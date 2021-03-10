Кандидатуры трех новых членов Высшего совета правосудия были согласованы заранее, - DEJURE

Съезд судей назначил по своей квоте четырех судей Высшего совета правосудия (ВСП).

Исполнительная директор Фонда DEJURE Ирина Шиба в комментарии Громадському радіо отметила, что трое из избранных в ВСП судей фактически - "темные лошадки", передает Цензор.НЕТ.

"Один из них судья Верховного Суда, двое - судьи региональных судов. Они не среди тех наиболее одиозных кандидатов, о которых предупреждала общественность, и о которых мы переживали, что будут избраны. Но накануне также стало известно, что именно их кандидатуры были согласованы заранее. Бывший член Высшей квалификационной комиссии Марцинкевич раздавал списки именно с этими фамилиями кандидатов делегатам съезда и убеждал за них голосовать", - сообщила Шиба.

Поэтому, по ее мнению, сам факт, что их кандидатуры были заранее согласованы и кандидатам не могло быть об этом неизвестно, вызывает серьезное беспокойство относительно будущей беспристрастности и независимости этих судей.

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Напомним, 9 марта делегаты съезда тайным голосованием избрали трех членов ВСП: судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали приблизительное равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд провел повторное голосование. На следующий день избрали Плахтий.

Ранее послы стран G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный Суд до проведения судебной реформы и установления прозрачных процессов отбора кандидатов.