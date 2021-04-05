Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на Ивано-Франковщине, - Шевченко

Ивано-Франковский окружной административный суд признал решение окружкома №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Об этом сообщил в Facebook один из кандидатов на промежуточных выборах в Верховную Раду по округу №87 Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований", - уверен он.

Шевченко отметил, что это первое положительное решение в его пользу.

Позже кандидат сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на пересчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил он.

По данным Суспільне.Карпати, до полудня 4 апреля суды рассмотрели восемь дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов. В шести исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований. На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску Шевченко.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).