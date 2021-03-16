Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ
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Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання "Armageddon". Через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів.
Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу "MISP-UA".
На цій платформі Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ розмістив:
- відповідні індикатори кіберзагроз;
- рекомендації щодо заходів із виявлення і попередження фактів несанкціонованого втручання;
- інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.
СБ України провела широкомасштабні заходи для локалізації кібератаки спецслужб РФ спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО та у взаємодії з центральними органами виконавчої влади.
Наразі вживаються всі необхідні заходи для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб. Правоохоронці здійснюють ефективне розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, що Росія здійснила кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака.
Будь ласка, зачекайте...
-Завдання США залишилося рівно таким же, що і в попередньому столітті- послабити росію по максимуму. Але, з урахуванням вже досягнутих росією просунутих результатів науково-технічного прогресу - Америці це не вдасться...
Ха-ха... про що росія трубить?
-Про індустріалізацію росії Америкою?
-Чи про неодноразову її продовольчу та військову допомогу, (в т.ч. про ленд-лізу) ?
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Так і хочеться сказати росії: -Бережіть всі свої технологічні секрети... Бо якщо США вивідають у вас технологію плетіння постолів або навчаться стругати балалайки, шити матрьошки, будувати дороги та ГУЛАГИ, туалети, рускі бані - росія втратить ВСЕ,.. - всі свої наукові та технологічні переваги над США...
Нет.
И я - нет! А он есть.
Понял!
Где медок, а где кибератака?
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
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Есть дубовый, но 100% эффективный метод : сверхсекретные данные НЕ ДОЛЖНЫ храниться на компьютерах, подключённых к интернету. Компьютеры с гостайной не должны иметь физического выхода в сеть. И всё ! Локальная сеть учреждения - да, выход в общедоступные сети - нет. Условно говоря, в РНБО, Офисе Президента, СБУ, Миноьороны и т.д. должно быть по 2 компьютерные сети независимые : одна с интернетом (для несекретной работы) и одна только внутри организации (для обработки чувствительных данных).
Аналогично сети критической инфраструктуры (типа АЭС) должны быть закрытыми.
А то русские вирусом Петя вырубили были пару лет тому половину Украины по электричеству. Ну это же ненормально. Любая киберзащита может быть взломана - вопрос соотношения профессионализма нападающих и защищающих. Нельзя гарантированно ломануть только тогда, когда физического доступа не существует. Это же аксиома.