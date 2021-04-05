Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности
Украина надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Рассказывая о перспективах экономического и коммерческого сотрудничества между Украиной и Катаром, Зеленский отметил, что Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности.
"Также мы – надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Украинские экспортеры могут уже сейчас внедрять необходимые процедуры сертификации, прежде всего речь идет о соответствии требованиям "халяль", - добавил президент Украины.
Он отметил, что Киев заинтересован в расширении авиасообщения между Украиной и Катаром, что, среди прочего, поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере.
Также Зеленский напомнил о законе о так называемых инвестнянях, который предусматривает поддержку государством стратегических инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 миллионов евро.
"Летом текущего года мы начинаем историческую земельную реформу, которая устанавливает прозрачные отношения в аграрной сфере. Украина известна своими богатейшими черноземами по всему миру. Две трети нашей территории составляют плодородные почвы. А это – более 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому в аграрном секторе у нас много направлений для инвестиций: в животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, логистическую инфраструктуру", - акцентировал он.
У нас цены заоблачные, о он хочет, что бы они еще поднялись ?! Так как производители будут не на внутренный рынок его поставлять, а за границу !
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1378965435320827905 2 ч Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخ وليد خميس الحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г.
В 2019 мудрий український нарід радів що скинув ;бариґ;, а....
?
Эта падаль шныряет по миру и торгует Украиной как.....
«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, воспринял шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав.», - говорит Зеленский.
Там ніхто не буде ставити дурних запитань про розвиток демократичних інституцій та боротьбу з олігархами.
І головне це зручні офшорні зони , що для Зебені - це супер !
Вот особенно Катар очень беспокоит продовольственная безопасность.
И особенно сейчас.
И особенно стремительно нищающая стараниями ЗЕ Украина является последней надеждой нефтяных шейхов.
Еврей рассуждает про халяльную пищу...Абзац...
Украина - житница мира!