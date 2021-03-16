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Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ

Киберспециалисты СБУ блокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу "MISP-UA".

Читайте также: Расширение, которое использовалось для обхода блокировки соцсети "Вконтакте", похищало персональные данные пользователей, - СНБО

На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил:

- соответствующие индикаторы киберугроз;
- рекомендации относительно мер по выявлению и предотвращению фактов несанкционированного вмешательства;
- инструменты для поиска вредоносных программ.

СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.

Сейчас принимаются все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб. Правоохранители осуществляют эффективное расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 2080
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16.03.2021 11:24
+4
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 2748 Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 248
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16.03.2021 11:25
+3
Ты видишь суслика?
Нет.
И я - нет! А он есть.
Понял!
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16.03.2021 11:15
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Кацапы неугомонные
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16.03.2021 11:04 Ответить
Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 9062 Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 4893
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16.03.2021 11:05 Ответить
опять все заминировали, сорвали выплату пенсий в лугандон, украли собачьку у соседки... жесть...
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16.03.2021 11:07 Ответить
Росіяни в черговий раз.,. розсмішили...

-Завдання США залишилося рівно таким же, що і в попередньому столітті- послабити росію по максимуму. Але, з урахуванням вже досягнутих росією просунутих результатів науково-технічного прогресу - Америці це не вдасться...

Ха-ха... про що росія трубить?

-Про індустріалізацію росії Америкою?

-Чи про неодноразову її продовольчу та військову допомогу, (в т.ч. про ленд-лізу) ?
-
Так і хочеться сказати росії: -Бережіть всі свої технологічні секрети... Бо якщо США вивідають у вас технологію плетіння постолів або навчаться стругати балалайки, шити матрьошки, будувати дороги та ГУЛАГИ, туалети, рускі бані - росія втратить ВСЕ,.. - всі свої наукові та технологічні переваги над США...
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16.03.2021 12:13 Ответить
Истерят, андрофаги.
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16.03.2021 11:10 Ответить
Лаптєстан проводить операцію прикриття *************, але може і перестаратись.
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16.03.2021 11:10 Ответить
ну,ну!!пошла жара!!,,вагнергейт" похоже на кацапов вешать будут(,,прозаседавшиеся сливатели"похоже окончательно определились кто виноват и как произошла ,,утечка"разумеется через ,,кацапских какеров"так пытаются концы в воду запустить) Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 488 Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 6281
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16.03.2021 11:11 Ответить
Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 8422Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 2492 Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 4302
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16.03.2021 11:13 Ответить
"инструменты для поиска вредоносных программ" оглашать не надо, пусть остаются в тайне. А сами вредоносные программы уничтожать, а лучше напускать их обратно на пославшего.
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16.03.2021 11:13 Ответить
Ага, звісно ж Ізбушка як завжди на варті кібербезпеки у сфері відбиття російської агресії) Та заберіть у них вже нарешті "економіку", пацани трусять конвертцентри і на тому все, на все інше немає часу.

Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 3406
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16.03.2021 11:15 Ответить
Ты видишь суслика?
Нет.
И я - нет! А он есть.
Понял!
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16.03.2021 11:15 Ответить
Атаки киберполицейских США в ответ на РАБссиянские атаки в прошлом году будут тихими и незаметными сообщил источник из США близкий к окружению Билл Гейтса.В переводе на простой фаргон,это значит Байден отозвал миллиардера из отпуска... Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 6984
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16.03.2021 11:18 Ответить
Вчера был серьезный сбой в системе МеДок. и опять через обновление как в 2017 году года вирус положил половину предприятий и организаций Украины
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16.03.2021 11:19 Ответить
Гы-гы--гы!
Где медок, а где кибератака?
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16.03.2021 11:35 Ответить
Мелкий и средний бизнес.
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16.03.2021 16:14 Ответить
Когда уже это недоразумение в виде рашки отключат от Всемирной паутины?
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16.03.2021 11:19 Ответить
Походу, они себя сами отключат. Варианты работы из других стран, также проблематичны.
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16.03.2021 11:27 Ответить
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 492 Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 6898
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16.03.2021 11:22 Ответить
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 2080
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16.03.2021 11:24 Ответить
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 2748 Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 248
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16.03.2021 11:25 Ответить
Как-то муж венедиктовой - начальник кибер-полиции в стороне, все СБУ разгребает. Наверно зарплаты не хватает...
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16.03.2021 11:26 Ответить
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 4446 Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 5017
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16.03.2021 11:26 Ответить
Крутой Киберцентр в Киеве против хакерский атак был открыт в Киеве 2 февраля 2018 года,сообщал тогда Интерфаркс Украина.К открытию центра были привлечены лучшие специалисты стран НАТО.Прошло 3 года кстати...
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16.03.2021 11:31 Ответить
навіщо їм хакерська атака? узілєнскіє, на чолі з козачком, і так все здають...
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16.03.2021 11:34 Ответить
Лучший президент Мира по словам Юльки Мендельвошки победит РАБссию,что Наполеон Брест,Витебск,Смоленск,Ватутину Гору,Бородино и Москву в 1812 году Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 5210
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16.03.2021 11:42 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
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16.03.2021 12:42 Ответить
зачем хакерская атака если в офисе клоуна и остальных ведомствах агенты кремля, смешно
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16.03.2021 13:38 Ответить
один вопрос а зачем??? если малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак и его ватноголовое окружение типа ермака, татарова, шуфрича, королевской, баканова, ваниКдиктовой и т.д сами все расскажут....
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16.03.2021 14:02 Ответить
А почему секретные данные СБУ хранятся на сервере, который имеет выход в инет?
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16.03.2021 14:29 Ответить
Как приелась тема с похищением госсекретов хакерами.
Есть дубовый, но 100% эффективный метод : сверхсекретные данные НЕ ДОЛЖНЫ храниться на компьютерах, подключённых к интернету. Компьютеры с гостайной не должны иметь физического выхода в сеть. И всё ! Локальная сеть учреждения - да, выход в общедоступные сети - нет. Условно говоря, в РНБО, Офисе Президента, СБУ, Миноьороны и т.д. должно быть по 2 компьютерные сети независимые : одна с интернетом (для несекретной работы) и одна только внутри организации (для обработки чувствительных данных).

Аналогично сети критической инфраструктуры (типа АЭС) должны быть закрытыми.
А то русские вирусом Петя вырубили были пару лет тому половину Украины по электричеству. Ну это же ненормально. Любая киберзащита может быть взломана - вопрос соотношения профессионализма нападающих и защищающих. Нельзя гарантированно ломануть только тогда, когда физического доступа не существует. Это же аксиома.
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16.03.2021 19:29 Ответить
 
 