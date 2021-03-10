Обрана до Вищої ради правосуддя суддя Плахтій - донька судді, який у 1987 році засудив до смерті воїна УПА Гончарука, - ЦПК

Батько Інни Плахтій, Борис Плахтій, був суддею до 2006 року. Він засудив до смерті воїна УПА Івана Гончарука. Інна Плахтій каже, що пишається своїм батьком.

Про це пише у Фейсбуці керівниця судових програм Центру протидії корупції Галина Чижик, інформує Цензор.НЕТ.

"У 1987 році її батько, суддя Борис Плахтій, засудив до розстрілу воїна УПА Івана Гончарука. Справу від початку і до кінця було сфабриковано КДБ, їм потрібно було створити картинку напередодні святкування 70-річчя революції", - написала Чижик.

За її словами, Плахтій-старший зіграв у цій справі одну з ключових ролей, і в 1989 році Гончарука розстріляли. Сім'я воїна УПА досі не знає, де він похований.

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"Так, діти не несуть відповідальності за вчинки своїх батьків. Але сьогодні на з'їзді під час складання присяги Інна Плахтій сказала, що пишається тим, що вона з суддівської сім'ї, і дякувала своєму батьку. Суддю, якого не люструвати після проголошення незалежності і який продовжував працювати аж до виходу у відставку в 2006 році", - додала Чижик.

Нагадаємо, 10 березня XVIII з'їзд суддів обрав Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя.

Раніше 9 березня делегати з'їзду таємним голосуванням обрали трьох членів ВРП: суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухова.



