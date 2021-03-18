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Сегодня рано говорить о расширении коалиции в парламенте, - Разумков

Сегодня рано говорить о расширении коалиции в парламенте, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодняшний день нет оснований для создания широкой коалиции в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в эфире "5 канала".

По словам главы парламента, на сегодняшний день фракция "Слуга народа" выполняет функции коалиции в парламенте и включает 245 народных депутатов.

"Коалиция должна создаваться под что-то. То есть, должно быть видение, куда мы движемся, совместное коалиционное соглашение. Пока предложений от коллег, которые бы четко обозначали, зачем мы должны изменить сегодняшнее положение дел", - отметил Разумков.

"Если говорить о расширении коалиции, то я не исключаю любых условий и любых случаев, но по состоянию на сегодня я думаю, что пока рано об этом говорить", - добавил он.

Напомним, ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о готовности создания новой коалиции с партией "Слуга народа". Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина": "Сейчас таких процессов я не вижу", - заявил он.

Читайте: Обыски СБУ в Раде по "харьковским соглашениям": общались с аппаратом, затребовали документы и компьютеры, - Разумков

Автор: 

ВР (29240) коалиция (3832) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
Сегодня рано говорить о расширении коалиции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 3528
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18.03.2021 09:39
+2
даже ЗЕбеня осознает, что калолиция с ВОНОЙ это приговор.
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18.03.2021 09:31
+2
ВОНО її боїться.
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18.03.2021 09:33
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даже ЗЕбеня осознает, что калолиция с ВОНОЙ это приговор.
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18.03.2021 09:31 Ответить
ВОНО її боїться.
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18.03.2021 09:33 Ответить
Сегодня рано говорить о расширении коалиции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 3528
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18.03.2021 09:39 Ответить
ВОНА настолько токсична, что ее бояться все, у кого есть хотя бы спинной мозг.
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18.03.2021 09:40 Ответить
Таки да, бояться. Коли стала прем"ром навіть Ахметка втік до лондОну, а потім попустило. Тому і запхали її за ґрати всім скопом.
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18.03.2021 09:49 Ответить
та да, всім селом накинулися, ВОНА насилу відгавкалася, але на коляску все ж таки присіла, хоча й у лабутенах
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18.03.2021 09:52 Ответить
Тобі лабутени стали впоперек горла?
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18.03.2021 09:57 Ответить
ні. огидна потвора ВОНА. а лабутени не винні, що потрапили до її лапок.
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18.03.2021 10:00 Ответить
Який висновок? Зелень вперто іде своїм курсом і нікого не слухає. Самі с усамі.
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18.03.2021 09:32 Ответить
курс в дупу....к сожалению.
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18.03.2021 09:38 Ответить
Какая коалиция? У вас уже и так трещит фрикция. Разгонять вас ублюдков пора.
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18.03.2021 09:37 Ответить
Все правильно, Разумков... Ця "розширена коаліція" плутає тобі всі карти... Адже треба "зіпхнуть швидше "Блазня", "зверху, "призначивши його "винним за все", щоб народ на "Майдані", "знизу", "спихаючи "Блазня", заодно не "зіпхнув" і Верховну Раду... А так "Блазня" усунуть (знайдуть причину), і Розумков автоматично стає ВО президента... А там "послабухи" народу, гарно "підраховані" рейтинги і на їх основі побудована виборча кампанія і Разумков - президент... А чергова "ширка" на кілька місяців може цей сценарій відтягнуть, або й привести до "Майдану"... А "Майдан" важко спрогнозувать - можуть і їх "ногами вперед винести...".
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18.03.2021 09:38 Ответить
Сегодня рано говорить о расширении коалиции/ Таки да.Схемы грабежа Украины работают, на подходе мародёрство главного богатства -украинской земли. Кодлану Коломойского делиться награбленным резона нет.
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18.03.2021 09:42 Ответить
этого бывшего рыгоаналовского поца с ориенацией на запоребрик даже в своей родной фракции считают пустым местом... никто к нему не прислушивается и мало кто с ним считается...
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18.03.2021 09:43 Ответить
Юлины маневры.

https://ua24ua.net/yulini-manevri-pochemu-timoshenko-zayavlyaet-o-koalitsii-so-slugoy-naroda-hotya-ee-tam-ne-hotyat/ Почему Юлия Тимошенко заявляет о коалиции со "Слугой народа", хотя ее там не хотят
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18.03.2021 10:16 Ответить
Патамушта не хочуть змінювати руйнівний курс яким ведуть Україну. Невже не ясно?
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18.03.2021 10:24 Ответить
Бедная, бедная баба тюля....
Она уже заказала 10 кг ботокса для ремонта своей морды лица в качестве премьера, а тут такой облом.
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18.03.2021 11:21 Ответить
 
 