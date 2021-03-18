Сьогодні рано говорити про розширення коаліції в парламенті, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що на сьогодні немає підстав для створення широкої коаліції в парламенті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в ефірі "5 каналу".
За словами глави парламенту, на сьогодні фракція "Слуга народу" виконує функції коаліції в парламенті і складається з 245 народних депутатів.
"Коаліція повинна створюватися під щось. Тобто, має бути бачення, куди ми рухаємося, спільну коаліційну угоду. Поки немає пропозицій від колег, які б чітко позначали, навіщо ми повинні змінити сьогоднішній стан справ", - зазначив Разумков.
"Якщо говорити про розширення коаліції, то я не виключаю будь-яких умов і будь-яких випадків, але станом на сьогодні я думаю, що поки рано про це говорити", - додав він.
Нагадаємо, раніше глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про готовність створення нової коаліції з партією "Слуга народу". Відповідаючи на питання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну і українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.
Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливість створення коаліції з фракцією "Батьківщина": "Зараз таких процесів я не бачу", - заявив він.
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https://ua24ua.net/yulini-manevri-pochemu-timoshenko-zayavlyaet-o-koalitsii-so-slugoy-naroda-hotya-ee-tam-ne-hotyat/ Почему Юлия Тимошенко заявляет о коалиции со "Слугой народа", хотя ее там не хотят
Она уже заказала 10 кг ботокса для ремонта своей морды лица в качестве премьера, а тут такой облом.