Полицейский сбил мужчину насмерть и скрылся с места ДТП на Житомирщине

Вечером 3 апреля в полицию поступило сообщение о ДТП с погибшим в Малиновке на Житомирщине. Виновник с места происшествия скрылся.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области, на территории региона ввели операцию "Перехват", "поскольку зафиксированные на месте происшествия обстоятельства свидетельствовали о гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия".

Погиб местный житель, 1974 г.р.

"Благодаря собранным на месте происшествия вещественным доказательствам удалось установить марку и цвет машины. Поэтому полицейские начали мероприятия по установлению автомобиля, причастного к дорожному происшествию. В течение ночи проверяли автомобили марки Skoda зеленого цвета и их владельцев о причастности к указанной ДТП. В результате на одной из улиц г. Малин был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 г.р., который с 1 апреля был откомандирован в Управление уголовного розыска ГУНП", - говорится в сообщении.

Об этом уведомили территориальное управление ГБР. В отношении подозреваемого начато служебное расследование. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.