"Требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами", - Кличко о вчерашних протестах под ОП
"Требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами, и показывать Украину не слишком европейским государством".
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на своей своей странице в социальной сети "Фейсбук", комментируя вчерашнюю акцию протеста на улице Банковой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! Относительно вчерашних событий у Офиса Президента. Можно по-разному относиться к Владимиру Зеленскому и к Сергею Стерненко. К политикам и к активистам. Дело - в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти. Да, демократия - это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это - и ответственность каждого гражданина, соблюдение им законов и правопорядка. Поэтому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы", - отметил Кличко.
Напомним, 20 марта вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
В то же время, начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь заявил, что цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута.
Пожалуйста, подождите...
от времени купать в крови, чтобы
она оставалась демократией"©
(Аугусто Пиночет)
Ну да, конечно нельзя. Особенно если учесть, что требуя справедливости цивилизованными методами можно состариться и умереть так и не дождавшись результатов - на цивилизованные методы властьпридержащим, как бы, НАСРАТЬ.
А благодаря нецивилизованным методам даже изрядно поржавевший "Доктор Стальной Кулак" косноязыкий Виталька потихонечку начал пердеть от страха (ведь, чего доброго, нецивилизованные методы могут и до мэрии докатиться). Ну а проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню уместно начинать дрыстать жидким гавнищем. Сегодня ранее неприкосновенное здание ОП на Банковой только разрисовали да стёклышко разгрохали - а завтра что(?) - "лиха беда начало"©.
Почему пришли за этим к офису президента, а не к офису суда? Они что хотят, чтобы пан президент дал команду суду отменить приговор? Полный бред!
А Сцикло мовчить
утверждаются бунтом."- И. Гёте.
- Цены выше, а минимальная пенсия в НЕСКОЛЬКО раз меньше прожиточного минимума.
- Коррупция выше чем в Африке - крадут у армии деньги во время войны, а подозреваемый в коррупции курирует правоохранителей в офисе президента.
Мало разрисовали! Снести нужно, как Бастилию...
как вы считаете, такая массовая гибель ("Статистика"- по Ёсе Сталину) принесла пользу людям, кроме тех, кто выбрался наверх?
Если включить мозг, то становится ясно, что так происходит потому, что власть могут захватить бандиты и взять управление "справедливостью" на себя, например в судебную ветку своего вовчка запустить, или другой исполнительно-рюкзакянной рукой своих противников устранять.
Задача узурпационного правительства сохранить узурпированную власть любой ценой и "бешеный принтер" по щелчку узурпаторов потенциально вам такую "новую справедливость" нарисует, что закачаетесь.
как сказал принц Флоризель из кинофильма "Приключения принца Флоризеля" - "Всегда, когда добиваешься справедливости, где нибудь обязательно нарушишь закон".