Сегодня рано говорить о расширении коалиции в парламенте, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодняшний день нет оснований для создания широкой коалиции в парламенте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в эфире "5 канала".
По словам главы парламента, на сегодняшний день фракция "Слуга народа" выполняет функции коалиции в парламенте и включает 245 народных депутатов.
"Коалиция должна создаваться под что-то. То есть, должно быть видение, куда мы движемся, совместное коалиционное соглашение. Пока предложений от коллег, которые бы четко обозначали, зачем мы должны изменить сегодняшнее положение дел", - отметил Разумков.
"Если говорить о расширении коалиции, то я не исключаю любых условий и любых случаев, но по состоянию на сегодня я думаю, что пока рано об этом говорить", - добавил он.
Напомним, ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о готовности создания новой коалиции с партией "Слуга народа". Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.
Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина": "Сейчас таких процессов я не вижу", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ua24ua.net/yulini-manevri-pochemu-timoshenko-zayavlyaet-o-koalitsii-so-slugoy-naroda-hotya-ee-tam-ne-hotyat/ Почему Юлия Тимошенко заявляет о коалиции со "Слугой народа", хотя ее там не хотят
Она уже заказала 10 кг ботокса для ремонта своей морды лица в качестве премьера, а тут такой облом.