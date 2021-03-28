"Укрзалізниця" поки не обмежуватиме рух поїздів на Чернігівщину
"Укрзалізниця" оновила інформацію про сценарії пасажирських перевезень в областях із "червоним" рівнем карантинних обмежень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.
Зокрема, Чернігівська область стане "червоною" з 29 березня, але поки обмежувати рух поїздів там не будуть.
"З огляду на інтенсивне сполучення зі столицею (тільки в Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким, зокрема, користується медперсонал, вирішено поки не обмежувати залізничний рух у регіоні", - йдеться в повідомленні.
Водночас УЗ обіцяє упродовж тижня доопрацювати питання перевезень, зокрема контролю наповнюваності поїздів і дотримання маскового режиму.
Також без обмежень на посадку і висадку пасажирів залишаються такі "червоні" регіони:
- Миколаївська область (до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, але УЗ і МОЗ стежать за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися);
- Львівська область (висадка і посадка не обмежена щонайменше до 30 березня включно, залежно від епідеміологічної ситуації);
- Київ і Київська область;
- Сумська область;
- Одеська область.
Нагадаємо, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях продовжили обмеження на продаж квитків і висадку-посадку до 6 квітня включно. На Закарпаття та в Буковину призначили 8 спецрейсів.
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