Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности

Украина надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Рассказывая о перспективах экономического и коммерческого сотрудничества между Украиной и Катаром, Зеленский отметил, что Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мой визит в Катар придаст дополнительный импульс отношениям, - Зеленский

"Также мы – надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Украинские экспортеры могут уже сейчас внедрять необходимые процедуры сертификации, прежде всего речь идет о соответствии требованиям "халяль", - добавил президент Украины.

Он отметил, что Киев заинтересован в расширении авиасообщения между Украиной и Катаром, что, среди прочего, поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере.

Также Зеленский напомнил о законе о так называемых инвестнянях, который предусматривает поддержку государством стратегических инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 миллионов евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский

"Летом текущего года мы начинаем историческую земельную реформу, которая устанавливает прозрачные отношения в аграрной сфере. Украина известна своими богатейшими черноземами по всему миру. Две трети нашей территории составляют плодородные почвы. А это – более 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому в аграрном секторе у нас много направлений для инвестиций: в животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, логистическую инфраструктуру", - акцентировал он.