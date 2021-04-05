УКР
Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко

Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав рішення окружкому №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Про це повідомив у Facebook один із кандидатів на проміжних виборах до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №87 Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчани) Незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав", - упевнений він.

Шевченко зазначив, що це перше позитивне рішення на його користь.

Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко 01

Пізніше кандидат повідомив, що суд ухвалив рішення про незаконність перерахунку голосів на ще одній дільниці - №260012 (с. Горохолин Ліс).

Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко 02

"Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті із виборчою документацією назви виду виборів", - зазначив він.

За даними Суспільне.Карпати, до опівдня 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Шевченка щодо скасування рішення про повторний підрахунок голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог. На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ за позовом Шевченка.

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

+13
После этих выборов мы уже знаем, как ЗЄ будет выбираться на второй срок
05.04.2021 01:16
+10
Ні в якому разі не треба пустити Зє-гниду на другий термін, бо потім і до обнулення термінів дійде.
.
05.04.2021 01:20
+8
Другий термін для Зе - тільки в буцегарні чекає!
05.04.2021 01:20
ГадоЖабоМахія у мудрого наріду на Франківщині

Сумно

Сумно
05.04.2021 01:37
Насмішила мене пороховата. Звичайно, що Зеленський буде висуватися на другий президентський термін, і переможе.
05.04.2021 02:43
Кацап, ти думає шо якщо мовою пишеш то тебе не видно? Та гівном за кілометр смердить...
05.04.2021 07:52
Янукович також мріяв "переобратиися".
05.04.2021 08:31
да, суди вже відкрито працюють на замовлення, і тарифи у них зростають до нескінченності а запроси тільки зростають. а нарід дивиться на те все квадратними очима і мовчить.
05.04.2021 09:14
Янукович теж думав що бога за бороду схватив.....
05.04.2021 01:25
такий да, а то було волосся на мошонці Творця

за що й жорстоко поплатився 😂
05.04.2021 01:38
Судьи то местные, прикормленные. За Шевченко - денежный Буковель, за Вирастюка - гиря в шкафу. ЗЕ пробует бесплатно, без денег протянуть могучего (не о мозгах речь) подручного чисто за счет админресурса. А для суда это - пох, им бабки нужны.
05.04.2021 01:34
Коломойша будет шантажировать Зеленского +1 кнопкой в раде, выбазаривая для себя потоки, потоки на которых, потом будут грабить простих додиков типа порохо-лохов и таких недалеких людишек кто за Шевченка голосовал. Или Зеля будет иметь +1 кнопку - благодаря которой он сможет слать олигархов на куй.
05.04.2021 01:54
Идеалист вы, батенька, однако. Зевова никуда ни кого слать не может. Кукла олигархов не может быть самостоятельной фигурой. Да и один депутат, да еще безмозглый Вася, ничего в парламентском раскладе не решает.
05.04.2021 02:04
Вот это дно, когда никому неизвестная Люда, называет безмозглым того, кто в жизни добился больше чем вся ее семья, весь дом в котором она живём, вся улица на которой этот дом стоит.
05.04.2021 03:24
ты про этот мешок с гавном? Так и подельники нагребли много. Ну и что? Именно потому что тупое чмо - потому тупо и пролезло.
Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко - Цензор.НЕТ 2344
05.04.2021 07:55
Вова, вот тебе бы к этим пАрням, скажи?
Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко - Цензор.НЕТ 2597
05.04.2021 07:57
не, он поо игру членом на рояле Бпбадакаля
05.04.2021 09:20
Дик він ж добився м'язами, а не мізками...
05.04.2021 08:40
Вова Кис, тебя шо, Меньдельша киснула, или Подоляка?
05.04.2021 09:48
Ага не решает - один голос. Расскажите это Шкарлету! Или тЮльке которая выторговует для себя должноси в гос-зернокомпаниях - в обмен на голоса в раде!
05.04.2021 13:33
прекрасный пример зеленых "честных" выборов
как же это жабо-гадюкинг уже зае..ал
05.04.2021 01:54
Вот это другое дело! Не может проиграть в Украине ставленник олигарха.
05.04.2021 01:57
Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на Ивано-Франковщине, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5594
05.04.2021 02:12
Да у нього свинячі зграї у Раді !!!! 😁
05.04.2021 02:16
и не только в Раде
05.04.2021 10:13
стоп! а як же ЦВК визначила переможця, коли суди ще тривали??? зешобла йбна, горітимите в пеклі
05.04.2021 02:28
Зелені гіндони тренуються фальсифікувати дострокові парламентські та президентські вибори
05.04.2021 06:17
Зеленський - перший Президент України, який лідирує по популярності серед українців після двох років каденції
нагадаю у попередніх президентів рейтинг різко падав після двох років, а в останнього президента рейтинг взагалі просів до 10% у 2016
05.04.2021 07:09
Рейтинг можна и нарисовать, а вот стало ли жить лучше?
05.04.2021 10:15
У наших всіх політиків антирейтинг більше 50% і набагато більше рейтинга. В тому числі і в Зеленського. Це головне. А вони вихваляються рейтингами.
05.04.2021 11:10
може нарешті Вірастюк при очній зустрічі зацідить у рило риговському прихвостню льосіку гончаренку наприклад
05.04.2021 07:12
Парень, да ты эротоман прям,токо не по девушкам, а по Вирастюку!
05.04.2021 09:51
Видать его и толкают в Раду не закони писать, а работать мускулами.
По принципу - сила есть, ума не надо
05.04.2021 10:17
Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5578
05.04.2021 07:55
Василий! Именем своим
Ты нам, друзьям, поможешь,
Ведь ты к чиновникам любым
Дорогу нам проложишь!
Придем к чиновнику гурьбой
И скажем: «Мы от Васи!»
Встряхнет чиновник головой
И запоет от счастья!
И даст нам путь к любым деньгам,
(Как имя-то всесильно!),
Так царствуй ты на радость нам
Наш друг большой, Василий!
05.04.2021 10:18
То что три человека лидируют почти с одинаковым количеством голосов, говорит о том что голосующие голосовали спонтанно и без системно. То, что никакой системы не было, подтверждает еще то, что 65% избирателей не голосовали вообще. Короче говоря, выбирать было не из кого.
05.04.2021 11:21
 
 