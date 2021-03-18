Сегодня рано говорить о расширении коалиции в парламенте, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодняшний день нет оснований для создания широкой коалиции в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в эфире "5 канала".

По словам главы парламента, на сегодняшний день фракция "Слуга народа" выполняет функции коалиции в парламенте и включает 245 народных депутатов.

"Коалиция должна создаваться под что-то. То есть, должно быть видение, куда мы движемся, совместное коалиционное соглашение. Пока предложений от коллег, которые бы четко обозначали, зачем мы должны изменить сегодняшнее положение дел", - отметил Разумков.

"Если говорить о расширении коалиции, то я не исключаю любых условий и любых случаев, но по состоянию на сегодня я думаю, что пока рано об этом говорить", - добавил он.

Напомним, ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о готовности создания новой коалиции с партией "Слуга народа". Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина": "Сейчас таких процессов я не вижу", - заявил он.

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