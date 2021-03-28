УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9990 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 096 3
карантин (18171) Укрзалізниця (6677) Чернігівщина (1580) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

"Укрзалізниця" поки не обмежуватиме рух поїздів на Чернігівщину

"Укрзалізниця" оновила інформацію про сценарії пасажирських перевезень в областях із "червоним" рівнем карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Зокрема, Чернігівська область стане "червоною" з 29 березня, але поки обмежувати рух поїздів там не будуть.

"З огляду на інтенсивне сполучення зі столицею (тільки в Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким, зокрема, користується медперсонал, вирішено поки не обмежувати залізничний рух у регіоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях до 6 квітня продовжили обмеження щодо висадки та посадки пасажирів

Водночас УЗ обіцяє упродовж тижня доопрацювати питання перевезень, зокрема контролю наповнюваності поїздів і дотримання маскового режиму.

Також без обмежень на посадку і висадку пасажирів залишаються такі "червоні" регіони:

- Миколаївська область (до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, але УЗ і МОЗ стежать за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися);

- Львівська область (висадка і посадка не обмежена щонайменше до 30 березня включно, залежно від епідеміологічної ситуації);

- Київ і Київська область;

- Сумська область;

- Одеська область.

Читайте також: Потяги у Львівській області зупинятимуться без змін, - Укрзалізниця

Нагадаємо, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях продовжили обмеження на продаж квитків і висадку-посадку до 6 квітня включно. На Закарпаття та в Буковину призначили 8 спецрейсів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После того как КМ и МОЗ Украины провалило выполнение закона о тестировании и превратило вакцинацию в коррупционный сериал, и "Укрзализныця" не будет ограничивать движение поездов в "красные зоны" карантина, и то что министр здравоохранения Степанов(еще министр *** !!??) Нам заявил что суточное количество заболевших скоро превысит до 25 тысяч в сутки.. Редкий случай, когда мы полностью согласны с ним...(с)
показати весь коментар
28.03.2021 01:21 Відповісти
Пройшовся центром Києва. "Розвеселили" п'яні танці в кафе на Прорізній біля Хрещатика. Самісінький центр столиці, музика на всю. Неподалік відділок поліції. До речі, поліцію не бачив узагалі. Ахметівський ЦУМ працює. Таке враження, що країна неухильно скочується в якийсь капець.(с)
показати весь коментар
28.03.2021 01:52 Відповісти
Закон как дышло? В других областях ограничили, а тут, понимаешь, Киев... Не будет порядка в государстве, если будет "одним - закон", другим можно всё.
показати весь коментар
28.03.2021 12:15 Відповісти
 
 