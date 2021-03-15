Устроивший смертельное ДТП на Троещине водитель уведомлен о подозрении, - прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры водитель Toyota, который в ночь на 15 марта совершил смертельное ДТП с двумя погибшими в Деснянском районе Киева, уведомлен о подозрении (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 29-летнего подозреваемого, двигаясь по проспекту Шухевича, протаранил автомобиль Skoda Favorit, который остановился на красный сигнал светофора перед перекрестком. Вследствие ДТП водитель и пассажирка автомобиля Skoda Favorit погибли.

По результатам тестирования прибором "drager" содержание алкоголя в крови водителя Toyota Land Cruiser составило 2.05 промилле.

Водитель Toyota задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время он уведомлен о подозрении и ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование осуществляет СУ ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, авария произошла на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова. Водитель и пассажирка раздавленного внедорожником авто Skoda погибли на месте. Тест "Драгер" у виновника ДТП показал 2,05 промилле алкоголя. В то же время сам он обошелся без травм. Виновника смертельной аварии полицейские задержали и начали досудебное расследование

По данным СМИ, устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским.