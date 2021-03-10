УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6468 відвідувачів онлайн
Новини
30 246 247

Обрана до Вищої ради правосуддя суддя Плахтій - донька судді, який у 1987 році засудив до смерті воїна УПА Гончарука, - ЦПК

Обрана до Вищої ради правосуддя суддя Плахтій - донька судді, який у 1987 році засудив до смерті воїна УПА Гончарука, - ЦПК

Батько Інни Плахтій, Борис Плахтій, був суддею до 2006 року. Він засудив до смерті воїна УПА Івана Гончарука. Інна Плахтій каже, що пишається своїм батьком.

Про це пише у Фейсбуці керівниця судових програм Центру протидії корупції Галина Чижик, інформує Цензор.НЕТ.

"У 1987 році її батько, суддя Борис Плахтій, засудив до розстрілу воїна УПА Івана Гончарука. Справу від початку і до кінця було сфабриковано КДБ, їм потрібно було створити картинку напередодні святкування 70-річчя революції", - написала Чижик.

За її словами, Плахтій-старший зіграв у цій справі одну з ключових ролей, і в 1989 році Гончарука розстріляли. Сім'я воїна УПА досі не знає, де він похований.

Читайте також: П’ятеро суддів зняли свої кандидатури з виборів до Вищої ради правосуддя: тепер на 4 посади претендують 29 кандидатів

"Так, діти не несуть відповідальності за вчинки своїх батьків. Але сьогодні на з'їзді під час складання присяги Інна Плахтій сказала, що пишається тим, що вона з суддівської сім'ї, і дякувала своєму батьку. Суддю, якого не люструвати після проголошення незалежності і який продовжував працювати аж до виходу у відставку в 2006 році", - додала Чижик.

Нагадаємо, 10 березня XVIII з'їзд суддів обрав Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя.

Раніше 9 березня делегати з'їзду таємним голосуванням обрали трьох членів ВРП: суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухова.

Обрана до Вищої ради правосуддя суддя Плахтій - донька судді, який у 1987 році засудив до смерті воїна УПА Гончарука, - ЦПК 01
Обрана до Вищої ради правосуддя суддя Плахтій - донька судді, який у 1987 році засудив до смерті воїна УПА Гончарука, - ЦПК 02

Автор: 

суддя (1580) УПА (136) Вища рада правосуддя (582) Центр протидії корупції (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
Семья воина УПА до сих пор не знает, где он похоронен.... Зато теперь семья Патриота Украины, будет знать, где похоронен судья-убийца!!!
показати весь коментар
10.03.2021 20:21
+47
Нічого дивного,яблуко від яблуні....!!!)))
показати весь коментар
10.03.2021 20:16
+44
снова вурдалаков понавыбирали
показати весь коментар
10.03.2021 20:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Олег, я ничего не предлагал. Я напомнил о том, что законы (и хорошие, и плохие )исполняют люди. У нас избирательное законодательство не самое плохое. Этот факт признают и наши друзья. Вы предлагаете: "..закон точно надо менять и двигаться дальше" . Что конкретно вы предлагаете изменить в законе о выборах?, чтобы вы, будучи депутатом, не брали деньги и не продавали свой голос в интересах олигарха?
показати весь коментар
11.03.2021 13:53 Відповісти
Читайте внимательнее то что я написал выше. Наше избирательное законодательство, вследствие многомиллионного залога одно из самых ужасных в мире. А кто вам говорил, что наши друзья признают... Те кто это говорил, то они врут. Нигде в мире нет такого огромного соотношения залога и средней зарплаты по стране. В цивилизованных странах пропуском в бюллетени есть подписи избирателей. То есть в бюллетенях те кого хотят видеть избиратели, а не толстосумы. Количество подписей - отдельный вопрос. Например в Польше 100 тыс, в южной Корее 5 тыс. Я сказал достаточно и на этом заканчиваю. А кто из депутатов берет деньги в олигарха, то это совершенно отдельный вопрос, задайте его кому нибудь другому.
показати весь коментар
11.03.2021 14:58 Відповісти
Подумайте и поймите, что не принимать то что я предлагаю, это по форме поддерживать олигархическую систему. И поддерживать ту дикость, которой и близко нет в ЕС, куда мы рвемся.
показати весь коментар
11.03.2021 08:11 Відповісти
Слушним є питання--чому про цього суддю і його діяння отримана інформація тільки зараз? Чому цим питанням не занялись за 30 років такі партії як ОУН, КУН чи, така вже суперпатріотична Свобода?
показати весь коментар
11.03.2021 00:05 Відповісти
В свободі одна з найбільш поважних членів це бувша гіперактивна комуністка Фаріон. Це говорить достатньо.
показати весь коментар
11.03.2021 00:11 Відповісти
//Да, дети не несут ответственности за поступки своих родителей//
Та ладно! История человесества показывает совсем иные результаты
показати весь коментар
11.03.2021 00:10 Відповісти
Тут один быдлоид криком кричит про нежелание нести ответственность за преступления "отцов". Видать есть за что...
показати весь коментар
11.03.2021 00:46 Відповісти
Например- Германия? Да? Как отцы были, такие и дети! Так по-вашему?
показати весь коментар
11.03.2021 00:48 Відповісти
А почему это дети не несут ответственности за поступки своих родителей?? Еще как несут! Если так переводить стрелки, то любой может творить любой беспредел. А если чел знает, что его выплятки за его дела вместе с ним ответят, то стоит в стойле смирно. Кс тати, тов. Сралин активно и массово использовал шантаж жизнью семьи солдат для всего фронта в ВОВ и после.
показати весь коментар
11.03.2021 00:22 Відповісти
Ты даже Сталина превзошел! Далеко пойдешь!
показати весь коментар
11.03.2021 01:06 Відповісти
Он правильно говорит. Это не значит, что детей надо расстреливать за убийства, которые осуществляли их родители, но какой-то отпечаток на детях должен быть. Сейчас многие политики, бизнесмены, судьи благоденствует за счёт того, что их предки осуществляли голодомор и другой террор. Тогда формировался клан комуняк, которые сейчас есть "элитой". Они тогда "по жизни" шли вместе и сейчас. Тогда издевались над народом и сейчас.
показати весь коментар
11.03.2021 08:35 Відповісти
Обрана до Вищої ради правосуддя суддя Плахтій - донька судді, який у 1987 році засудив до смерті воїна УПА Гончарука, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8491
показати весь коментар
11.03.2021 00:25 Відповісти
Плахтій єдина українка із 4х обраних до ВРП суддів ..троє інших, судячі по прізвищам -етнічні росіяни! Болотін, Саліхов, Суховой ( шифрується під Суховий) ..і та єдина українка - дочка колоборанта ворога бійців за українську незалежну державу! Продажні обрали продажних ще і українофобів)))
показати весь коментар
11.03.2021 00:42 Відповісти
лише "суди Камбіса" та "суди Лінча" зможуть змінити ситуацію )))
показати весь коментар
11.03.2021 00:44 Відповісти
а она гордится --ну это и есть лицо нынешней власти
показати весь коментар
11.03.2021 00:53 Відповісти
Гардится тєм, шта із судейскай сімьи???

Кандидатка на люстрацію.
Справжню.
Обов'язкову.
Від слова "люстра"
показати весь коментар
11.03.2021 01:08 Відповісти
отрыжка совка.......
показати весь коментар
11.03.2021 04:57 Відповісти
зы. а к стати у нас же есть не только уставшиеотвойны но и скучающиезавеликойстраной.....
а в сибирь не хотите поехать снег убирать в скотовагонах ??? причём поехать навсегда....
просто потому шо родине так надо и партия так приказала......
показати весь коментар
11.03.2021 05:01 Відповісти
Во стерво.
показати весь коментар
11.03.2021 05:17 Відповісти
І знову одне і те саме, яке правосуддя як кругом одне кривосуддя.
показати весь коментар
11.03.2021 06:29 Відповісти
Ніякого дива ... комуністичний режим не був засуджений, ніхто не поніс покарання за мільйони жертв. І ось уже в третьому поколінні кати при владі, мають всі привілеї і побрязкуючи медальками в перших рядах героїв ... і вершителів доль....
показати весь коментар
11.03.2021 07:03 Відповісти
Смуток не в тім, що папа приговорював патріотів-упівців на смаерть, бо тоді така савецка сиситема була, а смуток в тім, що посада передається в спадок і доця також буде засуджувати патріотів Укрвїни і ходять вони по кругу, бо дворяни, а кріпакам кайло і лом працюйте на них!
показати весь коментар
11.03.2021 07:06 Відповісти
Так у нас во всем так ,в Генштабе точно такая же система , где должности по наследству передают , в МВД -Венедиктова тому яркий пример где папаша генерал обеспечил карьеру дочке супер посредственности , то же самое и в СБУ и т д. Но пока у кого то не появяться стальные яйца , что бы свернуть голову судейской гидре не хрена не получиться справиться со всем остальным.
показати весь коментар
11.03.2021 07:13 Відповісти
То что всех судей надо гнать на хер и запрещать судебную деятельность даже родственникам до 5 колена это аксиома , бо иначе НЕ КОГДА В УРАИНЕ НЕ БУДЕТ нормальной жизни , это понятно уже всем , меня другой вопрос интересует , эта мадам с таким баблом , что замуж не вышла или так любит своего продажного комуняцкого папашу , что ради него даже фамилию не сменила.
показати весь коментар
11.03.2021 07:08 Відповісти
мразь от мрази, все судьи Украины падаль
показати весь коментар
11.03.2021 08:06 Відповісти
Нічого дивного, це просто чергове нове обличчя
показати весь коментар
11.03.2021 08:10 Відповісти
Прискорбно, что наше негодование здесь ничего не изменит.
Она останется в Совета, а папаша, свято уверенный в своей правоте, продолжит, ****, спокойно спать по ночам.
А что народ?
Повозмущается и разойдётся...
показати весь коментар
11.03.2021 08:39 Відповісти
Сейчас очень многие политики (возможно большинство), бизнесмены, судьи благоденствует за счёт того, что их предки осуществляли голодомор и другой террор. Тогда формировался клан комуняк, которые сейчас есть "элитой". Они тогда "по жизни" шли вместе и сейчас. Тогда издевались над народом и сейчас.
показати весь коментар
11.03.2021 08:40 Відповісти
P.S. вот например приехал при СССР какой-то деятель КПСС или ВЛКСМ в Киев из одной из областей, на повышение. А может на повышение он пошел не только за счёт своих личных качеств, но и за счёт того что его отец или дед особо "принципиально" проявил себя в голодоморе в той области. А сейчас сын того человека может в парламенте восседает. За былые заслуги в голодоморе своего деда.
показати весь коментар
11.03.2021 08:54 Відповісти
Така суддя при потребі і Стерененку смертний вирок ухвалила якщо б була можливість.
показати весь коментар
11.03.2021 08:47 Відповісти
Основная причина успеха Польши и провал Украины- комсомольцы, коммуняки и предатели пролезли тут везде.
показати весь коментар
11.03.2021 08:47 Відповісти
Практически вся политическая "элита" это они. Вначале они в политику допустили и дисидентов, использовали и выбросили их когда они им уже не нужны были, заменив на людей из своей клоаки. Дисиденты должны были быть в парламенте пожизненно, без всяких выборов.
показати весь коментар
11.03.2021 09:03 Відповісти
Не в этом...

1.Коммуняки польши польские националисты, хоть и контролировались совком...но они были и остались поляками
2.в польше не было колхозов...после развала совка коммуняки стали банальными бизнесменами...
показати весь коментар
11.03.2021 09:13 Відповісти
Полотно Давида Герарда "Здирання шкіри з продажного судді" це не картина.
Це - інструкція...
показати весь коментар
11.03.2021 08:59 Відповісти
всей судей нужно люстрировать с полной конфискацией имущества до 7го колена родственников
показати весь коментар
11.03.2021 09:19 Відповісти
Наши политики и судьи из номенклатуры бывшей СССР. При СССР они формировались для нас Москвой из мерзавцев. Такое и имеем.
показати весь коментар
11.03.2021 09:27 Відповісти
І отака уся "судова система": проститутки, ган_они та їх виб_ядки.
показати весь коментар
11.03.2021 10:04 Відповісти
Судьи при СССР были номенклатурой. Ее отец был особо номенклатурным, поэтому ему и поручили судить этого человека. Особый статус отца перешёл на ее дочь и теперь она будет в высшем совете правосудия. Судьи при СССР были одной клоакой с комуняками, сейчас они одна клоака с комуняками ставшими нашей "элитой". Связь не прерывалась. Поэтому они так и судят. Это тупик.
показати весь коментар
11.03.2021 11:22 Відповісти
Почему бы ей не гордиться своим отцом. Ведь все что она имеет это благодаря ему.
показати весь коментар
11.03.2021 11:25 Відповісти
так була рекомендація не вибирати їх- а щоб міжнародні експерти приймали участь-думаю такого б не було.
показати весь коментар
11.03.2021 12:41 Відповісти
Я так рад ято наконец понемногу всплывают имена компартийных нелюдей, которые после 91 года продолжали быть засекреченными. У всех преступлений нашей истории и трагедий отдельных семей были и есть конкретные имена. Было логичным что перекрашенные в сине-желтый пособники комуняцких оккупантов будут покрывать своих и стирать следы преступлений из истории. Ведь носеление выбрало кравчуков а не Черновила (как сделали Польша и Чехия) и продолжает выбирать.
показати весь коментар
11.03.2021 13:14 Відповісти
То что раскрывается, не должно потеряться. Кому-то следует все это собирать. Притом база должна быть не одна.
показати весь коментар
12.03.2021 11:10 Відповісти
Як таке могло статися. Вольдемаре? Що це таке? Це вже твої бока, це твої структури по всій Україні і твої люди.Ви що, насміхаєтеся з українців і вимагаєте від них, щоб вони самі себе почали захищати?
показати весь коментар
11.03.2021 14:30 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 