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Кабмин пересмотрит транспортные ограничения в "красной" зоне

Кабмин пересмотрит транспортные ограничения в

Кабинет Министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" карантинной зоне.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 20 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - сообщили в Кабмине.

Отметим, что в "красной" зоне карантина запрещено осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок, кроме транзитных перевозок. В то же время можно перевозить пассажиров в легковых автомобилях (не более 5 человек), служебном или арендованным автотранспортом, специальными железнодорожными рейсами.

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Напомним, Министерство здравоохранения 19 марта обновило распределение территории Украины на карантинные зоны. В "красной" зоне оказался Киев.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отложить внедрение жесткого карантина в Киеве и Одессе с 20 на 23 марта.

"Укрзализныця" объявила, что не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов, несмотря на введение карантина в городах.

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Топ комментарии
+8
коли дурнуватому шмигалю нічого робити, він перефарбовує зони.
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20.03.2021 21:16
+5
Є гарні рішення, але тобі ЗЕбілу їх не зрозуміти!
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20.03.2021 21:16
+4
шмыгаль он серьезный банюган...Вы не знаете....нам он позволит дышать..ИЛИ ТОКО НА ШВЛ????
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20.03.2021 21:47
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шмыгаль уродец
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20.03.2021 21:03 Ответить
Будь-яке рішення буде поганим. В цій ситуації гарних просто нема.
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20.03.2021 21:09 Ответить
Є гарні рішення, але тобі ЗЕбілу їх не зрозуміти!
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20.03.2021 21:16 Ответить
То може адмін зрозуміє...
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20.03.2021 21:20 Ответить
Потерпілий як і твій клоун-наркоман!
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20.03.2021 21:22 Ответить
в якій цій? в сезон орз и гриппа
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20.03.2021 21:16 Ответить
В тій, в якій об'явили в Києві червону зону.
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20.03.2021 21:21 Ответить
шо за дебильноватые зоны?
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20.03.2021 21:24 Ответить
На мені десь є табличка "Гугл"?
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20.03.2021 21:28 Ответить
вси ришення погани....ТОМУ ЩО ЛИКУЮТЬ ВСИ БОЛЯЧКИ----ЯК КОВИД19
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20.03.2021 21:49 Ответить
коли дурнуватому шмигалю нічого робити, він перефарбовує зони.
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20.03.2021 21:16 Ответить
шмыгаль он серьезный банюган...Вы не знаете....нам он позволит дышать..ИЛИ ТОКО НА ШВЛ????
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20.03.2021 21:47 Ответить
Це такі ліки від влади для в котре вагітної революцією України від зелених спецслуг олігархії. Типу черговий голос с хонки - Астанавітєсь! Все від метро , до госптоварів, і базарів, а ще будуть мінувати самі себе, коли до них прийдуть протестувальники вимагати елементарної законності. Їм відповідати будуть типу - А шо нє так. Он і поліцай Аваков Гордону заявляє, що любить Росію і її велику культуру, це ту Росію, яка вкрала все - земель, від самоварів цієї мікрохвильовки військ Чингізхана, до ядерної бомби, яку стирили шпигуни в США! І це в часи, коли гинуть від російських військ наші солдати? Якийсь владний сюрреалізм. Захід крутить у скроні, і величезні статті викладає, бо не може зрозуміти як зрадники можуть бути президентами, міністрами, нардепами в Україні. Як бубочки могли не замітили вертоліт, який влетів в повітряний простір, а завтра влетить безкарно вже їх з десяток, і вистрибнуть їх десантники на ОПУ, ВР і КМУ, і Україна вкотре стане вершником без рук і голови? Чому Туреччина збила таких шустрих пілотів з РФ, а Україна проковтнула чергову соплю від РФ.
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20.03.2021 21:53 Ответить
 
 