"Укрзализныця" пока не будет ограничивать движение поездов на Черниговщину

"Укрзализныця" обновила информацию о сценарии пассажирских перевозок в областях с "красным" уровнем карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, Черниговская область станет "красной" с 29 марта, но пока ограничивать движение поездов там не будут.

"Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только в Нежинском направлении 24 рейса в день), которым, в том числе, пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе", - говорится в сообщении.

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В то же время УЗ обещает в течение недели доработать вопрос перевозок, в частности, контроля наполняемости поездов и соблюдение масочного режима.

Также без ограничений на посадку и высадку пассажиров остаются такие "красные" регионы:

- Николаевская область (до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, впрочем, УЗ и Минздрав следят за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться);

- Львовская область (высадка и посадка не ограничена по меньшей мере до 30 марта включительно, в зависимости от эпидемиологической ситуации);

- Киев и Киевская область;

- Сумская область;

- Одесская область.

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Напомним, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях продлили ограничение на продажу билетов и высадку-посадку до 6 апреля включительно. На Закарпатье и в Буковину назначили 8 спецрейсов.