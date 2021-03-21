"Требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами", - Кличко о вчерашних протестах под ОП

"Требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами, и показывать Украину не слишком европейским государством".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на своей своей странице в социальной сети "Фейсбук", комментируя вчерашнюю акцию протеста на улице Банковой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Относительно вчерашних событий у Офиса Президента. Можно по-разному относиться к Владимиру Зеленскому и к Сергею Стерненко. К политикам и к активистам. Дело - в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти. Да, демократия - это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это - и ответственность каждого гражданина, соблюдение им законов и правопорядка. Поэтому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы", - отметил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 20 марта вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

В то же время, начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь заявил, что цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута.