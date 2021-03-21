Миколаїв посилює карантинні обмеження із 24 березня, - голова ОДА Кім

За результатами позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації прийнято рішення про посилення карантинних обмежень у Миколєві з 24 березня.

Про це глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації із COVID-19 у Миколаєві. Все дуже погано, ми впевнено наближаємося до "червоної" зони. За одним із показників місто вже там, зокрема за кількістю госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим діагнозом і підозрою на COVID-19 упродовж останніх семи днів на 100 тис. населення - 101,15 (за норми не більше 60 на 100 тис. населення). З такими темпами інший показник буде подолано найближчими днями і ми потрапимо до "червоної" зони. Це завантаженість ліжок, забезпечених медичним киснем. Наразі це 64,72% за норми - не більше 65%", - підкреслив Кім.

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Він продовжив: "Тому ми щойно провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації. На ній також був присутній мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Це загальне і зважене рішення заради збереження здоров'я кожного з нас. Для стабілізації ситуації ми ухвалили наступне рішення: запроваджуємо суворіші карантині обмеження в межах "помаранчевої" зони, які набувають чинності з 1:00 24 березня і діятимуть до 4 квітня включно".

Буде заборонено:

- роботу закладів культури (буде закрито кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

- роботу торговельно-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів із продажу засобів гігієни і побутової хімії);

- роботу ярмарків "вихідного дня";

- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечено площу приміщення не менше 10 кв. м на 1 особу);

- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо);

- присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Також діятимуть такі обмеження:

- заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос;

- дозволяється робота (у разі дотримання суворих норм і без роботи кафе) автозаправних станцій;

- перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом, фітнес-клуби і спортзали - без групових занять;

- продовжать працювати дитячі садки, школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно;

- всі підприємства і організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

- приватний бізнес також має максимально перейти на дистанційну форму роботи, крім підприємств критичної інфраструктури;

- великим продуктовим магазинам рекомендовано запровадити "спеціальні години відвідування" для літніх громадян".

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Кім також підкреслив, що громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів і масочного режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Проте місту рекомендовано оновити електронні перепустки для працівників критичної інфраструктури та інших необхідних працівників, в разі запровадження обмежень для роботи громадського транспорту.

Щодо діяльності ринків, то їм, за словами Кіма, дозволено працювати до наступної неділі. Однак цього тижня проводитимуться постійні рейди із залученням фахівців Держпродспоживслужби та Національної поліції України. У разі недотримання карантинних вимог ринки будь-якої форми також закриють із понеділка, 29 березня.

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"Щодо діяльності розважальних закладів, які системно порушують карантині обмеження. Будемо жорстко, в межах чинного законодавства, реагувати на вашу діяльність. Я буду всіляко підтримувати поліцію та інші органи перевірок. Ми зробимо максимально все, щоб їхню роботу було припинено", - зауважив Кім.

Він також уточнив, що наразі обмеження стосуються тільки Миколаєва, але в разі погіршення ситуації в області буде прийнято відповідні рішення.

"Ще раз звертаюся до кожного з вас: ситуація дуже погана, щодня є смерті. Ми це робимо, щоб призупинити хворобу, щоб не запроваджувати повний локдаун. Прошу поставитися до цього з розумінням. Від цього залежить здоров'я кожного з вас і ваших близьких. Не хворійте!" - резюмував глава ОДА.