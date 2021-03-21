Николаев ужесточает карантинные ограничения с 24 марта,- глава ОГА Ким

По результатам внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации принято решение об усилении карантинных ограничений в городе Николаев с 24 марта.

Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбуке", передает Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации с COVID-19 в городе Николаеве. Все очень плохо, мы уверенно идем к "красной зоне". По одному из показателей город уже там - это заполненность, количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней в 100 тыс. населения - 101,15 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения). С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни и мы войдем в "красную зону". Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня - это 64,72% при допустимом - не более 65%", - подчеркнул Ким.

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Он продолжил: "Поэтому мы только что провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации. На ней также присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Это общее и взвешенное решение для здоровья каждого из нас. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантине ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01.00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно".

Будет запрещено:

- Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные

залы)

- Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

- Работа ярмарок "выходного дня";

- Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

- Разрешается работа при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочных станций;

- Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;

- Также продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;

- Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

- Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;

- Большим продуктовым магазинам рекомендовано ввести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста".

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Ким также подчеркнул, что бщественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Что касается деятельности рынков, то им, по словам Кима, разрешено работать до следующего воскресенья. Однако, на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы Национальной полиции Украины. И в случае несоблюдения карантинных требований - рынки любой формы также закроются с понедельника 29 марта.

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"О деятельности развлекательных заведений, которые системно нарушают карантинные ограничения. Будем жестко, в рамках действующего законодательства, реагировать на вашу деятельность. Я буду всячески поддерживать полицию и другие органы проверок. Мы сделаем максимально все, чтобы их работа была прекращена", - подытожил Ким.

Он также уточнил, что на данный момент ограничения касаются только города Николаева, но в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.

"Еще раз обращаюсь к каждому из вас - ситуация очень плохая, каждый день есть смерти. Мы это делаем, чтобы приостановить болезнь, чтобы не вводить полный локдаун. Прошу отнеситесь к этому с пониманием. От этого зависит здоровье каждого из вас и ваших близких. Не болейте!", - резюмировал глава ОГА.