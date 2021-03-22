Черкасщина с сегодняшнего дня усиливает карантин, - глава ОГА Скичко
С понедельника, 22 марта, в Черкасской области усиливаются карантинные ограничения.
Об этом глава Черкасской ОГА Александр Скичко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Обратился сегодня к главам РГА, ОТГ и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - отметил Скичко.
Так, по словам глава ОГА, с сегодняшнего дня в Черкасской области вводятся следующие превентивные меры:
✔️ В общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты;
✔️ местные власти просят увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить;
✔️ расширяется количество койкомест - по области и по г. Черкассы;
✔️ культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом;
✔️ рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.
"В этих вопросах все мы - ОГА, местное самоуправление, общественность, бизнес - в одной лодке. Надо помогать друг другу. Поскольку наиболее сложная ситуация по области сейчас именно в Черкассах, особое внимание уделим возможности развертывания здесь дополнительных койкомест. До 25 марта будем следить за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры. Все - на моем ежедневном контроле.
Но помните: скорость распространения эпидемии - в руках каждого из нас", - подытожил Скичко.
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