РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10178 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Языковой вопрос Правосудие
2 955 27
жалоба (123) Кабмин (13804) Минюст (1700) украинский язык (1165) язык (3766) Апелляционный суд (394) Окружной админсуд Киева (388)

Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания

Министерство юстиции 12 марта подало апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, рассмотрит жалобу Шестой апелляционный административный суд.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм Закона "О Кабинете Министров Украины", правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому, при принятии постановления о правописания, у Кабмина были полномочия по одобрению его новой редакции", - рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Кроме того, по ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания не вступило в законную силу, - Малюська

Напомним, 28 января Окружной админсуд Киева удовлетворил иск о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 "Вопросы украинского правописания", обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Від чого відволікають вашу увагу ?
Конкретніше можна ?
Сподіваюсь почути спокуту за дибільне голосування в 2019.
Вас же попереджали.
показать весь комментарий
15.03.2021 18:46
+4
Этот ОАСК давно пора сжечь, а пепел развеять над Днепром.
показать весь комментарий
15.03.2021 18:42
+3
Шановна Пані!
Ви Мене попереджували ??
Вас ,Шановна, не запитували!
Майте повагу до іншого ІМХО!
))
показать весь комментарий
15.03.2021 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот ОАСК давно пора сжечь, а пепел развеять над Днепром.
показать весь комментарий
15.03.2021 18:42 Ответить
літеру Г с хвостом та інші нові придуркуваті правила в укр.мові ввели вороги через своїх платних зрадників!!! СБУ, якщо ваша воля, ви це з"ясуєте і задокументуєте протягом місяця.
Починати з парламенту - хто за що голосував! ворог тепер рже щодня від тієї літери Ґ з хвостом!
показать весь комментарий
15.03.2021 19:21 Ответить
Не дуже вдалий стьоб.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:24 Ответить
Що за маячня неадеквата?😮
показать весь комментарий
15.03.2021 19:24 Ответить
а що хотіти від кАровьєвАй
показать весь комментарий
15.03.2021 21:15 Ответить
Тююю... під 70 років з'явилося що на мові писав з помилками...
Відволікання уваги, типу Мова-Віра-Армія...
показать весь комментарий
15.03.2021 18:44 Ответить
Від чого відволікають вашу увагу ?
Конкретніше можна ?
Сподіваюсь почути спокуту за дибільне голосування в 2019.
Вас же попереджали.
показать весь комментарий
15.03.2021 18:46 Ответить
Шановна Пані!
Ви Мене попереджували ??
Вас ,Шановна, не запитували!
Майте повагу до іншого ІМХО!
))
показать весь комментарий
15.03.2021 18:54 Ответить
Але ваше рішення відбивається на всіх.
Ви ж нам вована-бесталана підсунули.
показать весь комментарий
15.03.2021 18:55 Ответить
Вони зробили всіх разом!!!)))
показать весь комментарий
15.03.2021 18:58 Ответить
Ага. Всіх нас і зробили.
Короче , біг по граблях улюблений атракціон українців.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:07 Ответить
А я про що ,навіть собака займається більш корисною справою !!!)))
показать весь комментарий
15.03.2021 19:12 Ответить
Ні, Ви..
Дивіться перший "дур" гагагалусування...))
А Ви з якого племені : Лохів чи неЛохів??))
показать весь комментарий
15.03.2021 18:59 Ответить
А що там в першому турі???)))
показать весь комментарий
15.03.2021 19:04 Ответить
Гугліть..))
показать весь комментарий
15.03.2021 19:09 Ответить
Що????)))
показать весь комментарий
15.03.2021 19:10 Ответить
Шо??

В 1 туре выборов президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).Методичка застаріла у Вас...
показать весь комментарий
15.03.2021 19:20 Ответить
В першому турі я голосував,не за Пороха,не за жЮльку ,не за Віслючка,а в другому -за Пороха !!!То до чого тут методичка???)))
показать весь комментарий
15.03.2021 20:08 Ответить
А в чому Ви Мене звинувачуєте??
Голосую за того кандидата, за якого Хочу!
Маю Своє Панське Право!!
Захищене Конституцією України!
І Ніяка Падлюка не має право звинувачувати Мене в Моїх Панських Правах!
Не так??
Тим більше-звинувачувати та залякувати і паплюжити!
Що не так?!
))
показать весь комментарий
15.03.2021 20:19 Ответить
Забув- Мене зовсім не цікавить за кого Ви голосували чи ні..😁
показать весь комментарий
15.03.2021 20:21 Ответить
Была одна "суперуспешная" реформа, и ту зарубили.
показать весь комментарий
15.03.2021 18:52 Ответить
Коли собаці нема що робита , то вона, принаймні, опікується власною гігієною !!! А ці дебіли займаються хєрньою !!!)))
показать весь комментарий
15.03.2021 18:53 Ответить
Вони хочуть всьо і вся перефарбувати в зелений колір.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:03 Ответить
Цікаво, хто і яким чином спроможен перефарбувати мову ???)))
показать весь комментарий
15.03.2021 19:07 Ответить
Не мову, а правопис. Щоб він був від ЗЕ і це пам"ятатимуть наступні покоління.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:22 Ответить
а хтось рішення читав, слабувата позиція у позивачів, але й коли приймали правопис трохи наплужили, хоча правопис слід приводити до ладу
показать весь комментарий
15.03.2021 21:21 Ответить
 
 