"Укрзалізниця" поки не обмежуватиме рух поїздів на Чернігівщину

"Укрзалізниця" оновила інформацію про сценарії пасажирських перевезень в областях із "червоним" рівнем карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Зокрема, Чернігівська область стане "червоною" з 29 березня, але поки обмежувати рух поїздів там не будуть.

"З огляду на інтенсивне сполучення зі столицею (тільки в Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким, зокрема, користується медперсонал, вирішено поки не обмежувати залізничний рух у регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Водночас УЗ обіцяє упродовж тижня доопрацювати питання перевезень, зокрема контролю наповнюваності поїздів і дотримання маскового режиму.

Також без обмежень на посадку і висадку пасажирів залишаються такі "червоні" регіони:

- Миколаївська область (до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, але УЗ і МОЗ стежать за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися);

- Львівська область (висадка і посадка не обмежена щонайменше до 30 березня включно, залежно від епідеміологічної ситуації);

- Київ і Київська область;

- Сумська область;

- Одеська область.

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Нагадаємо, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях продовжили обмеження на продаж квитків і висадку-посадку до 6 квітня включно. На Закарпаття та в Буковину призначили 8 спецрейсів.