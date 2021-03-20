РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11352 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
20 740 222
вакцина (3777) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) AstraZeneca (141)

Образование тромбов у привитых вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией, - ученые

Образование тромбов у привитых вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией, - ученые

Специалисты из Норвегии и Германии независимо друг от друга пришли к выводу, что образование тромбов у привитых COVID-вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Профессор гематологии из Норвегии Пол Андре Хольм, возглавлявший исследование случаев болезни у привитых в стране, заявил, что в ходе работы было определено антитело, которое формируется после вакцинации и может провоцировать аутоиммунную реакцию и последующий тромбоз. Опираясь на эти выводы, норвежские власти пока не стали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французский премьер Кастекс вакцинировался в прямом эфире вакциной AstraZeneca

Профессор из Германии Андреас Грайнахер, под руководством которого также работала группа исследователей, заявил о схожих выводах. Он отметил, что при появлении головной боли, головокружения или нарушений зрения после прививки диагностировать осложнения можно с помощью анализа крови.

"У очень, очень небольшого числа людей будут развиваться подобные осложнения. Но в случаях, когда это происходит, мы знаем, как лечить таких пациентов", - приводит WSJ слова Грайнахера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский премьер Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca. ФОТО

В марте AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за случаев образования тромбов у привитых людей. Несколько европейских стран приостановили использование препарата, однако позднее Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины. В свою очередь ВОЗ заявила, что преимущества препарата перевешивают возможные риски.

После этого во многих странах, среди которых Италия, Франция и Канада, снова разрешили использовать препарат. Но несколько государств, включая Норвегию, Швецию и Данию, решили собрать больше данных перед возобновлением кампании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
Образование тромбов у привитых вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией, - ученые - Цензор.НЕТ 5980
показать весь комментарий
20.03.2021 16:56
+23
Врахуйте, що він планує завезти десь 30 млн доз.
Шалено розбагатіє мужик.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:58
+18
Зато у нас был выбор в 2019 году, но баранам захотелось "паприколу", в результате чего баранам и досталась реплика тромбозной сыворотки
показать весь комментарий
20.03.2021 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Грай с украинского на русский - играть
показать весь комментарий
20.03.2021 20:06 Ответить
А слово "играть" якесь відношення має до піаніни ??? Питаю з просто інтєрєса...
показать весь комментарий
20.03.2021 20:14 Ответить
уколите путину Спутник и посмотрим выживет или нет
показать весь комментарий
20.03.2021 19:58 Ответить
похудал и постарел на глазах
показать весь комментарий
20.03.2021 20:07 Ответить
и тебе не кашлять
показать весь комментарий
20.03.2021 20:19 Ответить
Там можуть вилікувати, у нас це колоти не верто.
показать весь комментарий
20.03.2021 20:12 Ответить
Спочатку треба проколоти нею всіх наших слуг, а потім - вже нас, господарів. Чи не так? Вперді, шановні...
показать весь комментарий
20.03.2021 20:24 Ответить
Аутоиммунитет - это система иммунных реакций организма на собственные здоровые клетки и ткани. Любое заболевание, которое является результатом такого аберрантного иммунного ответа, называют «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 аутоиммунным заболеванием ».
Яркими примерами являются: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F целиакия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 постинфекционный СРК , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0 сахарный диабет 1-го типа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82 геморрагический васкулит , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7 саркоидоз , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 системная красная волчанка (СКВ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 синдром Шегрена , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_CHARGE синдром CHARGE , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82 аутоиммунный тиреоидит , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%B1 диффузный токсический зоб , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0 идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0 болезнь Аддисона , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82 ревматоидный артрит (РА), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0 болезнь Бехтерева , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82 полимиозит (ПМ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82 дерматомиозит (ДМ) и
показать весь комментарий
20.03.2021 20:27 Ответить
...и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7 рассеянный склероз (РС)
показать весь комментарий
20.03.2021 20:28 Ответить
у Меня склероз только не рассеянный ,не помню что вчера ел
показать весь комментарий
20.03.2021 20:34 Ответить
Це із "вікіпедії"...Просто бачу тут дискусія пішла - думаю нехай люди почитають хоча б що це таке)
показать весь комментарий
20.03.2021 20:42 Ответить
можна помедленнее Я записываю
показать весь комментарий
20.03.2021 20:32 Ответить
Канада і не забороняла.
Тут дружненько політики (а вони за освітою є, наприклад, вчителями, бухгалтерами і т.д.) завіряли, що вона - безпечна.
показать весь комментарий
20.03.2021 20:35 Ответить
там где медики распизтяи там и умирают ,пишут что это лечится
показать весь комментарий
20.03.2021 20:39 Ответить
У ЛЖИ много побочных эффектов
показать весь комментарий
20.03.2021 21:09 Ответить
После этих привывок были смерти, но власти это скрывают.
показать весь комментарий
20.03.2021 22:50 Ответить
В английском городке Бромсгров хомяк по кличке Сталин спас свою хозяйку от редкого заболевания крови, сообщает https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/hamster-named-stalin-saves-owners-23766564 Daily Star .
43-летняя Андреа Ланг чистила клетку своего хомяка, когда Сталин вцепился зубами ( ) в палец хозяйки. Через некоторое время на месте укуса появился сильный нарыв, и когда состояние женщины ухудшилась, она поехала в больницу.
В ходе проверок врачи выяснили, что у Ланг опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.

Врачи сказали женщине, что Сталин спас ей жизнь, потому что, не будь этого укуса, она могла узнать о своем заболевании слишком поздно.https://www.newsru.co.il/world/21mar2021/stalin_502.html
показать весь комментарий
21.03.2021 10:33 Ответить
Страница 3 из 3
 
 