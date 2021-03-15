Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство юстиции 12 марта подало апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, рассмотрит жалобу Шестой апелляционный административный суд.
"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм Закона "О Кабинете Министров Украины", правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому, при принятии постановления о правописания, у Кабмина были полномочия по одобрению его новой редакции", - рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.
Кроме того, по ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.
Напомним, 28 января Окружной админсуд Киева удовлетворил иск о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания", обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.
Пожалуйста, подождите...
Починати з парламенту - хто за що голосував! ворог тепер рже щодня від тієї літери Ґ з хвостом!
Відволікання уваги, типу Мова-Віра-Армія...
Конкретніше можна ?
Сподіваюсь почути спокуту за дибільне голосування в 2019.
Вас же попереджали.
Ви Мене попереджували ??
Вас ,Шановна, не запитували!
Майте повагу до іншого ІМХО!
))
Ви ж нам вована-бесталана підсунули.
Короче , біг по граблях улюблений атракціон українців.
Дивіться перший "дур" гагагалусування...))
А Ви з якого племені : Лохів чи неЛохів??))
В 1 туре выборов президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).Методичка застаріла у Вас...
Голосую за того кандидата, за якого Хочу!
Маю Своє Панське Право!!
Захищене Конституцією України!
І Ніяка Падлюка не має право звинувачувати Мене в Моїх Панських Правах!
Не так??
Тим більше-звинувачувати та залякувати і паплюжити!
Що не так?!
))