РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9682 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 793 19
карантин (16728) протокол (82) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине могут пересмотреть протокол лечения COVID-19, - Степанов

В Украине могут пересмотреть протокол лечения COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует рассмотреть необходимость внесения изменений в протокол лечения COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня собираю рабочую группу, которая рассматривает клинические протоколы для того, чтобы выяснить, есть ли необходимость вносить изменения, а также необходимость закупки дополнительных лекарств", - сказал министр.

По его словам, Минздрав постоянно держит связь с зарубежными врачами, чтобы улучшать помощь инфицированным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 22 марта, зарегистрировали 11 476 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2519 человек, умерли 333 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 1 565 732 человека, летальных исходов - 30 431.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
изз-а заполнености больниц примут решение не госпитализировать полутяжелых больных?
или тяжелых будут через одного госпитализировать?
показать весь комментарий
23.03.2021 11:00
+3
это дело не быстрое..., люблю высказывания степанова - протокол могут пересмотреть, вакцины можем закупить, больных скорее всего станет больше, собираю рабочую группу..., и главное, придраться не к чему, человек постоянно занят тем, что что-то говорит, т.е. не сидит сложа руки в своем министерстве, как некоторые..., а постоянно на людях и в телевизоре...
показать весь комментарий
23.03.2021 11:05
+3
никакой конкретики - бла-бла-бла, настоящий бюрократ- сразу видно человек далек от темы. Расскажи чем лечат сейчас, что вызывает сомнения, какие варианты замены... Или он думает, что для этого есть специалисты, а он менеджер. Если сам не понимаешь - как можно руководить...
показать весь комментарий
23.03.2021 12:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
изз-а заполнености больниц примут решение не госпитализировать полутяжелых больных?
или тяжелых будут через одного госпитализировать?
показать весь комментарий
23.03.2021 11:00 Ответить
запровадять медичне сортування.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:05 Ответить
Официально будут считать их здоровыми. Статистика сразу улучшится.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:13 Ответить
когда ему делами заниматься, тезисы и мысли целый день. Вечером шопинг
показать весь комментарий
23.03.2021 11:03 Ответить
Щось погано у вас виходить лікувати тяжкохворих. Більшість помирає.
І ніхто відповідальності не несе.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:04 Ответить
Клоуны и ответственность понятия не совместимые. Выбрали клоунов? Теперь умирайте.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:12 Ответить
вибрали 73 %, а жити з клованом тепер всім.
показать весь комментарий
23.03.2021 12:05 Ответить
Идите помогите лечить
показать весь комментарий
23.03.2021 12:03 Ответить
Платить НАЛОГИ надо всем и вовремя, чтобы и лечиться можно было нормально. Все только требуют, а платить налоги кто будет ?
показать весь комментарий
23.03.2021 14:19 Ответить
это дело не быстрое..., люблю высказывания степанова - протокол могут пересмотреть, вакцины можем закупить, больных скорее всего станет больше, собираю рабочую группу..., и главное, придраться не к чему, человек постоянно занят тем, что что-то говорит, т.е. не сидит сложа руки в своем министерстве, как некоторые..., а постоянно на людях и в телевизоре...
показать весь комментарий
23.03.2021 11:05 Ответить
У него работат такая: писдеть. Ну и красть, разумеется. Ничего другого не умеет.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:15 Ответить
Тесты не делают, а ренген аж бегом а вы говорите врачи
показать весь комментарий
23.03.2021 11:05 Ответить
Синцовые примочки 9 грамм перорально?
показать весь комментарий
23.03.2021 11:12 Ответить
Схоже що вже переглянули - на Сумщині завідомо хворим людям , з температурою 39 , сімейні лікарі пропонують приїхати до ЦРЛ маршруткою для здачі швидкого тесту . Ніяких ковідних бригад швидкої нема ! Але у степанова тепер є куртка за 22 тисячі доларів .
показать весь комментарий
23.03.2021 11:22 Ответить
на очереди трусы по 5тыс дол и поход по блдям
показать весь комментарий
23.03.2021 11:31 Ответить
НОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ОТ ЗЕлёного ВОРА СТЕПАНОВА
В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1545
показать весь комментарий
23.03.2021 11:39 Ответить
Мастера международного класса переобуваются?
показать весь комментарий
23.03.2021 11:40 Ответить
никакой конкретики - бла-бла-бла, настоящий бюрократ- сразу видно человек далек от темы. Расскажи чем лечат сейчас, что вызывает сомнения, какие варианты замены... Или он думает, что для этого есть специалисты, а он менеджер. Если сам не понимаешь - как можно руководить...
показать весь комментарий
23.03.2021 12:07 Ответить
Зациклились на вакцинах а о "чем лечат сейчас... " ноль информации .
показать весь комментарий
23.03.2021 14:45 Ответить
 
 