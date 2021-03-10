Избранная в Высший совет правосудия судья Плахтий - дочь судьи, в 1987 году приговорившего к смерти воина УПА Гончарука, - ЦПК

Отец Инны Плахтий, Борис Плахтий, был судьей до 2006 года. Он приговорил к смерти воина УПА Ивана Гончарука. Инна Плахтий говорит, что гордится своим отцом.

Об этом пишет в Фейсбуке руководитель судебных программ Центра противодействия коррупции Галина Чижик, информирует Цензор.НЕТ.

"В 1987 году ее отец, судья Борис Плахтий, приговорил к расстрелу воина УПА Ивана Гончарука. Дело от начала и до конца было сфабриковало КГБ, им нужно было создать картинку накануне празднования 70-летия революции", - написала Чижик.

По ее словам, Плахтий-старший сыграл в этом деле одну из ключевых ролей, и в 1989 году Гончарука расстреляли. Семья воина УПА до сих пор не знает, где он похоронен.

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"Да, дети не несут ответственности за поступки своих родителей. Но сегодня на съезде во время присяги Инна Плахтий сказала, что гордится тем, что она из судейской семьи, и благодарила своего отца. Судью, которого не люстрировали после провозглашения независимости и который продолжал работать вплоть до выхода в отставку в 2006 году", - добавила Чижик.

Напомним, 10 марта XVIII съезд судей избрал Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия.

Ранее 9 марта делегаты съезда тайным голосованием избрали трех членов ВСП: судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

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