проблеми було покладено багато зусиль керівництва Збройних Сил України. "Завдяки цьому, сьогодні, окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, у повному складі розмістилася на території нового містечка, збудованого з урахуванням всіх потреб військовослужбовців та особливостей місцевості", - говориться в повідомленні.

Табірне містечко Міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широколанівський" створене за новими підходами, де передбачено цілком автономну інфраструктуру та враховано іноземний досвід, що напрацьовано, зокрема, у державах-членах НАТО.

ФОТОРЕПОРТАЖ https://defence-ua.com/army_and_war/za_standartami_nato_onovlenij_shirlan_vpershe_prijnjav_brigadu_zsu_na_pidgotovku-3092.html
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10.03.2021 14:44 Відповісти
А москальня с коломойским в паре хитрый план придумала: превратить Украину в сумасшедший дом. На передке не получилось, прислали санитаров в тыл. Цель: деморализация и аморфность населения, уставшего спать в своей кровати и нажираться до беспамятства с единственной мыслью, когда это все закончится. ХитрО, умнО, и работает. Беня зарабатывает деньги, Путин толкает свою политику, население расплачивается. Все справедливо в конце концов, каждый получает то, что заслуживает.
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10.03.2021 14:46 Відповісти
но фактор нежданчика никто не отменял..
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10.03.2021 14:47 Відповісти
Очередной мирный план построенный на смертях солдат такими как Люся "экспертами"
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10.03.2021 14:47 Відповісти
Новый план - "Рассмеши агрессора... до смерти".

Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович - Цензор.НЕТ 3230
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10.03.2021 14:47 Відповісти
ОП еще в прошлом году зватал, сто у Зелебени есть план "Бе". Значит врали как обычно
Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович - Цензор.НЕТ 7773
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10.03.2021 14:51 Відповісти
Для чего зелёные держат Аристовича? Для озвучивание подобных сенсационных новостей? А Кравчук для чего нужен? Только для съёмок в телешоу на расейских говноканалах?
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10.03.2021 14:53 Відповісти
паРашке плевать на любые планы кроме собственного, цель которого мы все знаем.
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10.03.2021 14:54 Відповісти
Гордон выдал чудесную вещь, якобы 15 марта будет опубликована какая-то феноменальная информация. Вот прям разделит она нашу жизнь на "до" и "после".
Где-то после 15-го Бэллингкэт планировал нам кинуху про кацапского штирлица в нашей ОПе показать. Так что это будет? Бубочка неожиданно для всех обнаружит шпиона? Или все-таки по Бене прокатятся? А может, набравшись безумной отваги, откроют на Пороха 59-е уголовное дело?!
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10.03.2021 14:57 Відповісти
А що зі "старим планом" сталося? Що вже не вставляє?
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10.03.2021 14:58 Відповісти
Идиотам пора понять, что мирный план с агрессором не работает. Или давайте агрессору по зубам или махайте белой тряпкой. Мирный план Ермака и нормандский формат в жопу. Мало семи лет мазохизма?
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10.03.2021 14:58 Відповісти
_Идиотам пора понять что зе и ко - враги Украины, посипаки кремля! И про т. н. мирные планы они врут только потому, что работают на врага и против Украины.
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10.03.2021 15:47 Відповісти
https://t.me/zloyodessit Злой одессит
Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе.

В этой провокации обвинят ВСУ, которые якобы развернули наступление.

Целью провокации является не только возобновление полноценных боевых действий на Донбассе, что Москве в нынешних внешне и внутриполитических реалиях только на руку, но и насильственное введение на оккупированные территории так называемых "миротворческих сил". Иными словами, создание полноценной военной базы ВС РФ на оккупированных территориях, на псевдо-официальном уровне, без уже приевшейся формулировки "их там нет".

Предотвратить такой сценарий вполне по силам, при условии, не только молниеносной реакции ВСУ на подобные провокации, но и международного сообщества, без выражения коллективной озабоченности и встревоженности, а посредством оперативных, адекватных и жестких ответных действий на всех уровнях.
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10.03.2021 15:00 Відповісти
Чергове відведення військ?
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10.03.2021 15:01 Відповісти
Россия не отдаст Донбасс никогда. Мирный план Россия воспримет только с заголовком капитуляция Украины. Донбасс Украина сможет забрать только, если РФ санкциями довести до состояния нищеты, что РФ начнет сыпаться и когда РФ будет слаба и там будет турбулентность сильная, то тогда Украина может быстро реализовать план мобилизации подготовленных хорошо войск и вооруженной до зубов Армией с новейшими вооружениями - Байрактарами, и т.п. И большим войском провести операцию лавина, которая с огромной скоростью и огромной мощью снесет все на своем пути!
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10.03.2021 15:01 Відповісти
план "кластеры"? .. что-то на боснийский сценарий смахивает
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10.03.2021 15:02 Відповісти
"есть ли у вас план, мистер Фикс?"...
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10.03.2021 15:05 Відповісти
У нас два мешка этого плана-мы накурим этого Фога!
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10.03.2021 15:22 Відповісти
Жодного плану чи програми у фейкового утворення немає для жодного напрямку роботи.
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10.03.2021 15:05 Відповісти
а за нуль сколько раз ходил с новым планом?усё согласовал?
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10.03.2021 15:07 Відповісти
І знову невідомо що, намагаються видати за "перемогу". Хоча, є впевненість, що це буде капітуляція, яку знову назвуть "компромісом" з боку української сторони.
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10.03.2021 15:11 Відповісти
А арестович то видео с собой любимым под ярким названием ,,пленки ,вагнеровцы,порошенко,, на политеке убрал из своего канала.А шо такое лешенька,шо случилось? С нетерпением ждем интересный фильм от беллингкет. Приготовь свое многоликое лицо к ссаным тряпкам--хлестать тебя будут как пионЭра за прилюдный а*анизм.
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10.03.2021 15:14 Відповісти
Странно слышать от Арестовича о очередной сказке о мире на дам-басе, да ещё и говорить о его реальности выполнения рашкой всё пересрашкой.
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10.03.2021 15:23 Відповісти
Більше анонсів, доки фільм не почався. Може слухаючи обіцянки люди про кіно забадуть?
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10.03.2021 15:24 Відповісти
Ага-ЩЩЩАС!
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10.03.2021 15:30 Відповісти
Байден прийшов з програмами,https://ukrainian.voanews.com/a/Svitova-ekonomika/5807585.html пакетом стимулів, кроками змін,з командою...а наше одоробало -нам на горе а світові-на сміх.БОЖЕ,ТИ ВСЕМОГУТНІЙ,спаси українців,спаси Україну від потурання вордулаками,злодіями,шахраями!!!!!
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10.03.2021 15:39 Відповісти
Як це "тільки після ухвалення відповідних угод їх озвучать"? Тобто вони там щось собі підпишуть, а нас поставлять перед фактом?
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10.03.2021 15:59 Відповісти
Может кто в теме, что у них на конец марта намечается? Шмыгаль про конец марта говорит, что цены обуздает и инфляцию поборет, у Арестовича новый план по Донбасу на конец марта, старый план уже скурили наверное. Ой, не жду я ничего хорошего от такого конца у марта.
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10.03.2021 16:00 Відповісти
Їх в ОП зрозуміти можна. Вони за один рік надзвичайно вдало про.... все, що Порох створював всю свою каденцію. Особливо антигітлерівську (я не помилився) коаліцію. Тепер це ЧМО стало для всього світу нерукостисканим і небажаним. За ним обов'язкого тягнеться який небудь скандал (як тріпер). І будь-який цивілізований політик не бажає тепер мати з ним справу. Мають діло з ним лише такіж самі лузери, як воно. Тому вони й придумали якусь гидоту, щоб поскоріше злити країну, поки самих не злили у Дніпро.
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10.03.2021 16:24 Відповісти
як хитро задували - єрмак головрить "план лежить на столі", Люська говорить - "план буде в кінці місяця", так він вже лежить чи буде лежати з кінця місяця ? План про що - стара шкапа з Смеленської площі нічого не хоче слухати. Їм пора на прийом до лікаря психіатра.
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10.03.2021 17:31 Відповісти
Это уже план "Ы" или все еще "Б"?
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10.03.2021 18:14 Відповісти
Зепрезидент как-то в интервью западному изданию гордо сообщил, что у него есть план Б по Донбассу. На уточняющий вопрос когда Украина приступит к его выполнению, присутствовавшая на беседе Мендель немного поторговалась и сошлись на конце 2020 года. Теперь срок переносится на День смеха. Это потому что у Зели тогда ещё не было Арестовича.
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10.03.2021 19:01 Відповісти
 
 