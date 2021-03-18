УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5394 відвідувача онлайн
Новини
865 17

Сьогодні рано говорити про розширення коаліції в парламенті, - Разумков

Сьогодні рано говорити про розширення коаліції в парламенті, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що на сьогодні немає підстав для створення широкої коаліції в парламенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в ефірі "5 каналу".

За словами глави парламенту, на сьогодні фракція "Слуга народу" виконує функції коаліції в парламенті і складається з 245 народних депутатів.

"Коаліція повинна створюватися під щось. Тобто, має бути бачення, куди ми рухаємося, спільну коаліційну угоду. Поки немає пропозицій від колег, які б чітко позначали, навіщо ми повинні змінити сьогоднішній стан справ", - зазначив Разумков.

"Якщо говорити про розширення коаліції, то я не виключаю будь-яких умов і будь-яких випадків, але станом на сьогодні я думаю, що поки рано про це говорити", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави

Нагадаємо, раніше глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про готовність створення нової коаліції з партією "Слуга народу". Відповідаючи на питання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну і українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливість створення коаліції з фракцією "Батьківщина": "Зараз таких процесів я не бачу", - заявив він.

Автор: 

ВР (14961) коаліція (403) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Сегодня рано говорить о расширении коалиции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 3528
показати весь коментар
18.03.2021 09:39
+2
даже ЗЕбеня осознает, что калолиция с ВОНОЙ это приговор.
показати весь коментар
18.03.2021 09:31
+2
ВОНО її боїться.
показати весь коментар
18.03.2021 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
даже ЗЕбеня осознает, что калолиция с ВОНОЙ это приговор.
показати весь коментар
18.03.2021 09:31 Відповісти
ВОНО її боїться.
показати весь коментар
18.03.2021 09:33 Відповісти
Сегодня рано говорить о расширении коалиции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 3528
показати весь коментар
18.03.2021 09:39 Відповісти
ВОНА настолько токсична, что ее бояться все, у кого есть хотя бы спинной мозг.
показати весь коментар
18.03.2021 09:40 Відповісти
Таки да, бояться. Коли стала прем"ром навіть Ахметка втік до лондОну, а потім попустило. Тому і запхали її за ґрати всім скопом.
показати весь коментар
18.03.2021 09:49 Відповісти
та да, всім селом накинулися, ВОНА насилу відгавкалася, але на коляску все ж таки присіла, хоча й у лабутенах
показати весь коментар
18.03.2021 09:52 Відповісти
Тобі лабутени стали впоперек горла?
показати весь коментар
18.03.2021 09:57 Відповісти
ні. огидна потвора ВОНА. а лабутени не винні, що потрапили до її лапок.
показати весь коментар
18.03.2021 10:00 Відповісти
Який висновок? Зелень вперто іде своїм курсом і нікого не слухає. Самі с усамі.
показати весь коментар
18.03.2021 09:32 Відповісти
курс в дупу....к сожалению.
показати весь коментар
18.03.2021 09:38 Відповісти
Какая коалиция? У вас уже и так трещит фрикция. Разгонять вас ублюдков пора.
показати весь коментар
18.03.2021 09:37 Відповісти
Все правильно, Разумков... Ця "розширена коаліція" плутає тобі всі карти... Адже треба "зіпхнуть швидше "Блазня", "зверху, "призначивши його "винним за все", щоб народ на "Майдані", "знизу", "спихаючи "Блазня", заодно не "зіпхнув" і Верховну Раду... А так "Блазня" усунуть (знайдуть причину), і Розумков автоматично стає ВО президента... А там "послабухи" народу, гарно "підраховані" рейтинги і на їх основі побудована виборча кампанія і Разумков - президент... А чергова "ширка" на кілька місяців може цей сценарій відтягнуть, або й привести до "Майдану"... А "Майдан" важко спрогнозувать - можуть і їх "ногами вперед винести...".
показати весь коментар
18.03.2021 09:38 Відповісти
Сегодня рано говорить о расширении коалиции/ Таки да.Схемы грабежа Украины работают, на подходе мародёрство главного богатства -украинской земли. Кодлану Коломойского делиться награбленным резона нет.
показати весь коментар
18.03.2021 09:42 Відповісти
этого бывшего рыгоаналовского поца с ориенацией на запоребрик даже в своей родной фракции считают пустым местом... никто к нему не прислушивается и мало кто с ним считается...
показати весь коментар
18.03.2021 09:43 Відповісти
Юлины маневры.

https://ua24ua.net/yulini-manevri-pochemu-timoshenko-zayavlyaet-o-koalitsii-so-slugoy-naroda-hotya-ee-tam-ne-hotyat/ Почему Юлия Тимошенко заявляет о коалиции со "Слугой народа", хотя ее там не хотят
показати весь коментар
18.03.2021 10:16 Відповісти
Патамушта не хочуть змінювати руйнівний курс яким ведуть Україну. Невже не ясно?
показати весь коментар
18.03.2021 10:24 Відповісти
Бедная, бедная баба тюля....
Она уже заказала 10 кг ботокса для ремонта своей морды лица в качестве премьера, а тут такой облом.
показати весь коментар
18.03.2021 11:21 Відповісти
 
 