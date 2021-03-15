Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания

Министерство юстиции 12 марта подало апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, рассмотрит жалобу Шестой апелляционный административный суд.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм Закона "О Кабинете Министров Украины", правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому, при принятии постановления о правописания, у Кабмина были полномочия по одобрению его новой редакции", - рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Кроме того, по ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

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Напомним, 28 января Окружной админсуд Киева удовлетворил иск о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания", обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.