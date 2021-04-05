РУС
Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на Ивано-Франковщине, - Шевченко

Ивано-Франковский окружной административный суд признал решение окружкома №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Об этом сообщил в Facebook один из кандидатов на промежуточных выборах в Верховную Раду по округу №87 Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований", - уверен он.

Шевченко отметил, что это первое положительное решение в его пользу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко

Позже кандидат сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на пересчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил он.

Также читайте: "Свобода" призывает провести перевыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области, - Тягнибок

По данным Суспільне.Карпати, до полудня 4 апреля суды рассмотрели восемь дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов. В шести исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований. На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску Шевченко.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

выборы (24773) суд (25193) юстиция (758) Ивано-Франковская область (945) Шевченко Александр Леонидович (327)
Топ комментарии
После этих выборов мы уже знаем, как ЗЄ будет выбираться на второй срок
05.04.2021 01:16 Ответить
Ні в якому разі не треба пустити Зє-гниду на другий термін, бо потім і до обнулення термінів дійде.
.
05.04.2021 01:20 Ответить
Другий термін для Зе - тільки в буцегарні чекає!
05.04.2021 01:20 Ответить
05.04.2021 01:16 Ответить
05.04.2021 01:20 Ответить
05.04.2021 01:20 Ответить
ГадоЖабоМахія у мудрого наріду на Франківщині

Сумно
05.04.2021 01:37 Ответить
Насмішила мене пороховата. Звичайно, що Зеленський буде висуватися на другий президентський термін, і переможе.
05.04.2021 02:43 Ответить
Кацап, ти думає шо якщо мовою пишеш то тебе не видно? Та гівном за кілометр смердить...
05.04.2021 07:52 Ответить
Янукович також мріяв "переобратиися".
05.04.2021 08:31 Ответить
да, суди вже відкрито працюють на замовлення, і тарифи у них зростають до нескінченності а запроси тільки зростають. а нарід дивиться на те все квадратними очима і мовчить.
05.04.2021 09:14 Ответить
Янукович теж думав що бога за бороду схватив.....
показать весь комментарий
такий да, а то було волосся на мошонці Творця

за що й жорстоко поплатився 😂
05.04.2021 01:38 Ответить
Судьи то местные, прикормленные. За Шевченко - денежный Буковель, за Вирастюка - гиря в шкафу. ЗЕ пробует бесплатно, без денег протянуть могучего (не о мозгах речь) подручного чисто за счет админресурса. А для суда это - пох, им бабки нужны.
05.04.2021 01:34 Ответить
Коломойша будет шантажировать Зеленского +1 кнопкой в раде, выбазаривая для себя потоки, потоки на которых, потом будут грабить простих додиков типа порохо-лохов и таких недалеких людишек кто за Шевченка голосовал. Или Зеля будет иметь +1 кнопку - благодаря которой он сможет слать олигархов на куй.
05.04.2021 01:54 Ответить
Идеалист вы, батенька, однако. Зевова никуда ни кого слать не может. Кукла олигархов не может быть самостоятельной фигурой. Да и один депутат, да еще безмозглый Вася, ничего в парламентском раскладе не решает.
05.04.2021 02:04 Ответить
Вот это дно, когда никому неизвестная Люда, называет безмозглым того, кто в жизни добился больше чем вся ее семья, весь дом в котором она живём, вся улица на которой этот дом стоит.
05.04.2021 03:24 Ответить
ты про этот мешок с гавном? Так и подельники нагребли много. Ну и что? Именно потому что тупое чмо - потому тупо и пролезло.
Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко - Цензор.НЕТ 2344
05.04.2021 07:55 Ответить
Вова, вот тебе бы к этим пАрням, скажи?
Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко - Цензор.НЕТ 2597
05.04.2021 07:57 Ответить
не, он поо игру членом на рояле Бпбадакаля
05.04.2021 09:20 Ответить
Дик він ж добився м'язами, а не мізками...
05.04.2021 08:40 Ответить
Вова Кис, тебя шо, Меньдельша киснула, или Подоляка?
05.04.2021 09:48 Ответить
Ага не решает - один голос. Расскажите это Шкарлету! Или тЮльке которая выторговует для себя должноси в гос-зернокомпаниях - в обмен на голоса в раде!
05.04.2021 13:33 Ответить
прекрасный пример зеленых "честных" выборов
как же это жабо-гадюкинг уже зае..ал
05.04.2021 01:54 Ответить
Вот это другое дело! Не может проиграть в Украине ставленник олигарха.
05.04.2021 01:57 Ответить
Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на Ивано-Франковщине, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5594
05.04.2021 02:12 Ответить
Да у нього свинячі зграї у Раді !!!! 😁
05.04.2021 02:16 Ответить
и не только в Раде
05.04.2021 10:13 Ответить
стоп! а як же ЦВК визначила переможця, коли суди ще тривали??? зешобла йбна, горітимите в пеклі
05.04.2021 02:28 Ответить
Зелені гіндони тренуються фальсифікувати дострокові парламентські та президентські вибори
05.04.2021 06:17 Ответить
Зеленський - перший Президент України, який лідирує по популярності серед українців після двох років каденції
нагадаю у попередніх президентів рейтинг різко падав після двох років, а в останнього президента рейтинг взагалі просів до 10% у 2016
05.04.2021 07:09 Ответить
Рейтинг можно и нарисовать, а вот стало ли жить лучше?
05.04.2021 10:15 Ответить
У наших всіх політиків антирейтинг більше 50% і набагато більше рейтинга. В тому числі і в Зеленського. Це головне. А вони вихваляються рейтингами.
05.04.2021 11:10 Ответить
може нарешті Вірастюк при очній зустрічі зацідить у рило риговському прихвостню льосіку гончаренку наприклад
05.04.2021 07:12 Ответить
Парень, да ты эротоман прям,токо не по девушкам, а по Вирастюку!
05.04.2021 09:51 Ответить
Видать его и толкают в Раду не закони писать, а работать мускулами.
По принципу - сила есть, ума не надо
05.04.2021 10:17 Ответить
Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5578
05.04.2021 07:55 Ответить
Василий! Именем своим
Ты нам, друзьям, поможешь,
Ведь ты к чиновникам любым
Дорогу нам проложишь!
Придем к чиновнику гурьбой
И скажем: «Мы от Васи!»
Встряхнет чиновник головой
И запоет от счастья!
И даст нам путь к любым деньгам,
(Как имя-то всесильно!),
Так царствуй ты на радость нам
Наш друг большой, Василий!
05.04.2021 10:18 Ответить
То что три человека лидируют почти с одинаковым количеством голосов, говорит о том что голосующие голосовали спонтанно и без системно. То, что никакой системы не было, подтверждает еще то, что 65% избирателей не голосовали вообще. Короче говоря, выбирать было не из кого.
05.04.2021 11:21 Ответить
 
 