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Кабмін перегляне транспортні обмеження у "червоній" зоні

Кабмін перегляне транспортні обмеження у

Кабінет Міністрів перегляне обмеження щодо роботи громадського транспорту в "червоній" карантинній зоні.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 20 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення доручити Мінінфраструктури разом з Міністерством охорони здоров'я та іншими зацікавленими органами опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - повідомили в Кабміні.

Зазначимо, що в "червоній" зоні карантину заборонено здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень, крім транзитних перевезень. Водночас можна перевозити пасажирів у легкових автомобілях (не більше 5 осіб), службовому або орендованим автотранспортом, спеціальними залізничними рейсами.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я 19 березня оновило розподіл території України на карантинні зони. У "червоній" зоні виявився Київ.

Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила відкласти впровадження жорсткого карантину в Києві та Одесі з 20 на 23 березня.

"Укрзалізниця" оголосила, що не обмежуватиме рух поїздів через Київ і Львів, незважаючи на введення карантину в містах.
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Топ коментарі
+8
коли дурнуватому шмигалю нічого робити, він перефарбовує зони.
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20.03.2021 21:16
+5
Є гарні рішення, але тобі ЗЕбілу їх не зрозуміти!
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20.03.2021 21:16
+4
шмыгаль он серьезный банюган...Вы не знаете....нам он позволит дышать..ИЛИ ТОКО НА ШВЛ????
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20.03.2021 21:47
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шмыгаль уродец
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20.03.2021 21:03 Відповісти
Будь-яке рішення буде поганим. В цій ситуації гарних просто нема.
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20.03.2021 21:09 Відповісти
Є гарні рішення, але тобі ЗЕбілу їх не зрозуміти!
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20.03.2021 21:16 Відповісти
То може адмін зрозуміє...
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20.03.2021 21:20 Відповісти
Потерпілий як і твій клоун-наркоман!
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20.03.2021 21:22 Відповісти
в якій цій? в сезон орз и гриппа
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20.03.2021 21:16 Відповісти
В тій, в якій об'явили в Києві червону зону.
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20.03.2021 21:21 Відповісти
шо за дебильноватые зоны?
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20.03.2021 21:24 Відповісти
На мені десь є табличка "Гугл"?
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20.03.2021 21:28 Відповісти
вси ришення погани....ТОМУ ЩО ЛИКУЮТЬ ВСИ БОЛЯЧКИ----ЯК КОВИД19
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20.03.2021 21:49 Відповісти
коли дурнуватому шмигалю нічого робити, він перефарбовує зони.
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20.03.2021 21:16 Відповісти
шмыгаль он серьезный банюган...Вы не знаете....нам он позволит дышать..ИЛИ ТОКО НА ШВЛ????
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20.03.2021 21:47 Відповісти
Це такі ліки від влади для в котре вагітної революцією України від зелених спецслуг олігархії. Типу черговий голос с хонки - Астанавітєсь! Все від метро , до госптоварів, і базарів, а ще будуть мінувати самі себе, коли до них прийдуть протестувальники вимагати елементарної законності. Їм відповідати будуть типу - А шо нє так. Он і поліцай Аваков Гордону заявляє, що любить Росію і її велику культуру, це ту Росію, яка вкрала все - земель, від самоварів цієї мікрохвильовки військ Чингізхана, до ядерної бомби, яку стирили шпигуни в США! І це в часи, коли гинуть від російських військ наші солдати? Якийсь владний сюрреалізм. Захід крутить у скроні, і величезні статті викладає, бо не може зрозуміти як зрадники можуть бути президентами, міністрами, нардепами в Україні. Як бубочки могли не замітили вертоліт, який влетів в повітряний простір, а завтра влетить безкарно вже їх з десяток, і вистрибнуть їх десантники на ОПУ, ВР і КМУ, і Україна вкотре стане вершником без рук і голови? Чому Туреччина збила таких шустрих пілотів з РФ, а Україна проковтнула чергову соплю від РФ.
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20.03.2021 21:53 Відповісти
 
 