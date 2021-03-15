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Мін'юст подав апеляцію у справі про скасування нового правопису

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мін'юст подав апеляцію у справі про скасування нового правопису

Міністерство юстиції 12 березня подало апеляційну скаргу у справі про визнання протиправною і недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 "Питання українського правопису".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, розгляне скаргу Шостий апеляційний адміністративний суд.

"Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК і почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції. На підставі норм Закону "Про Кабінет Міністрів України", уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови в усіх областях, а також повноваженнями щодо спрямування і координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у зазначеній сфері. Тому, при прийнятті постанови про правопис, у Кабміну були повноваження щодо схвалення нової редакції цього закону", - розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Крім того, за її словами, позивачі в цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи й інтереси.

Нагадаємо, 28 січня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов про визнання протиправною і недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 "Питання українського правопису", обґрунтовуючи рішення тим, що Кабмін при прийнятті постанови діяв за межами власних повноважень, встановлених Конституцією і законами України.
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Топ коментарі
+6
Від чого відволікають вашу увагу ?
Конкретніше можна ?
Сподіваюсь почути спокуту за дибільне голосування в 2019.
Вас же попереджали.
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15.03.2021 18:46
+4
Этот ОАСК давно пора сжечь, а пепел развеять над Днепром.
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15.03.2021 18:42
+3
Шановна Пані!
Ви Мене попереджували ??
Вас ,Шановна, не запитували!
Майте повагу до іншого ІМХО!
))
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15.03.2021 18:54
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Этот ОАСК давно пора сжечь, а пепел развеять над Днепром.
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15.03.2021 18:42 Відповісти
літеру Г с хвостом та інші нові придуркуваті правила в укр.мові ввели вороги через своїх платних зрадників!!! СБУ, якщо ваша воля, ви це з"ясуєте і задокументуєте протягом місяця.
Починати з парламенту - хто за що голосував! ворог тепер рже щодня від тієї літери Ґ з хвостом!
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15.03.2021 19:21 Відповісти
Не дуже вдалий стьоб.
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15.03.2021 19:24 Відповісти
Що за маячня неадеквата?😮
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15.03.2021 19:24 Відповісти
а що хотіти від кАровьєвАй
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15.03.2021 21:15 Відповісти
Тююю... під 70 років з'явилося що на мові писав з помилками...
Відволікання уваги, типу Мова-Віра-Армія...
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15.03.2021 18:44 Відповісти
Від чого відволікають вашу увагу ?
Конкретніше можна ?
Сподіваюсь почути спокуту за дибільне голосування в 2019.
Вас же попереджали.
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15.03.2021 18:46 Відповісти
Шановна Пані!
Ви Мене попереджували ??
Вас ,Шановна, не запитували!
Майте повагу до іншого ІМХО!
))
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15.03.2021 18:54 Відповісти
Але ваше рішення відбивається на всіх.
Ви ж нам вована-бесталана підсунули.
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15.03.2021 18:55 Відповісти
Вони зробили всіх разом!!!)))
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15.03.2021 18:58 Відповісти
Ага. Всіх нас і зробили.
Короче , біг по граблях улюблений атракціон українців.
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15.03.2021 19:07 Відповісти
А я про що ,навіть собака займається більш корисною справою !!!)))
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15.03.2021 19:12 Відповісти
Ні, Ви..
Дивіться перший "дур" гагагалусування...))
А Ви з якого племені : Лохів чи неЛохів??))
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15.03.2021 18:59 Відповісти
А що там в першому турі???)))
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15.03.2021 19:04 Відповісти
Гугліть..))
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15.03.2021 19:09 Відповісти
Що????)))
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15.03.2021 19:10 Відповісти
Шо??

В 1 туре выборов президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).Методичка застаріла у Вас...
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15.03.2021 19:20 Відповісти
В першому турі я голосував,не за Пороха,не за жЮльку ,не за Віслючка,а в другому -за Пороха !!!То до чого тут методичка???)))
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15.03.2021 20:08 Відповісти
А в чому Ви Мене звинувачуєте??
Голосую за того кандидата, за якого Хочу!
Маю Своє Панське Право!!
Захищене Конституцією України!
І Ніяка Падлюка не має право звинувачувати Мене в Моїх Панських Правах!
Не так??
Тим більше-звинувачувати та залякувати і паплюжити!
Що не так?!
))
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15.03.2021 20:19 Відповісти
Забув- Мене зовсім не цікавить за кого Ви голосували чи ні..😁
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15.03.2021 20:21 Відповісти
Была одна "суперуспешная" реформа, и ту зарубили.
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15.03.2021 18:52 Відповісти
Коли собаці нема що робита , то вона, принаймні, опікується власною гігієною !!! А ці дебіли займаються хєрньою !!!)))
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15.03.2021 18:53 Відповісти
Вони хочуть всьо і вся перефарбувати в зелений колір.
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15.03.2021 19:03 Відповісти
Цікаво, хто і яким чином спроможен перефарбувати мову ???)))
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15.03.2021 19:07 Відповісти
Не мову, а правопис. Щоб він був від ЗЕ і це пам"ятатимуть наступні покоління.
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15.03.2021 19:22 Відповісти
а хтось рішення читав, слабувата позиція у позивачів, але й коли приймали правопис трохи наплужили, хоча правопис слід приводити до ладу
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15.03.2021 21:21 Відповісти
 
 