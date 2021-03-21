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Новости Приговор Стерненко
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"Требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами", - Кличко о вчерашних протестах под ОП

"Требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами, и показывать Украину не слишком европейским государством".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на своей своей странице в социальной сети "Фейсбук", комментируя вчерашнюю акцию протеста на улице Банковой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Относительно вчерашних событий у Офиса Президента. Можно по-разному относиться к Владимиру Зеленскому и к Сергею Стерненко. К политикам и к активистам. Дело - в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти. Да, демократия - это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это - и ответственность каждого гражданина, соблюдение им законов и правопорядка. Поэтому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы", - отметил Кличко.

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Напомним, 20 марта вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

В то же время, начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь заявил, что цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута.
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Топ комментарии
+33
Свинорылый судья судит патриота за свинорылого депутата. Это цивилизовано?
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21.03.2021 14:25
+31
Цивілізовані методи для цивілізованих людей. Зелені покидьки цивілізовані методи ігнорують та ще й сміються з них. Шо там брат Ермака? Поржали? Вагнерівці? Поржали? Куртка? Поржали. Ріф більше року у тюрмі.
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21.03.2021 14:28
+27
Це була не одна акція. Я сам був на 3-х з них. Усі вони були проігноровані. Терпець урвався. Хлопці молодці
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21.03.2021 14:26
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"Демократию необходимо время
от времени купать в крови, чтобы
она оставалась демократией"©
(Аугусто Пиночет)
Ну да, конечно нельзя. Особенно если учесть, что требуя справедливости цивилизованными методами можно состариться и умереть так и не дождавшись результатов - на цивилизованные методы властьпридержащим, как бы, НАСРАТЬ.
А благодаря нецивилизованным методам даже изрядно поржавевший "Доктор Стальной Кулак" косноязыкий Виталька потихонечку начал пердеть от страха (ведь, чего доброго, нецивилизованные методы могут и до мэрии докатиться). Ну а проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню уместно начинать дрыстать жидким гавнищем. Сегодня ранее неприкосновенное здание ОП на Банковой только разрисовали да стёклышко разгрохали - а завтра что(?) - "лиха беда начало"©.
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21.03.2021 16:25 Ответить
Блин, Виталя лучше посмотри во что ты сам Киев превращаешь. Ещё немного и будет где-гетто
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21.03.2021 16:26 Ответить
Это типа "Друзьям - всё, врагам - закон"? Да, Виталя?
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21.03.2021 16:39 Ответить
Босер .огнетушитель тебе в помощь))
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21.03.2021 16:43 Ответить
С паном Кличком полностью согласен! Але (как любят поговаривать некоторые из "ЕС")!
Почему пришли за этим к офису президента, а не к офису суда? Они что хотят, чтобы пан президент дал команду суду отменить приговор? Полный бред!
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21.03.2021 16:43 Ответить
Хоч хтось голос подав....
А Сцикло мовчить
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21.03.2021 16:49 Ответить
Дивлюся я на цього дебіла з відбитими мозгами і до тепер не можу зрозуміти як культурні. інтелігентні. високоосвідчені кияни вибрали собі це бидло в мери....
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21.03.2021 16:49 Ответить
Тільки треба писати "мізки". Хоча як не пиши, робота цієї сірої речовини Кличку не притаманна.
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21.03.2021 17:15 Ответить
24 відсотки некияни вибрали взагалі патоллогічногшо ідіота , а головне зрадника, і їм нічого! Тому мені не соромно, що я голосував, не за якесь там майбутнє - київської ойкумени, а за те щоб хоч каналізація працювала, і лайно не плавало по вулицях, бо зелені служки олігархії і її б розвалили як оборонні програми.
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21.03.2021 17:39 Ответить
Астанавітєсь розводить кротів Кремля чи ще когось в Україні! І тоді з державних установ не будуть творити суспільні прибиральні по маленькому і по великому а президенти не будуть втікати на КАМАЗі до Ростова. .
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21.03.2021 16:54 Ответить
Якими цивілізованими методами можна достукатися до продажних суддів, ментів, прокурорів і т.п. продажних "держпрацівників, Кличко"?????!!!!! Навчи!!!!
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21.03.2021 16:59 Ответить
Медведчуку , Козаку пред'явили таке важке звинувачення, як фінансування тероризму і вони ще не сидять!...
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21.03.2021 17:02 Ответить
А що конкретно Кличко зробив, як мер великої європейської столиці по припиненню суддівського, ментовського, прокурорського свавілля в Україні?
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21.03.2021 17:08 Ответить
"Права не
утверждаются бунтом."- И. Гёте.
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21.03.2021 17:08 Ответить
Сначала подставь одну щеку, потом другую, а задницу, веревку и мыло они и сами найдут. Бунт это когда подавляют революцию, а победивший бунт и есть революция. Власть никогда не будет что то изменять, потому, что все ниши обжитые, оплаченые, дают стабильный доход в карманы и менять их, на неизвестность, никто не будет, как например закон об обороте оружия или о теробороне.
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21.03.2021 18:03 Ответить
Здраво.
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22.03.2021 08:05 Ответить
Цивилизованные методы работают только в цивилизованных странах. А у нас все изменения происходят только после того как народ выходит на улицу. Но что я объясняю тупому боксеру, которого дяди посадили на потоки.
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21.03.2021 17:09 Ответить
100%
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22.03.2021 13:56 Ответить
а разве в Украине европейская власть. подающая народу пример выполнения европейской справедливости и заботы об украинском народе так же само,как власть в европеских странах?
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21.03.2021 17:19 Ответить
А в 2014 тоже нужно было требовать справедливости цивилизованными методами, а Виталик?
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21.03.2021 17:26 Ответить
КЛИЧКО ГАНДОН
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21.03.2021 18:04 Ответить
Ох и пень ты, Виталька! Так никто на мирные протесты внимания не обращает. Что же никто не вышел из чиновников к людям и не пообщался. Вам же всем по хрен на законы, на демократию, на верховенство права. Пи*дить вас там надо так, как раньше ты сам это делал в ринге.
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21.03.2021 18:05 Ответить
Педаліку, в європейських державах існує правосуддя. Тому люди не мають потреби домагатися його в такий відчайдушний спосіб.
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21.03.2021 18:20 Ответить
почему? Там бывает и покруче)) Когда то Макрона чуток не поймали на выходе из театра. Тот с женой свалил через черный вход)). Народ должен тянуться к свободе и равенству, только не фашистскому равенству, как в Совке, когда малано-масоны сотворили беспредел, который до сих пор и ощущается в Украине. Кстати, французы говорят, что они до сих пор не отойдут от масонского беспредела после революции "гильотин", в 1789 году)) Что уже говорить о нас...
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22.03.2021 08:04 Ответить
Какая Европа!!?
- Цены выше, а минимальная пенсия в НЕСКОЛЬКО раз меньше прожиточного минимума.
- Коррупция выше чем в Африке - крадут у армии деньги во время войны, а подозреваемый в коррупции курирует правоохранителей в офисе президента.
Мало разрисовали! Снести нужно, как Бастилию...
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21.03.2021 18:37 Ответить
когда нибудь снесут
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22.03.2021 07:59 Ответить
Цивілізація закінчується в корумпованих судах. Крапка.
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21.03.2021 19:02 Ответить
А як щодо шлюборозлучних процесів? Жінки здебільшого задоволени, кажуть що аліменти на їх користь і дітей стягнуто цивілізовано
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21.03.2021 20:08 Ответить
Ха... я навіть з жінкою колись колись погиркався з цього приводу. Вважаю що надмірний захист прав жінок веде до надзвичайно поганих соціальних наслідків. В багатьох країнах така практика вже призвела до масової вазектомії серед чоловіків і поступового знищення інституту сім'ї.
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21.03.2021 20:21 Ответить
Це загниваючий Захід, а в нас квітуча Україна. То не беріть зайвого в голову
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21.03.2021 21:57 Ответить
Это Кличко имел ввиду ситуацию с оаск и тупицким? Никакие цивилизованные методы в отношении этих рыгокацапих скотов не работают!
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21.03.2021 19:39 Ответить
А це якраз і є цивілізовані методи. Ви ж виродки по нормальному не розумієте. Але слабенько. Схоже на смітеві баки та зеленки.
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21.03.2021 19:52 Ответить
Це правильно,але ж тупі зебіли вже виводять людей із себе своєю неадекватністю.
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21.03.2021 20:37 Ответить
Разгон Учредітельного Собранія 1917 р. за яким настав жовтневий переворот більшовицької мразі , і потім щаслива радянська дійсність , за якою ще так ностальгує біомаса , був цивілізований,пане Кличко ???
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21.03.2021 21:41 Ответить
как сказал профессор А.Б. Зубов - октябрьский переворот, последующие Гражданская война, репрессии, Голодомор, ВОВ - привели к потерям близко 50 000 000 человек.
как вы считаете, такая массовая гибель ("Статистика"- по Ёсе Сталину) принесла пользу людям, кроме тех, кто выбрался наверх?
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22.03.2021 07:57 Ответить
А вы по другому не понимаете!))
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21.03.2021 22:30 Ответить
Все просто - jus resistendi (право народа на восстание против совершающих преступления влаcтей) относится к нормам естественного права и не требует подтверждения нормами позитивного права, на которое кличко ссылается.

Если включить мозг, то становится ясно, что так происходит потому, что власть могут захватить бандиты и взять управление "справедливостью" на себя, например в судебную ветку своего вовчка запустить, или другой исполнительно-рюкзакянной рукой своих противников устранять.

Задача узурпационного правительства сохранить узурпированную власть любой ценой и "бешеный принтер" по щелчку узурпаторов потенциально вам такую "новую справедливость" нарисует, что закачаетесь.
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22.03.2021 06:31 Ответить
ахахаха)) стульчик зашатался?
как сказал принц Флоризель из кинофильма "Приключения принца Флоризеля" - "Всегда, когда добиваешься справедливости, где нибудь обязательно нарушишь закон".
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22.03.2021 07:51 Ответить
Ну Ви мене дивуєте пане Віталію.Невже Ви всерйоз вважаєте, що ми живемо в цивілізованій країні?
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22.03.2021 13:54 Ответить
Віталік так вас вже потрібно починати пиз..ти, скільки ви людям вже падлючини наробили.
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22.03.2021 19:48 Ответить
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