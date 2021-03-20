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Главным условием продолжения переговоров по Донбассу является всеобъемлющее прекращение огня, - украинская сторона в ТКГ

Главным условием продолжения переговоров по Донбассу является всеобъемлющее прекращение огня, - украинская сторона в ТКГ

Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована всеми участниками консультаций в рамках видеоконференции "нормандской четверки" на уровне политических советников, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинской стороны в ТКГ. 

В сообщении отмечается: "Соблюдение режима прекращения огня позволило сохранить десятки жизней наших военнослужащих и мирных жителей и показало, что синхронизация политической воли всех сторон переговорного процесса - залог его успешного продвижения. Вместе с тем, начиная с конца октября прошлого года отмечается тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и рост человеческих жертв".

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В ТКГ продолжили: "В такой ситуации вопрос безопасности и поддержания режима прекращения огня стали ключевыми для рассмотрения в ходе заседания на уровне политсоветникОВ Н4 18.03.21. Все участники заседания считают критически важным вернуться к безоговорочному соблюдению и выполнению договоренностей, достигнутых в прошлом году и, главное, - усилить эффективный контроль за их выполнением.

Продвижение по любым другим вопросам: политических, гуманитарных, экономических, дальнейшее согласование шагов сторон не имеет смысла в случае, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Попытки говорить о политическом урегулировании без того, чтобы было достигнуто военное, заранее бесперспективны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ

"Украина считает главным условием восстановления в полном объеме режима прекращения огня и недопущения его дальнейших нарушений.

Украина ожидает, что с этой целью СММ ОБСЕ в соответствии со своим мандатом усилит мониторинг и осуществление фиксации возможных нарушений РПО. Ожидаем соответствующих усилий и от российской стороны.
Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована всеми участниками политических консультаций в рамках видеоконференции Н4 на уровне политических советников, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам", - резюмируется в сообщении.

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Топ комментарии
+21
Это всё херня... Главным условием для мира на всём евразийском-постсоветском пространстве, является исчезновение очага напряженности, а именно - расейской *********...
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20.03.2021 16:47
+20
Бесконечный онанизм....
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20.03.2021 16:48
+12
Т.е., никакое перемирие невозможно в принципе.
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20.03.2021 16:50
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Для паршивой кацапни это условие неприемлемо.
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20.03.2021 16:46 Ответить
Не то, чтоы неприемлемо, на словах - очень даже приемлемо, но они никогда не будут его выполнять. Когда же мы уже накоенец поймем, что имеем дело со зверьем и уничтожать его, а не вести переговоры - наш святой долг.
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20.03.2021 17:00 Ответить
Нужно отступить от линии соприкосновения километров на 50, куда снаряды и пули вражеские не долетают
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20.03.2021 18:24 Ответить
Это всё херня... Главным условием для мира на всём евразийском-постсоветском пространстве, является исчезновение очага напряженности, а именно - расейской *********...
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20.03.2021 16:47 Ответить
Рашка має бути знищена як держава?
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20.03.2021 16:52 Ответить
Какой еще может быть судьба страны созданной сифилитиком и **********?
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20.03.2021 17:03 Ответить
Знак вопроса и заглавная буква неуместны...
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20.03.2021 17:08 Ответить
Правопис ніхто не відміняв, а відповідь підходить.
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20.03.2021 17:23 Ответить
Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 4467
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20.03.2021 17:26 Ответить
мне интересно наши в ТКГ дурные вообще или по приколу какое прекращение огня кого с кем придурки конченные стреляет Россия которой по словам России нет отбивается Украина и эта ляда Синагоги что во власти под задание Крмлядска берет на себя обязательства что по ним когда будут стрелять бомбить и убивать мы будем вытираться бумажкой промокашкой которая не стоит стоимости бумаги Россия которой нет ЛНР ДНР которые в Минске никто и как бы никак и кто стрелять то будет не ясно может с Марсу а может с Венеры.. а Украина есть была и остается.. а послать на УЙ не пробывали долб..бы??????
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20.03.2021 18:18 Ответить
Ти вже вивів свій диван на бойові позиції?
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20.03.2021 18:46 Ответить
тебе зарплату Ермак з0аплатил убогий бот???!! касабо под флажком Украины??? а ну пгшел в будку шавка...
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20.03.2021 19:04 Ответить
Бесконечный онанизм....
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20.03.2021 16:48 Ответить
Т.е., никакое перемирие невозможно в принципе.
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20.03.2021 16:50 Ответить
Ну это уже смахивает на дурдом ,когда психа буйного пытаются вразумить словом ласковым ,ан НЕТ тут САНИТАРЫ нужны ...
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20.03.2021 16:53 Ответить
то не псих.
а скажена тварюка, яка давно заробила на кулю.
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20.03.2021 16:54 Ответить
Нет ,это слишком просто ,раз и ты уже на небесах не пойдёт ,надо чтобы помучились ,пострадали ,ощутили наш гнев праведный .
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20.03.2021 16:59 Ответить
Сохраняй спокойствие, санитары уже выехали.
Пока выпей зелёнки.)))
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20.03.2021 17:07 Ответить
Хорошо ,как только тебя спакуют Абсента грамм 100 накачу ...
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20.03.2021 17:19 Ответить
Та хто ж тебе, болезному, нальёт после десятка уколов и таблеток?!
Проспись.
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20.03.2021 17:25 Ответить
Ну если бы ты не был идиотом то знал бы ,что наливают только таким полудуркам ,как ты а нормальны люди в состоянии налить себе самостоятельно ,от вы суки дожились у себя в ********* ,уже и налить себе ни в состоянии ..
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20.03.2021 17:34 Ответить
скорее всего автор имел ввиду -санитары для украинских членов ТКГ
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20.03.2021 17:18 Ответить
Да ,побольше украинских членов в ватные рты ... чтобы головы не тряслись у кацапов .
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20.03.2021 17:36 Ответить
цікаво , зеленський вже поставив хреста на пошуках миру в очах фуйла ?
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20.03.2021 16:53 Ответить
ты заблукало?
или решил автоуничтожиться?
так иди сходи на СФ и пошли админа

чо ты ту гадишь по темам.
мова тебе не нравится? за поребрик свнсбк
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20.03.2021 17:02 Ответить
А ваша мова - це яка? Мокшанська, корякська, фінська, татарська, бурятська? Ви, кпцапи свою рідну мову прсрали, прийнявши штучно створене "нарєчіє" старослов'янської мови. 😁
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20.03.2021 17:15 Ответить
русский, на вашей "мове" можно только славить ***** или молчать.
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20.03.2021 17:24 Ответить
Короче, инициируют очередное "перемирие".
Все обстрелы, гибель украинских солдат помножат на ноль и поехали!
Лента Мебиуса.
Больших мразей у власти в Украине, еще не было...
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20.03.2021 16:58 Ответить
Балаболы на ставке.
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20.03.2021 17:01 Ответить
Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 1125
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20.03.2021 17:05 Ответить
А кто же пять лет-до победы Коломойского-перепечатывал картинки из сайтов сайтов РФ и ДНР.
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20.03.2021 17:25 Ответить
Товарищ Сталин бы поставил к стенке этих подлых предателей и пораженцев, а мы им зарплату платим и командировочные. А они за это кормят нас отборной дичью.
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20.03.2021 17:06 Ответить
Запам'ятайте ці імена

Михайло Цимбалюк, Батьківщина

Анатолій Бурміч, ОПЗЖ
Андрій Кожем'якін, Батьківщина
Ірина Верещук, Слуга народу
Геннадій Вацак, Довіра
Григорій Мамка, ОПЗЖ
Олексій Ковальов, Слуга народу
Олександр Качура, Слуга народу
Сергій Іонушас, Слуга народу

Це ті депутати, які хочуть загальмувати реформу СБУ і залишати надалі її КГБістським монстром, а не спецслужбою світового зразка. Це ті депутати, які повносили поправки до законопроєкту 3196-д, списані з темників СБУ Баканова. Детальніше про цю історію розписали
Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 9541
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20.03.2021 17:09 Ответить
Головною умовою продовження переговорів щодо Донбасу є всеосяжне припинення вогню, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 2885
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20.03.2021 17:17 Ответить
вроде о всеобъемлющем прекращении огня говорят... а какие разные подходы...
мы - без нарушения ТИШИНЫ... твари - о запрете ответок!
так что такое всеобъемлющее перемирие ???
а это безоговорочное выполнение рашеских требований и фсё...а наши предложения считаются не приемлемыми и оскорбительными для дедываевале-побеждале...
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20.03.2021 17:21 Ответить
Кожний день загиблі і поранені, а "наші" гниди відповідають тільки писульками. Де виконання Устава ЗСУ? Гнать з переговорного процеса базік, брехунів, лохів і сцикунів та зрадників держави.
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20.03.2021 18:00 Ответить
а разве коцапы прекращали огонь, или может что-то отвели? почему мы им все че-то должны
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20.03.2021 18:08 Ответить
Які, пляха, перемовини???
Пацаки кляті знов вбили українського воїна...
Фєдєрасти просто повинні піти на#уй, з донбасу та Криму та заплатити контрибуції...
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20.03.2021 18:29 Ответить
Козак потребовал чтобы наши парни не открывали огонь в ответ. То есть прекращать огонь не собираются. А наши голуби мира начали про всеобъемлющее. Смерть сержанта под Зайцевым ничему не научила...
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20.03.2021 18:34 Ответить
Кожного дня вбиває московит найкращих, а ці малороси - дурні знову ратують перестати стріляти. Та невже вам не зрозуміло, що ворог не перестане стріляти? Зміцнюйте армію і набирайте на службу 73%, набирайье батальон із "95 кварталу" і на передову.
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20.03.2021 18:36 Ответить
Потом РФ сами в себя будут стрелять и говорить, что это Зеленский.
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20.03.2021 18:41 Ответить
Козак вже зажадав,аби Україна письмово зобовєязалася,аби її воїни помирали,поки їм Генштаб дозволить вести вогонь у відповідь.
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20.03.2021 19:16 Ответить
Це що, натяк на подальший відвід наших військ від лінії фронту? Так зване "перемир*я нічому так і не навчило? Звернулися б за консультацією до Алієва.
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20.03.2021 19:24 Ответить
Главным условием продолжения переговоров по Донбассу является всеобъемлющее прекращение огня, - украинская сторона в ТКГ



Одно и то же седьмой год. Еще нужно было добавить что мы неукоснительно соблюдаем Минские соглашения.
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20.03.2021 19:32 Ответить
Не только безусловное прекращение огня но и другие статьи договоренности о перемирии ( отвод вооружения, снайперских групп, прекращение возведения фортификационных сооружений,, прекращение воздушной и наземной разведки, запрещение минирования и т.д, то что РФ и ее наймиты не выполняли ни одного дня.) и выполнение этих условий в течении не менее трех месяцев подряд И это все только одно из двух основных условий начала переговоров. Вторым ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием начала переговоров о Донбассе должно быть передача Украине оккупированных после заключения Минских договоренностей территорий Донецкой и Луганской областей ( это и Дебальцево и значительные территории на юго- запад от Донецка) Пока эти пункты не выполнены о каких вообще "переговорах" может идти речь. ( хотя в принципе о чем вообще говорить, пускай уходят в московию, боятся возмездия со стороны "страшных укров" для местных " путин приди", пускай для страховки в ОРДЛО будут введены миротворцы стран НАТО, заодно и закроют границу с Рашей.)
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20.03.2021 19:32 Ответить
Может хватит этим минским балаганом морочиться, все равно все договора с Мордором не стоят ни гроша, лучше бы разработали стратегию как довести Мордор до черты, когда он первым выйдет из этого минска.
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21.03.2021 02:17 Ответить
всё верно.
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21.03.2021 04:15 Ответить
можна еще бубу на кужугета заменить - в плане обороне страны ничего не изменится...
склоняюсь к вилам...
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21.03.2021 04:19 Ответить
А что, на колени стать перед Х*йлом, уже - не?
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21.03.2021 06:21 Ответить
 
 