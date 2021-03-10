Кандидатури трьох нових членів Вищої ради правосуддя були узгоджені заздалегідь, - DEJURE

З’їзд суддів призначив за своєю квотою чотирьох суддів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Виконавча директорка Фонду DEJURE Ірина Шиба в коментарі Громадському радіо зазначила, що троє з обраних у ВРП суддів фактично - "темні конячки", передає Цензор.НЕТ.

"Один із них суддя Верховного Суду, двоє - судді регіональних судів. Вони не серед тих найбільш одіозних кандидатів, про яких попереджала громадськість, і щодо яких ми переживали, що будуть обрані. Але напередодні також стало відомо, що саме їхні кандидатури були узгоджені заздалегідь. Колишній член Вищої кваліфікаційної комісії Марцинкевич роздавав списки саме з цими прізвищами кандидатів делегатам з'їзду і переконував за них голосувати", - повідомила Шиба.

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Тому, на її думку, сам факт, що їхні кандидатури були заздалегідь узгоджені і кандидатам не могло бути про це невідомо, викликає серйозне занепокоєння щодо майбутньої неупередженості та незалежності цих суддів.

Нагадаємо, 9 березня делегати з'їзду таємним голосуванням обрали трьох членів ВРП: суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухового.

Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд провів повторне голосування. Наступного дня обрали Плахтій.

Раніше посли країн G7 закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і в Конституційний Суд до проведення судової реформи та встановлення прозорих процесів відбору кандидатів.