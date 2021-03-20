Главным условием продолжения переговоров по Донбассу является всеобъемлющее прекращение огня, - украинская сторона в ТКГ
Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована всеми участниками консультаций в рамках видеоконференции "нормандской четверки" на уровне политических советников, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинской стороны в ТКГ.
В сообщении отмечается: "Соблюдение режима прекращения огня позволило сохранить десятки жизней наших военнослужащих и мирных жителей и показало, что синхронизация политической воли всех сторон переговорного процесса - залог его успешного продвижения. Вместе с тем, начиная с конца октября прошлого года отмечается тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и рост человеческих жертв".
В ТКГ продолжили: "В такой ситуации вопрос безопасности и поддержания режима прекращения огня стали ключевыми для рассмотрения в ходе заседания на уровне политсоветникОВ Н4 18.03.21. Все участники заседания считают критически важным вернуться к безоговорочному соблюдению и выполнению договоренностей, достигнутых в прошлом году и, главное, - усилить эффективный контроль за их выполнением.
Продвижение по любым другим вопросам: политических, гуманитарных, экономических, дальнейшее согласование шагов сторон не имеет смысла в случае, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Попытки говорить о политическом урегулировании без того, чтобы было достигнуто военное, заранее бесперспективны".
"Украина считает главным условием восстановления в полном объеме режима прекращения огня и недопущения его дальнейших нарушений.
Украина ожидает, что с этой целью СММ ОБСЕ в соответствии со своим мандатом усилит мониторинг и осуществление фиксации возможных нарушений РПО. Ожидаем соответствующих усилий и от российской стороны.
Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована всеми участниками политических консультаций в рамках видеоконференции Н4 на уровне политических советников, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам", - резюмируется в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
а скажена тварюка, яка давно заробила на кулю.
Пока выпей зелёнки.)))
Проспись.
или решил автоуничтожиться?
так иди сходи на СФ и пошли админа
чо ты ту гадишь по темам.
мова тебе не нравится? за поребрик свнсбк
Все обстрелы, гибель украинских солдат помножат на ноль и поехали!
Лента Мебиуса.
Больших мразей у власти в Украине, еще не было...
Михайло Цимбалюк, Батьківщина
Анатолій Бурміч, ОПЗЖ
Андрій Кожем'якін, Батьківщина
Ірина Верещук, Слуга народу
Геннадій Вацак, Довіра
Григорій Мамка, ОПЗЖ
Олексій Ковальов, Слуга народу
Олександр Качура, Слуга народу
Сергій Іонушас, Слуга народу
Це ті депутати, які хочуть загальмувати реформу СБУ і залишати надалі її КГБістським монстром, а не спецслужбою світового зразка. Це ті депутати, які повносили поправки до законопроєкту 3196-д, списані з темників СБУ Баканова. Детальніше про цю історію розписали
мы - без нарушения ТИШИНЫ... твари - о запрете ответок!
так что такое всеобъемлющее перемирие ???
а это безоговорочное выполнение рашеских требований и фсё...а наши предложения считаются не приемлемыми и оскорбительными для дедываевале-побеждале...
Пацаки кляті знов вбили українського воїна...
Фєдєрасти просто повинні піти на#уй, з донбасу та Криму та заплатити контрибуції...
Одно и то же седьмой год. Еще нужно было добавить что мы неукоснительно соблюдаем Минские соглашения.
склоняюсь к вилам...