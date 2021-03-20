Образование тромбов у привитых вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией, - ученые

Специалисты из Норвегии и Германии независимо друг от друга пришли к выводу, что образование тромбов у привитых COVID-вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Профессор гематологии из Норвегии Пол Андре Хольм, возглавлявший исследование случаев болезни у привитых в стране, заявил, что в ходе работы было определено антитело, которое формируется после вакцинации и может провоцировать аутоиммунную реакцию и последующий тромбоз. Опираясь на эти выводы, норвежские власти пока не стали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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Профессор из Германии Андреас Грайнахер, под руководством которого также работала группа исследователей, заявил о схожих выводах. Он отметил, что при появлении головной боли, головокружения или нарушений зрения после прививки диагностировать осложнения можно с помощью анализа крови.

"У очень, очень небольшого числа людей будут развиваться подобные осложнения. Но в случаях, когда это происходит, мы знаем, как лечить таких пациентов", - приводит WSJ слова Грайнахера.

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В марте AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за случаев образования тромбов у привитых людей. Несколько европейских стран приостановили использование препарата, однако позднее Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины. В свою очередь ВОЗ заявила, что преимущества препарата перевешивают возможные риски.

После этого во многих странах, среди которых Италия, Франция и Канада, снова разрешили использовать препарат. Но несколько государств, включая Норвегию, Швецию и Данию, решили собрать больше данных перед возобновлением кампании.

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