Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ
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Киберспециалисты СБУ блокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам.
О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу "MISP-UA".
На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил:
- соответствующие индикаторы киберугроз;
- рекомендации относительно мер по выявлению и предотвращению фактов несанкционированного вмешательства;
- инструменты для поиска вредоносных программ.
СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.
Сейчас принимаются все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб. Правоохранители осуществляют эффективное расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.
Напомним, ранее в СНБО сообщили, что Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака.
Пожалуйста, подождите...
-Завдання США залишилося рівно таким же, що і в попередньому столітті- послабити росію по максимуму. Але, з урахуванням вже досягнутих росією просунутих результатів науково-технічного прогресу - Америці це не вдасться...
Ха-ха... про що росія трубить?
-Про індустріалізацію росії Америкою?
-Чи про неодноразову її продовольчу та військову допомогу, (в т.ч. про ленд-лізу) ?
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Так і хочеться сказати росії: -Бережіть всі свої технологічні секрети... Бо якщо США вивідають у вас технологію плетіння постолів або навчаться стругати балалайки, шити матрьошки, будувати дороги та ГУЛАГИ, туалети, рускі бані - росія втратить ВСЕ,.. - всі свої наукові та технологічні переваги над США...
Нет.
И я - нет! А он есть.
Понял!
Где медок, а где кибератака?
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
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Есть дубовый, но 100% эффективный метод : сверхсекретные данные НЕ ДОЛЖНЫ храниться на компьютерах, подключённых к интернету. Компьютеры с гостайной не должны иметь физического выхода в сеть. И всё ! Локальная сеть учреждения - да, выход в общедоступные сети - нет. Условно говоря, в РНБО, Офисе Президента, СБУ, Миноьороны и т.д. должно быть по 2 компьютерные сети независимые : одна с интернетом (для несекретной работы) и одна только внутри организации (для обработки чувствительных данных).
Аналогично сети критической инфраструктуры (типа АЭС) должны быть закрытыми.
А то русские вирусом Петя вырубили были пару лет тому половину Украины по электричеству. Ну это же ненормально. Любая киберзащита может быть взломана - вопрос соотношения профессионализма нападающих и защищающих. Нельзя гарантированно ломануть только тогда, когда физического доступа не существует. Это же аксиома.