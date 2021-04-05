Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав рішення окружкому №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Про це повідомив у Facebook один із кандидатів на проміжних виборах до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №87 Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчани) Незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав", - упевнений він.

Шевченко зазначив, що це перше позитивне рішення на його користь.

Пізніше кандидат повідомив, що суд ухвалив рішення про незаконність перерахунку голосів на ще одній дільниці - №260012 (с. Горохолин Ліс).

"Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті із виборчою документацією назви виду виборів", - зазначив він.

За даними Суспільне.Карпати, до опівдня 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Шевченка щодо скасування рішення про повторний підрахунок голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог. На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ за позовом Шевченка.

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).