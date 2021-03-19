СНБО ввел санкции против двух компаний из Гонконга, владеющих 49,9% "Донецкоблгаза"
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза".
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кроме того, две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза", которые на прошлом заседании СНБО рассматривались, также попали под полный комплект санкций. Мы не можем допустить, чтобы подавали тепло, тем более на часть, где является очень сложная ситуация, и манипулировали таким способом, чтобы прекратили, как вы знаете, 13 марта, если я не ошибаюсь, газоснабжение на часть Донецкой области", - сказал Данилов.
В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил о расследовании в отношении должностных лиц "Донецкоблгаза".
"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение", - говорится в сообщении.
Действия подозреваемых квалифицируются по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 49,99% акций "Донецкоблгаз".
"Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - добавили в СБУ.
Также судом принято решение о передаче арестованных акций "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины". "Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.
В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.
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"Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.Источник: https://censor.net/ru/n3254539
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якщо подачу газу відключив Нафтогаз - яким чином можно було "обеспечить поставку газа"...Де цей газ можна було узяти?
Владельцам контрольного пакета даже не сказали ай-я-яй.