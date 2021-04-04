РУС
Полицейский сбил мужчину насмерть и скрылся с места ДТП на Житомирщине

Вечером 3 апреля в полицию поступило сообщение о ДТП с погибшим в Малиновке на Житомирщине. Виновник с места происшествия скрылся.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области, на территории региона ввели операцию "Перехват", "поскольку зафиксированные на месте происшествия обстоятельства свидетельствовали о гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия".

Погиб местный житель, 1974 г.р.

"Благодаря собранным на месте происшествия вещественным доказательствам удалось установить марку и цвет машины. Поэтому полицейские начали мероприятия по установлению автомобиля, причастного к дорожному происшествию. В течение ночи проверяли автомобили марки Skoda зеленого цвета и их владельцев о причастности к указанной ДТП. В результате на одной из улиц г. Малин был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 г.р., который с 1 апреля был откомандирован в Управление уголовного розыска ГУНП", - говорится в сообщении.

Об этом уведомили территориальное управление ГБР. В отношении подозреваемого начато служебное расследование. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

ДТП (7731) Нацполиция (16700) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) смерть (9284) Житомирская область (1430)
+18
За такое нужно довать максимальный срок,без сносок от 8 до 15 лет. Пятнадцать без вариантов, а тем более тому,кто должен был как никто другой руководствоваться законом.
04.04.2021 22:39 Ответить
+7
он не оборотень. он отреформированый новый мусор - очьень важьно.
04.04.2021 23:06 Ответить
+6
Право-хоронитель...
04.04.2021 22:42 Ответить
Одним оборотнем меньше!
04.04.2021 22:38 Ответить
он не оборотень. он отреформированый новый мусор - очьень важьно.
04.04.2021 23:06 Ответить
слава петру парашнику
05.04.2021 08:56 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 12:32 Ответить
За такое нужно довать максимальный срок,без сносок от 8 до 15 лет. Пятнадцать без вариантов, а тем более тому,кто должен был как никто другой руководствоваться законом.
04.04.2021 22:39 Ответить
Форум ЦН отделался лёгким испугом...
04.04.2021 22:41 Ответить
Право-хоронитель...
04.04.2021 22:42 Ответить
Вообще ни грамма не удивлюсь,если этой твари дадут 3 года да еще и условно.
04.04.2021 22:42 Ответить
Очень возможно что ничего не дадут. Машину нашли на одной из улиц. Думаешь розыскник такой дурак что просто сидел ждал когда его найдут? Скорее ее там бросили чтобы сказать что угнали.
04.04.2021 23:52 Ответить
у нас же камеры кругом Аваков наставил. думаете камеры не помогут? или камеры только на простых граждан настроены?
05.04.2021 05:55 Ответить
Думаю, что в таком мегаполесе как Малин, камеры действительно на каждом шагу...
Даже комментировать не хочется...
R.I.P. невинно убиенному.
05.04.2021 08:08 Ответить
Малин, Ружин, Чуднов, Овруч, Коростишев или даже сама Барановка с Бердичевым (*****, как же коверкают коцабы такие прекрасные названия) имеют одинаково конченных полицаев. Слава Житомирской области! Зелю геть!
05.04.2021 21:41 Ответить
і ще можна додати славний Коростень на ріці Уж та Олевськ.
06.04.2021 09:20 Ответить
Так, Коростень - це мій бок. Без Коростеня нікуди. Яка ж крута Житомирщина!
06.04.2021 21:10 Ответить
Я тут могу сводки ДТП по Южной Баварии каждый день выкладывать -- за своих 11 рабочих часов дальнобоем.

...но не советую...*)
04.04.2021 22:43 Ответить
санкція від 3 до 8 років. Тобто суд може дати 3 умовно, а може 8 правдивої зони. От така то вилка. Нею можна все життя їсти і ні в чому не знати нужди.
04.04.2021 22:47 Ответить
это еще что вон президент во время переброски и скопления вражеских сил у границы во время войны улетел в катар загорать-клоун
04.04.2021 22:52 Ответить
от курва закони у нас "от 3 до 8 лет" за те що вбив людину та втік з місця пригоди......
а от якби який дідусь курку у фермера вкрав, ооооо то там би прокурврори відтягнулись по повній.
04.04.2021 23:13 Ответить
Водитель сбивает пешехода - "задолбали эти пешкодралы, ходят как им вздумается, должны жилет носит с отражайками, думают что они бессмертны, должны убедится в своей безопасности".
Полицейский сбивает пешехода - "повесить, четвертовать, пятнаху в рыло, мусорской беспредел, людей как кегли сбивают, мусора не люди".
04.04.2021 23:16 Ответить
в этом есть, и даже не "что-то"...
04.04.2021 23:24 Ответить
С последним тезисом соглашусь...
04.04.2021 23:29 Ответить
Где должен носить мент нож?
Правильный ответ: в спине!
05.04.2021 08:11 Ответить
есть один момент "и скрылся с места ДТП" -и это меняет все
05.04.2021 00:26 Ответить
Я как бы мента не выгораживаю. Виноват- пусть сидит.
05.04.2021 01:33 Ответить
скрылся потому что пьяный или под наркотой, скорее пьяный, неужели не понятно?
05.04.2021 05:54 Ответить
нарід встретіл наріда. хуже не будет, новыйее лицца, абынепорох.. кушай.Те
04.04.2021 23:33 Ответить
Представляю такую новость в США,или ОАЭ,а тут это нормально..
05.04.2021 00:01 Ответить
Мусор,одним словом!другим словом представитель закона!а разницы то нет!вот и получаеться,отбросы в законе,печально
05.04.2021 02:26 Ответить
эти петухи всегда всегда скрываются с места происшествия, разве что когда очень пьяные, засыпают за рулём на месте ДТП. Вообще, если нормальные граждане устраивают дтп 1:10000, то у полицейских это соотношение 3:100. Давно пора запретить полицейским пользоваться автомобилями, пусть Аваков вводит для своих петухов расстрел за управление в нетрезвом виде, потому что за рулём пьяными ездят только менты, депутаты, прокуроры и тому подобная нечисть
05.04.2021 05:52 Ответить
Це і є "луТший из луТших" авакінських мусорів?
05.04.2021 06:35 Ответить
Таке враження, що поліція, судді і прокурори вбивають більше людей, ніж рятують.
05.04.2021 07:31 Ответить
попал ментеныш
был бы полковником
в пятницу против него ввели бы санкции
05.04.2021 07:42 Ответить
Місце загратами...
05.04.2021 10:15 Ответить
 
 