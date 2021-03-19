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Новости
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СНБО ввел санкции против двух компаний из Гонконга, владеющих 49,9% "Донецкоблгаза"

СНБО ввел санкции против двух компаний из Гонконга, владеющих 49,9%

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза".

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кроме того, две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза", которые на прошлом заседании СНБО рассматривались, также попали под полный комплект санкций. Мы не можем допустить, чтобы подавали тепло, тем более на часть, где является очень сложная ситуация, и манипулировали таким способом, чтобы прекратили, как вы знаете, 13 марта, если я не ошибаюсь, газоснабжение на часть Донецкой области", - сказал Данилов.

В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил о расследовании в отношении должностных лиц "Донецкоблгаза".

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение", - говорится в сообщении.

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Действия подозреваемых квалифицируются по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 49,99% акций "Донецкоблгаз".

"Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - добавили в СБУ.

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Также судом принято решение о передаче арестованных акций "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины". "Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) облгазы (73) санкции (11285) СБУ (19886) СНБО (4431)


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Топ комментарии
+5
"А що, так можна було?..."(С)
)))
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19.03.2021 22:36
+3
Пора вводить против твари,которая владеет 50,1%.
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19.03.2021 23:18
+1
может проще сицзиньпина пригласить на гетьманство? а то какой-то "обл" и то продали.
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19.03.2021 22:45
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"А що, так можна було?..."(С)
)))
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19.03.2021 22:36 Ответить
Так швидко відреагували .. не очікував. Аж не віриться
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19.03.2021 22:41 Ответить
может проще сицзиньпина пригласить на гетьманство? а то какой-то "обл" и то продали.
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19.03.2021 22:45 Ответить
Синьцзиньпиня пригласи присесть рядом с тобой на бутылку
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20.03.2021 00:54 Ответить
компания https://censor.net/ru/news/3251868/izza_dolgov_prekraschena_podacha_gaza_donetskteplokommunenergo_naftogaz_utverjdaet_chto_zayavki_ne_napravlyal.Источник: https://censor.net/ru/n3254539

"Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.Источник: https://censor.net/ru/n3254539

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якщо подачу газу відключив Нафтогаз - яким чином можно було "обеспечить поставку газа"...Де цей газ можна було узяти?
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19.03.2021 22:46 Ответить
Скоріше всього, Нафтогаз вимагав від Донецькоблгазу постачати газ тепловикам незважаючи на їхню заборгованість перед облгазом. Облгаз постачати газ на шару, собі в збиток, відмовився. За що і постраждав.
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20.03.2021 00:00 Ответить
Пора вводить против твари,которая владеет 50,1%.
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19.03.2021 23:18 Ответить
Если так и дальше пойдет, то мы очень скоро дождемся и внесудебных ликвидаций врагов Украины по всем миру, по заветам Моссада!
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20.03.2021 00:55 Ответить
Решили посраться с Китаем?
Владельцам контрольного пакета даже не сказали ай-я-яй.
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20.03.2021 10:14 Ответить
правильно.
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20.03.2021 13:28 Ответить
 
 