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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" пока не будет ограничивать движение поездов на Черниговщину

"Укрзализныця" обновила информацию о сценарии пассажирских перевозок в областях с "красным" уровнем карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, Черниговская область станет "красной" с 29 марта, но пока ограничивать движение поездов там не будут.

"Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только в Нежинском направлении 24 рейса в день), которым, в том числе, пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях до 6 апреля продлили ограничения по высадке и посадке пассажиров

В то же время УЗ обещает в течение недели доработать вопрос перевозок, в частности, контроля наполняемости поездов и соблюдение масочного режима.

Также без ограничений на посадку и высадку пассажиров остаются такие "красные" регионы:

- Николаевская область (до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, впрочем, УЗ и Минздрав следят за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться);

- Львовская область (высадка и посадка не ограничена по меньшей мере до 30 марта включительно, в зависимости от эпидемиологической ситуации);

- Киев и Киевская область;

- Сумская область;

- Одесская область.

Также читайте: Поезда во Львовской области будут останавливаться без изменений, - Укрзализныця

Напомним, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях продлили ограничение на продажу билетов и высадку-посадку до 6 апреля включительно. На Закарпатье и в Буковину назначили 8 спецрейсов.

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карантин (16729) Укрзализныця (2751) Черниговщина (1485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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После того как КМ и МОЗ Украины провалило выполнение закона о тестировании и превратило вакцинацию в коррупционный сериал, и "Укрзализныця" не будет ограничивать движение поездов в "красные зоны" карантина, и то что министр здравоохранения Степанов(еще министр *** !!??) Нам заявил что суточное количество заболевших скоро превысит до 25 тысяч в сутки.. Редкий случай, когда мы полностью согласны с ним...(с)
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28.03.2021 01:21 Ответить
Пройшовся центром Києва. "Розвеселили" п'яні танці в кафе на Прорізній біля Хрещатика. Самісінький центр столиці, музика на всю. Неподалік відділок поліції. До речі, поліцію не бачив узагалі. Ахметівський ЦУМ працює. Таке враження, що країна неухильно скочується в якийсь капець.(с)
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28.03.2021 01:52 Ответить
Закон как дышло? В других областях ограничили, а тут, понимаешь, Киев... Не будет порядка в государстве, если будет "одним - закон", другим можно всё.
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28.03.2021 12:15 Ответить
 
 