Обрана до Вищої ради правосуддя суддя Плахтій - донька судді, який у 1987 році засудив до смерті воїна УПА Гончарука, - ЦПК
Батько Інни Плахтій, Борис Плахтій, був суддею до 2006 року. Він засудив до смерті воїна УПА Івана Гончарука. Інна Плахтій каже, що пишається своїм батьком.
Про це пише у Фейсбуці керівниця судових програм Центру протидії корупції Галина Чижик, інформує Цензор.НЕТ.
"У 1987 році її батько, суддя Борис Плахтій, засудив до розстрілу воїна УПА Івана Гончарука. Справу від початку і до кінця було сфабриковано КДБ, їм потрібно було створити картинку напередодні святкування 70-річчя революції", - написала Чижик.
За її словами, Плахтій-старший зіграв у цій справі одну з ключових ролей, і в 1989 році Гончарука розстріляли. Сім'я воїна УПА досі не знає, де він похований.
"Так, діти не несуть відповідальності за вчинки своїх батьків. Але сьогодні на з'їзді під час складання присяги Інна Плахтій сказала, що пишається тим, що вона з суддівської сім'ї, і дякувала своєму батьку. Суддю, якого не люструвати після проголошення незалежності і який продовжував працювати аж до виходу у відставку в 2006 році", - додала Чижик.
Нагадаємо, 10 березня XVIII з'їзд суддів обрав Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя.
Раніше 9 березня делегати з'їзду таємним голосуванням обрали трьох членів ВРП: суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухова.
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Кандидатка на люстрацію.
Справжню.
Обов'язкову.
Від слова "люстра"
а в сибирь не хотите поехать снег убирать в скотовагонах ??? причём поехать навсегда....
просто потому шо родине так надо и партия так приказала......
Она останется в Совета, а папаша, свято уверенный в своей правоте, продолжит, ****, спокойно спать по ночам.
А что народ?
Повозмущается и разойдётся...
1.Коммуняки польши польские националисты, хоть и контролировались совком...но они были и остались поляками
2.в польше не было колхозов...после развала совка коммуняки стали банальными бизнесменами...
Це - інструкція...