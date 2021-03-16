УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15336 відвідувачів онлайн
Новини Події
7 478 34
росія (47340) СБУ (10078) ФСБ (1348) хакер (833) кібербезпека (655)

Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання "Armageddon". Через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів.

Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу "MISP-UA".

Читайте також: Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО

На цій платформі Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ розмістив:

  • відповідні індикатори кіберзагроз;
  • рекомендації щодо заходів із виявлення і попередження фактів несанкціонованого втручання;
  • інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.

СБ України провела широкомасштабні заходи для локалізації кібератаки спецслужб РФ спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО та у взаємодії з центральними органами виконавчої влади.

Наразі вживаються всі необхідні заходи для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб. Правоохоронці здійснюють ефективне розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, що Росія здійснила кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 2080
показати весь коментар
16.03.2021 11:24
+4
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 2748 Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 248
показати весь коментар
16.03.2021 11:25
+3
Ты видишь суслика?
Нет.
И я - нет! А он есть.
Понял!
показати весь коментар
16.03.2021 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы неугомонные
показати весь коментар
16.03.2021 11:04 Відповісти
Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 9062 Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 4893
показати весь коментар
16.03.2021 11:05 Відповісти
опять все заминировали, сорвали выплату пенсий в лугандон, украли собачьку у соседки... жесть...
показати весь коментар
16.03.2021 11:07 Відповісти
Росіяни в черговий раз.,. розсмішили...

-Завдання США залишилося рівно таким же, що і в попередньому столітті- послабити росію по максимуму. Але, з урахуванням вже досягнутих росією просунутих результатів науково-технічного прогресу - Америці це не вдасться...

Ха-ха... про що росія трубить?

-Про індустріалізацію росії Америкою?

-Чи про неодноразову її продовольчу та військову допомогу, (в т.ч. про ленд-лізу) ?
-
Так і хочеться сказати росії: -Бережіть всі свої технологічні секрети... Бо якщо США вивідають у вас технологію плетіння постолів або навчаться стругати балалайки, шити матрьошки, будувати дороги та ГУЛАГИ, туалети, рускі бані - росія втратить ВСЕ,.. - всі свої наукові та технологічні переваги над США...
показати весь коментар
16.03.2021 12:13 Відповісти
Истерят, андрофаги.
показати весь коментар
16.03.2021 11:10 Відповісти
Лаптєстан проводить операцію прикриття *************, але може і перестаратись.
показати весь коментар
16.03.2021 11:10 Відповісти
ну,ну!!пошла жара!!,,вагнергейт" похоже на кацапов вешать будут(,,прозаседавшиеся сливатели"похоже окончательно определились кто виноват и как произошла ,,утечка"разумеется через ,,кацапских какеров"так пытаются концы в воду запустить) Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 488 Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 6281
показати весь коментар
16.03.2021 11:11 Відповісти
Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 8422Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 2492 Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 4302
показати весь коментар
16.03.2021 11:13 Відповісти
"инструменты для поиска вредоносных программ" оглашать не надо, пусть остаются в тайне. А сами вредоносные программы уничтожать, а лучше напускать их обратно на пославшего.
показати весь коментар
16.03.2021 11:13 Відповісти
Ага, звісно ж Ізбушка як завжди на варті кібербезпеки у сфері відбиття російської агресії) Та заберіть у них вже нарешті "економіку", пацани трусять конвертцентри і на тому все, на все інше немає часу.

Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 3406
показати весь коментар
16.03.2021 11:15 Відповісти
Ты видишь суслика?
Нет.
И я - нет! А он есть.
Понял!
показати весь коментар
16.03.2021 11:15 Відповісти
Атаки киберполицейских США в ответ на РАБссиянские атаки в прошлом году будут тихими и незаметными сообщил источник из США близкий к окружению Билл Гейтса.В переводе на простой фаргон,это значит Байден отозвал миллиардера из отпуска... Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 6984
показати весь коментар
16.03.2021 11:18 Відповісти
Вчера был серьезный сбой в системе МеДок. и опять через обновление как в 2017 году года вирус положил половину предприятий и организаций Украины
показати весь коментар
16.03.2021 11:19 Відповісти
Гы-гы--гы!
Где медок, а где кибератака?
показати весь коментар
16.03.2021 11:35 Відповісти
Мелкий и средний бизнес.
показати весь коментар
16.03.2021 16:14 Відповісти
Когда уже это недоразумение в виде рашки отключат от Всемирной паутины?
показати весь коментар
16.03.2021 11:19 Відповісти
Походу, они себя сами отключат. Варианты работы из других стран, также проблематичны.
показати весь коментар
16.03.2021 11:27 Відповісти
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 492 Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 6898
показати весь коментар
16.03.2021 11:22 Відповісти
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 2080
показати весь коментар
16.03.2021 11:24 Відповісти
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 2748 Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 248
показати весь коментар
16.03.2021 11:25 Відповісти
Как-то муж венедиктовой - начальник кибер-полиции в стороне, все СБУ разгребает. Наверно зарплаты не хватает...
показати весь коментар
16.03.2021 11:26 Відповісти
Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 4446 Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 5017
показати весь коментар
16.03.2021 11:26 Відповісти
Крутой Киберцентр в Киеве против хакерский атак был открыт в Киеве 2 февраля 2018 года,сообщал тогда Интерфаркс Украина.К открытию центра были привлечены лучшие специалисты стран НАТО.Прошло 3 года кстати...
показати весь коментар
16.03.2021 11:31 Відповісти
навіщо їм хакерська атака? узілєнскіє, на чолі з козачком, і так все здають...
показати весь коментар
16.03.2021 11:34 Відповісти
Лучший президент Мира по словам Юльки Мендельвошки победит РАБссию,что Наполеон Брест,Витебск,Смоленск,Ватутину Гору,Бородино и Москву в 1812 году Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ - Цензор.НЕТ 5210
показати весь коментар
16.03.2021 11:42 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
показати весь коментар
16.03.2021 12:42 Відповісти
зачем хакерская атака если в офисе клоуна и остальных ведомствах агенты кремля, смешно
показати весь коментар
16.03.2021 13:38 Відповісти
один вопрос а зачем??? если малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак и его ватноголовое окружение типа ермака, татарова, шуфрича, королевской, баканова, ваниКдиктовой и т.д сами все расскажут....
показати весь коментар
16.03.2021 14:02 Відповісти
А почему секретные данные СБУ хранятся на сервере, который имеет выход в инет?
показати весь коментар
16.03.2021 14:29 Відповісти
Как приелась тема с похищением госсекретов хакерами.
Есть дубовый, но 100% эффективный метод : сверхсекретные данные НЕ ДОЛЖНЫ храниться на компьютерах, подключённых к интернету. Компьютеры с гостайной не должны иметь физического выхода в сеть. И всё ! Локальная сеть учреждения - да, выход в общедоступные сети - нет. Условно говоря, в РНБО, Офисе Президента, СБУ, Миноьороны и т.д. должно быть по 2 компьютерные сети независимые : одна с интернетом (для несекретной работы) и одна только внутри организации (для обработки чувствительных данных).

Аналогично сети критической инфраструктуры (типа АЭС) должны быть закрытыми.
А то русские вирусом Петя вырубили были пару лет тому половину Украины по электричеству. Ну это же ненормально. Любая киберзащита может быть взломана - вопрос соотношения профессионализма нападающих и защищающих. Нельзя гарантированно ломануть только тогда, когда физического доступа не существует. Это же аксиома.
показати весь коментар
16.03.2021 19:29 Відповісти
 
 