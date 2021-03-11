СБУ предоставила Минюсту материалы о выявленных нарушениях при регистрации "Партии Шария"

Служба безопасности Украины предоставила Министерству юстиции Украины материалы о выявленных нарушениях требований действующего законодательства при осуществлении регистрации политической партии "Партия Шария", а также о противоправных действиях ее лидера.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В свою очередь Министерство юстиции Украины, основываясь, среди прочего, на материалах СБУ, подало иск в Окружной административный суд Киева о запрете деятельности политической партии "Партия Шария", - говорится в сообщении.

Нормативное основание иска - статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине".

Первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021.

Напомним, в 2019 году пророссийский пропагандист Анатолий Шарий объявил о создании партии путем перерегистрации партии "Об'єднана Україна", которая была зарегистрирована в 2015 году адвокатом Анатолием Жилой. В результате партия была переименована в "Партию Шария".

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария".

Ранее источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария".

16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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