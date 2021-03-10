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Избранная в Высший совет правосудия судья Плахтий - дочь судьи, в 1987 году приговорившего к смерти воина УПА Гончарука, - ЦПК

Избранная в Высший совет правосудия судья Плахтий - дочь судьи, в 1987 году приговорившего к смерти воина УПА Гончарука, - ЦПК

Отец Инны Плахтий, Борис Плахтий, был судьей до 2006 года. Он приговорил к смерти воина УПА Ивана Гончарука. Инна Плахтий говорит, что гордится своим отцом.

Об этом пишет в Фейсбуке руководитель судебных программ Центра противодействия коррупции Галина Чижик, информирует Цензор.НЕТ.

"В 1987 году ее отец, судья Борис Плахтий, приговорил к расстрелу воина УПА Ивана Гончарука. Дело от начала и до конца было сфабриковало КГБ, им нужно было создать картинку накануне празднования 70-летия революции", - написала Чижик.

По ее словам, Плахтий-старший сыграл в этом деле одну из ключевых ролей, и в 1989 году Гончарука расстреляли. Семья воина УПА до сих пор не знает, где он похоронен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Четвертым членом Высшего совета правосудия по квоте съезда судей стала представительница Луцка Плахтий

"Да, дети не несут ответственности за поступки своих родителей. Но сегодня на съезде во время присяги Инна Плахтий сказала, что гордится тем, что она из судейской семьи, и благодарила своего отца. Судью, которого не люстрировали после провозглашения независимости и который продолжал работать вплоть до выхода в отставку в 2006 году", - добавила Чижик.

Напомним, 10 марта XVIII съезд судей избрал Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия.

Ранее 9 марта делегаты съезда тайным голосованием избрали трех членов ВСП: судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

Также на Цензор.НЕТ: Кандидатуры трех новых членов Высшего совета правосудия были согласованы заранее, - DEJURE

Избранная в Высший совет правосудия судья Плахтий - дочь судьи, в 1987 году приговорившего к смерти воина УПА Гончарука, - ЦПК 01
Избранная в Высший совет правосудия судья Плахтий - дочь судьи, в 1987 году приговорившего к смерти воина УПА Гончарука, - ЦПК 02

Автор: 

судья (2644) УПА (629) Высший совет правосудия (568) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+52
Семья воина УПА до сих пор не знает, где он похоронен.... Зато теперь семья Патриота Украины, будет знать, где похоронен судья-убийца!!!
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10.03.2021 20:21
+47
Нічого дивного,яблуко від яблуні....!!!)))
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10.03.2021 20:16
+44
снова вурдалаков понавыбирали
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10.03.2021 20:18
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Страница 3 из 3
Олег, я ничего не предлагал. Я напомнил о том, что законы (и хорошие, и плохие )исполняют люди. У нас избирательное законодательство не самое плохое. Этот факт признают и наши друзья. Вы предлагаете: "..закон точно надо менять и двигаться дальше" . Что конкретно вы предлагаете изменить в законе о выборах?, чтобы вы, будучи депутатом, не брали деньги и не продавали свой голос в интересах олигарха?
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11.03.2021 13:53 Ответить
Читайте внимательнее то что я написал выше. Наше избирательное законодательство, вследствие многомиллионного залога одно из самых ужасных в мире. А кто вам говорил, что наши друзья признают... Те кто это говорил, то они врут. Нигде в мире нет такого огромного соотношения залога и средней зарплаты по стране. В цивилизованных странах пропуском в бюллетени есть подписи избирателей. То есть в бюллетенях те кого хотят видеть избиратели, а не толстосумы. Количество подписей - отдельный вопрос. Например в Польше 100 тыс, в южной Корее 5 тыс. Я сказал достаточно и на этом заканчиваю. А кто из депутатов берет деньги в олигарха, то это совершенно отдельный вопрос, задайте его кому нибудь другому.
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11.03.2021 14:58 Ответить
Подумайте и поймите, что не принимать то что я предлагаю, это по форме поддерживать олигархическую систему. И поддерживать ту дикость, которой и близко нет в ЕС, куда мы рвемся.
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11.03.2021 08:11 Ответить
Слушним є питання--чому про цього суддю і його діяння отримана інформація тільки зараз? Чому цим питанням не занялись за 30 років такі партії як ОУН, КУН чи, така вже суперпатріотична Свобода?
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11.03.2021 00:05 Ответить
В свободі одна з найбільш поважних членів це бувша гіперактивна комуністка Фаріон. Це говорить достатньо.
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11.03.2021 00:11 Ответить
//Да, дети не несут ответственности за поступки своих родителей//
Та ладно! История человесества показывает совсем иные результаты
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11.03.2021 00:10 Ответить
Тут один быдлоид криком кричит про нежелание нести ответственность за преступления "отцов". Видать есть за что...
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11.03.2021 00:46 Ответить
Например- Германия? Да? Как отцы были, такие и дети! Так по-вашему?
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11.03.2021 00:48 Ответить
А почему это дети не несут ответственности за поступки своих родителей?? Еще как несут! Если так переводить стрелки, то любой может творить любой беспредел. А если чел знает, что его выплятки за его дела вместе с ним ответят, то стоит в стойле смирно. Кс тати, тов. Сралин активно и массово использовал шантаж жизнью семьи солдат для всего фронта в ВОВ и после.
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11.03.2021 00:22 Ответить
Ты даже Сталина превзошел! Далеко пойдешь!
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11.03.2021 01:06 Ответить
Он правильно говорит. Это не значит, что детей надо расстреливать за убийства, которые осуществляли их родители, но какой-то отпечаток на детях должен быть. Сейчас многие политики, бизнесмены, судьи благоденствует за счёт того, что их предки осуществляли голодомор и другой террор. Тогда формировался клан комуняк, которые сейчас есть "элитой". Они тогда "по жизни" шли вместе и сейчас. Тогда издевались над народом и сейчас.
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11.03.2021 08:35 Ответить
Обрана до Вищої ради правосуддя суддя Плахтій - донька судді, який у 1987 році засудив до смерті воїна УПА Гончарука, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8491
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11.03.2021 00:25 Ответить
Плахтій єдина українка із 4х обраних до ВРП суддів ..троє інших, судячі по прізвищам -етнічні росіяни! Болотін, Саліхов, Суховой ( шифрується під Суховий) ..і та єдина українка - дочка колоборанта ворога бійців за українську незалежну державу! Продажні обрали продажних ще і українофобів)))
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11.03.2021 00:42 Ответить
лише "суди Камбіса" та "суди Лінча" зможуть змінити ситуацію )))
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11.03.2021 00:44 Ответить
а она гордится --ну это и есть лицо нынешней власти
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11.03.2021 00:53 Ответить
Гардится тєм, шта із судейскай сімьи???

Кандидатка на люстрацію.
Справжню.
Обов'язкову.
Від слова "люстра"
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11.03.2021 01:08 Ответить
отрыжка совка.......
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11.03.2021 04:57 Ответить
зы. а к стати у нас же есть не только уставшиеотвойны но и скучающиезавеликойстраной.....
а в сибирь не хотите поехать снег убирать в скотовагонах ??? причём поехать навсегда....
просто потому шо родине так надо и партия так приказала......
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11.03.2021 05:01 Ответить
Во стерво.
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11.03.2021 05:17 Ответить
І знову одне і те саме, яке правосуддя як кругом одне кривосуддя.
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11.03.2021 06:29 Ответить
Ніякого дива ... комуністичний режим не був засуджений, ніхто не поніс покарання за мільйони жертв. І ось уже в третьому поколінні кати при владі, мають всі привілеї і побрязкуючи медальками в перших рядах героїв ... і вершителів доль....
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11.03.2021 07:03 Ответить
Смуток не в тім, що папа приговорював патріотів-упівців на смаерть, бо тоді така савецка сиситема була, а смуток в тім, що посада передається в спадок і доця також буде засуджувати патріотів Укрвїни і ходять вони по кругу, бо дворяни, а кріпакам кайло і лом працюйте на них!
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11.03.2021 07:06 Ответить
Так у нас во всем так ,в Генштабе точно такая же система , где должности по наследству передают , в МВД -Венедиктова тому яркий пример где папаша генерал обеспечил карьеру дочке супер посредственности , то же самое и в СБУ и т д. Но пока у кого то не появяться стальные яйца , что бы свернуть голову судейской гидре не хрена не получиться справиться со всем остальным.
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11.03.2021 07:13 Ответить
То что всех судей надо гнать на хер и запрещать судебную деятельность даже родственникам до 5 колена это аксиома , бо иначе НЕ КОГДА В УРАИНЕ НЕ БУДЕТ нормальной жизни , это понятно уже всем , меня другой вопрос интересует , эта мадам с таким баблом , что замуж не вышла или так любит своего продажного комуняцкого папашу , что ради него даже фамилию не сменила.
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11.03.2021 07:08 Ответить
мразь от мрази, все судьи Украины падаль
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11.03.2021 08:06 Ответить
Нічого дивного, це просто чергове нове обличчя
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11.03.2021 08:10 Ответить
Прискорбно, что наше негодование здесь ничего не изменит.
Она останется в Совета, а папаша, свято уверенный в своей правоте, продолжит, ****, спокойно спать по ночам.
А что народ?
Повозмущается и разойдётся...
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11.03.2021 08:39 Ответить
Сейчас очень многие политики (возможно большинство), бизнесмены, судьи благоденствует за счёт того, что их предки осуществляли голодомор и другой террор. Тогда формировался клан комуняк, которые сейчас есть "элитой". Они тогда "по жизни" шли вместе и сейчас. Тогда издевались над народом и сейчас.
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11.03.2021 08:40 Ответить
P.S. вот например приехал при СССР какой-то деятель КПСС или ВЛКСМ в Киев из одной из областей, на повышение. А может на повышение он пошел не только за счёт своих личных качеств, но и за счёт того что его отец или дед особо "принципиально" проявил себя в голодоморе в той области. А сейчас сын того человека может в парламенте восседает. За былые заслуги в голодоморе своего деда.
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11.03.2021 08:54 Ответить
Така суддя при потребі і Стерененку смертний вирок ухвалила якщо б була можливість.
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11.03.2021 08:47 Ответить
Основная причина успеха Польши и провал Украины- комсомольцы, коммуняки и предатели пролезли тут везде.
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11.03.2021 08:47 Ответить
Практически вся политическая "элита" это они. Вначале они в политику допустили и дисидентов, использовали и выбросили их когда они им уже не нужны были, заменив на людей из своей клоаки. Дисиденты должны были быть в парламенте пожизненно, без всяких выборов.
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11.03.2021 09:03 Ответить
Не в этом...

1.Коммуняки польши польские националисты, хоть и контролировались совком...но они были и остались поляками
2.в польше не было колхозов...после развала совка коммуняки стали банальными бизнесменами...
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11.03.2021 09:13 Ответить
Полотно Давида Герарда "Здирання шкіри з продажного судді" це не картина.
Це - інструкція...
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11.03.2021 08:59 Ответить
всей судей нужно люстрировать с полной конфискацией имущества до 7го колена родственников
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11.03.2021 09:19 Ответить
Наши политики и судьи из номенклатуры бывшей СССР. При СССР они формировались для нас Москвой из мерзавцев. Такое и имеем.
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11.03.2021 09:27 Ответить
І отака уся "судова система": проститутки, ган_они та їх виб_ядки.
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11.03.2021 10:04 Ответить
Судьи при СССР были номенклатурой. Ее отец был особо номенклатурным, поэтому ему и поручили судить этого человека. Особый статус отца перешёл на ее дочь и теперь она будет в высшем совете правосудия. Судьи при СССР были одной клоакой с комуняками, сейчас они одна клоака с комуняками ставшими нашей "элитой". Связь не прерывалась. Поэтому они так и судят. Это тупик.
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11.03.2021 11:22 Ответить
Почему бы ей не гордиться своим отцом. Ведь все что она имеет это благодаря ему.
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11.03.2021 11:25 Ответить
так була рекомендація не вибирати їх- а щоб міжнародні експерти приймали участь-думаю такого б не було.
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11.03.2021 12:41 Ответить
Я так рад ято наконец понемногу всплывают имена компартийных нелюдей, которые после 91 года продолжали быть засекреченными. У всех преступлений нашей истории и трагедий отдельных семей были и есть конкретные имена. Было логичным что перекрашенные в сине-желтый пособники комуняцких оккупантов будут покрывать своих и стирать следы преступлений из истории. Ведь носеление выбрало кравчуков а не Черновила (как сделали Польша и Чехия) и продолжает выбирать.
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11.03.2021 13:14 Ответить
То что раскрывается, не должно потеряться. Кому-то следует все это собирать. Притом база должна быть не одна.
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12.03.2021 11:10 Ответить
Як таке могло статися. Вольдемаре? Що це таке? Це вже твої бока, це твої структури по всій Україні і твої люди.Ви що, насміхаєтеся з українців і вимагаєте від них, щоб вони самі себе почали захищати?
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11.03.2021 14:30 Ответить
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