Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на Ивано-Франковщине, - Шевченко
Ивано-Франковский окружной административный суд признал решение окружкома №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.
Об этом сообщил в Facebook один из кандидатов на промежуточных выборах в Верховную Раду по округу №87 Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований", - уверен он.
Шевченко отметил, что это первое положительное решение в его пользу.
Позже кандидат сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).
"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на пересчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил он.
По данным Суспільне.Карпати, до полудня 4 апреля суды рассмотрели восемь дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов. В шести исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований. На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску Шевченко.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Сумно
за що й жорстоко поплатився 😂
как же это жабо-гадюкинг уже зае..ал
нагадаю у попередніх президентів рейтинг різко падав після двох років, а в останнього президента рейтинг взагалі просів до 10% у 2016
По принципу - сила есть, ума не надо
Ты нам, друзьям, поможешь,
Ведь ты к чиновникам любым
Дорогу нам проложишь!
Придем к чиновнику гурьбой
И скажем: «Мы от Васи!»
Встряхнет чиновник головой
И запоет от счастья!
И даст нам путь к любым деньгам,
(Как имя-то всесильно!),
Так царствуй ты на радость нам
Наш друг большой, Василий!