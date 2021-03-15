Мін'юст подав апеляцію у справі про скасування нового правопису
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Міністерство юстиції 12 березня подало апеляційну скаргу у справі про визнання протиправною і недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 "Питання українського правопису".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, розгляне скаргу Шостий апеляційний адміністративний суд.
"Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК і почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції. На підставі норм Закону "Про Кабінет Міністрів України", уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови в усіх областях, а також повноваженнями щодо спрямування і координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у зазначеній сфері. Тому, при прийнятті постанови про правопис, у Кабміну були повноваження щодо схвалення нової редакції цього закону", - розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.
Крім того, за її словами, позивачі в цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи й інтереси.
Нагадаємо, 28 січня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов про визнання протиправною і недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 "Питання українського правопису", обґрунтовуючи рішення тим, що Кабмін при прийнятті постанови діяв за межами власних повноважень, встановлених Конституцією і законами України.
Будь ласка, зачекайте...
Починати з парламенту - хто за що голосував! ворог тепер рже щодня від тієї літери Ґ з хвостом!
Відволікання уваги, типу Мова-Віра-Армія...
Конкретніше можна ?
Сподіваюсь почути спокуту за дибільне голосування в 2019.
Вас же попереджали.
Ви Мене попереджували ??
Вас ,Шановна, не запитували!
Майте повагу до іншого ІМХО!
))
Ви ж нам вована-бесталана підсунули.
Короче , біг по граблях улюблений атракціон українців.
Дивіться перший "дур" гагагалусування...))
А Ви з якого племені : Лохів чи неЛохів??))
В 1 туре выборов президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).Методичка застаріла у Вас...
Голосую за того кандидата, за якого Хочу!
Маю Своє Панське Право!!
Захищене Конституцією України!
І Ніяка Падлюка не має право звинувачувати Мене в Моїх Панських Правах!
Не так??
Тим більше-звинувачувати та залякувати і паплюжити!
Що не так?!
))