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В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов

В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України планує розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні збираю робочу групу, яка розглядає клінічні протоколи для того, щоб з'ясувати, чи є необхідність вносити зміни, а також необхідність закупівлі додаткових ліків", - сказав міністр.

За його словами, МОЗ постійно тримає зв'язок із зарубіжними лікарями, щоб покращувати допомогу інфікованим.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 березня, зареєстрували 11 476 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2519 осіб, померло 333 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 565 732 людини, летальних випадків - 30 431.
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Топ коментарі
+4
изз-а заполнености больниц примут решение не госпитализировать полутяжелых больных?
или тяжелых будут через одного госпитализировать?
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23.03.2021 11:00
+3
это дело не быстрое..., люблю высказывания степанова - протокол могут пересмотреть, вакцины можем закупить, больных скорее всего станет больше, собираю рабочую группу..., и главное, придраться не к чему, человек постоянно занят тем, что что-то говорит, т.е. не сидит сложа руки в своем министерстве, как некоторые..., а постоянно на людях и в телевизоре...
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23.03.2021 11:05
+3
никакой конкретики - бла-бла-бла, настоящий бюрократ- сразу видно человек далек от темы. Расскажи чем лечат сейчас, что вызывает сомнения, какие варианты замены... Или он думает, что для этого есть специалисты, а он менеджер. Если сам не понимаешь - как можно руководить...
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23.03.2021 12:07
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изз-а заполнености больниц примут решение не госпитализировать полутяжелых больных?
или тяжелых будут через одного госпитализировать?
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23.03.2021 11:00 Відповісти
запровадять медичне сортування.
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23.03.2021 11:05 Відповісти
Официально будут считать их здоровыми. Статистика сразу улучшится.
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23.03.2021 11:13 Відповісти
когда ему делами заниматься, тезисы и мысли целый день. Вечером шопинг
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23.03.2021 11:03 Відповісти
Щось погано у вас виходить лікувати тяжкохворих. Більшість помирає.
І ніхто відповідальності не несе.
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23.03.2021 11:04 Відповісти
Клоуны и ответственность понятия не совместимые. Выбрали клоунов? Теперь умирайте.
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23.03.2021 11:12 Відповісти
вибрали 73 %, а жити з клованом тепер всім.
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23.03.2021 12:05 Відповісти
Идите помогите лечить
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23.03.2021 12:03 Відповісти
Платить НАЛОГИ надо всем и вовремя, чтобы и лечиться можно было нормально. Все только требуют, а платить налоги кто будет ?
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23.03.2021 14:19 Відповісти
это дело не быстрое..., люблю высказывания степанова - протокол могут пересмотреть, вакцины можем закупить, больных скорее всего станет больше, собираю рабочую группу..., и главное, придраться не к чему, человек постоянно занят тем, что что-то говорит, т.е. не сидит сложа руки в своем министерстве, как некоторые..., а постоянно на людях и в телевизоре...
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23.03.2021 11:05 Відповісти
У него работат такая: писдеть. Ну и красть, разумеется. Ничего другого не умеет.
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23.03.2021 11:15 Відповісти
Тесты не делают, а ренген аж бегом а вы говорите врачи
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23.03.2021 11:05 Відповісти
Синцовые примочки 9 грамм перорально?
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23.03.2021 11:12 Відповісти
Схоже що вже переглянули - на Сумщині завідомо хворим людям , з температурою 39 , сімейні лікарі пропонують приїхати до ЦРЛ маршруткою для здачі швидкого тесту . Ніяких ковідних бригад швидкої нема ! Але у степанова тепер є куртка за 22 тисячі доларів .
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23.03.2021 11:22 Відповісти
на очереди трусы по 5тыс дол и поход по блдям
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23.03.2021 11:31 Відповісти
НОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ОТ ЗЕлёного ВОРА СТЕПАНОВА
В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1545
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23.03.2021 11:39 Відповісти
Мастера международного класса переобуваются?
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23.03.2021 11:40 Відповісти
никакой конкретики - бла-бла-бла, настоящий бюрократ- сразу видно человек далек от темы. Расскажи чем лечат сейчас, что вызывает сомнения, какие варианты замены... Или он думает, что для этого есть специалисты, а он менеджер. Если сам не понимаешь - как можно руководить...
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23.03.2021 12:07 Відповісти
Зациклились на вакцинах а о "чем лечат сейчас... " ноль информации .
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23.03.2021 14:45 Відповісти
 
 