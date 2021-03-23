В Украине могут пересмотреть протокол лечения COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует рассмотреть необходимость внесения изменений в протокол лечения COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня собираю рабочую группу, которая рассматривает клинические протоколы для того, чтобы выяснить, есть ли необходимость вносить изменения, а также необходимость закупки дополнительных лекарств", - сказал министр.

По его словам, Минздрав постоянно держит связь с зарубежными врачами, чтобы улучшать помощь инфицированным.

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Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 22 марта, зарегистрировали 11 476 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2519 человек, умерли 333 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 1 565 732 человека, летальных исходов - 30 431.