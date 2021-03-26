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Новости Репрессии в Беларуси
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Книгу о Донбассе запретили в Беларуси за "пропаганду исключительности". ДОКУМЕНТ

Книгу о Донбассе запретили в Беларуси за

Суд в Минске признал экстремистской книгу белорусских журналистов Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша о белорусах, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское "Еврорадио".

Решение о запрете вынес суд Октябрьского района Минска. Он признал книгу "Белорусский Донбасс" экстремистской и запретил ее издание и распространение на территории страны.

"Признать книги "Белорусский Донбасс" экстремистскими по признакам разжигания расовой, национальной или религиозной вражды и розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к расовой, национальной, религиозной принадлежности, пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики или атрибутики, материалы и инструкции по взрывному делу, которые можно использовать в планировании и совершении террористических актов путем подрыва гражданских и (или) военных объектов", - сказано в решении суда.

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В книге рассказывается о белорусах, принимавших участие в военных действиях на Донбассе по обе стороны фронта. Журналисты написали об отношении белорусских спецслужб к участникам войны и о незаконном бизнесе белорусских компаний, в том числе государственных, с фирмами, которые, по данным Службы безопасности Украины, финансируют терроризм.

Автор книги Андреева с осени 2020 года находится за решеткой за освещение протестов в Беларуси. Она признана политзаключенной.

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Книгу о Донбассе запретили в Беларуси за пропаганду исключительности 01

Автор: 

Беларусь (7891) запрет (1707) книги (630) репрессии (2767) Донбасс (26956) экстремизм (142)


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Топ комментарии
+9
Пропала Беларусь: уже решения судов и даже их печать на кацапском.
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26.03.2021 20:09
+6
Яскравий приклад асиміляціі народа і його знищення !!!)))
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26.03.2021 20:12
+4
Дуже шкода, без жодного натяку на іронію, братів білорусів, "литвинів", наших справжніх братів по Великому Князівству Литовському. Білоруси (колишні литвини) це частина європейської спільноти, котра зараз, намагається протистояти поглинанню азійською московітською ордою (теперішня расія), яка є спадкоємицею азійської Золотої Орди... І древня Русь-Україна і братня Білорусь (стара Литва) це нащадки ВКЛ (Великого Князівства Литовського), а наш спільний ворог той самий, що й сторіччя тому - азійська московська орда...
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26.03.2021 20:31
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Пропала Беларусь: уже решения судов и даже их печать на кацапском.
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26.03.2021 20:09 Ответить
Яскравий приклад асиміляціі народа і його знищення !!!)))
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26.03.2021 20:12 Ответить
З усією повагою, але ...народу.
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26.03.2021 21:56 Ответить
Дякую за зауваження!!! На жаль не довелось вивчати українську,доводиться вчити самотужки !!)))
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26.03.2021 22:07 Ответить
Похоже, что сябры скоро фильм "Константин Заслонов" запретят по вышеуказанным в судебном решении причинам. А сам партизан -террорист? Далеко пойдут эти ребята!
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26.03.2021 20:11 Ответить
І кого хвилює цей "факт"?
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26.03.2021 20:21 Ответить
Книгу про Донбас заборонили в Білорусі за "пропаганду винятковості" - Цензор.НЕТ 6271
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26.03.2021 20:21 Ответить
Беларусы не должны воевать в других странах. Конституция это запрещает.
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26.03.2021 20:27 Ответить
У Беларусі няма ніякай Канстытуцыі , тое , што робіць рэжым з гэтай паперкай - тэрарызм і
беззаконне. Жыве Беларусь !
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27.03.2021 08:24 Ответить
Дуже шкода, без жодного натяку на іронію, братів білорусів, "литвинів", наших справжніх братів по Великому Князівству Литовському. Білоруси (колишні литвини) це частина європейської спільноти, котра зараз, намагається протистояти поглинанню азійською московітською ордою (теперішня расія), яка є спадкоємицею азійської Золотої Орди... І древня Русь-Україна і братня Білорусь (стара Литва) це нащадки ВКЛ (Великого Князівства Литовського), а наш спільний ворог той самий, що й сторіччя тому - азійська московська орда...
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26.03.2021 20:31 Ответить
Чому постанова суду не білоруською?
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26.03.2021 20:32 Ответить
А що, хіба є ще така мова, або є ще така країна?
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26.03.2021 21:58 Ответить
мова є, країни нема...можу помилятися, але сябри, що тут маячать, чомусь не заперечують...мабуть зайняті нашими негараздами.
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26.03.2021 22:02 Ответить
І країни вже нема, та й мови,на жаль, незабаром не буде
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27.03.2021 08:00 Ответить
В Беларуси запретили "пропаганду исключительности"

Книгу про Донбас заборонили в Білорусі за "пропаганду винятковості" - Цензор.НЕТ 6205
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27.03.2021 10:15 Ответить
 
 