Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности

Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности

Украина надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Рассказывая о перспективах экономического и коммерческого сотрудничества между Украиной и Катаром, Зеленский отметил, что Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности.

"Также мы – надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Украинские экспортеры могут уже сейчас внедрять необходимые процедуры сертификации, прежде всего речь идет о соответствии требованиям "халяль", - добавил президент Украины.

Он отметил, что Киев заинтересован в расширении авиасообщения между Украиной и Катаром, что, среди прочего, поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере.

Также Зеленский напомнил о законе о так называемых инвестнянях, который предусматривает поддержку государством стратегических инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 миллионов евро.

"Летом текущего года мы начинаем историческую земельную реформу, которая устанавливает прозрачные отношения в аграрной сфере. Украина известна своими богатейшими черноземами по всему миру. Две трети нашей территории составляют плодородные почвы. А это – более 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому в аграрном секторе у нас много направлений для инвестиций: в животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, логистическую инфраструктуру", - акцентировал он.

Автор: 

+57
едрит. у тебя в стране упало все включая твой рейтинг
какая безопасность? у нас уже цены выше чем в ЕС на продукты. ты что и куда продавать собрался лишенец?
05.04.2021 10:39 Ответить
+48
И тут Остапа понесло...
05.04.2021 10:35 Ответить
+45
Продукти харчування і так самі дорогі в Європі, буханка білого хліба дорожча чим в Польщі на 30%. Давай, Зельцман, ще одна дорожка коксу і Ненька буду гарантом гарантій!😀
05.04.2021 10:38 Ответить
05.04.2021 11:50 Ответить
06.04.2021 13:57 Ответить
Пусть он просто ездит отдыхать.Молча.Так будет дешевле.
05.04.2021 11:51 Ответить
Су.ка..., мне это напоминаемый 32-33 и 47 годы годы..., когда народу у нам умирал с голоду,а СССР продавала с/х товары за границу...
У нас цены заоблачные, о он хочет, что бы они еще поднялись ?! Так как производители будут не на внутренный рынок его поставлять, а за границу !
05.04.2021 11:51 Ответить
херант херов, у себя бы обеспечил продовольствием!!! дебил сраный
05.04.2021 11:56 Ответить
Україна почне вільно дихати,коли цього невігласа та нездару, запровадять або за грати, або в жовтий будинок,у 6 палату.
05.04.2021 12:05 Ответить
*** ОНО Бредит!!!!!
05.04.2021 12:20 Ответить
та загорал бы с ленкой уже молча...обсос
05.04.2021 12:33 Ответить
05.04.2021 14:39 Ответить
В 1919 мудрий український нарід радів що скинув ;буржуєв;, а вже в 1933 був Голодомор.
В 2019 мудрий український нарід радів що скинув ;бариґ;, а....
?
05.04.2021 12:40 Ответить
05.04.2021 12:49 Ответить
сто совкобабок с ностальгией... и один дедка- совкодрочер.
05.04.2021 13:57 Ответить
Выучил наизусть несколько тезисов и ездит по миру, байки рассказывает в то время когда в стране полная жопа.
05.04.2021 12:51 Ответить
помнится был у нас один гарант...
05.04.2021 12:59 Ответить
Зедебилы вы бы Украинцев для начала накормили.Гаранты пиз-ны,кого вы еще не обманули,цены уже практически на все продукты выше чем в Европе.И мосейчучка ,что то заткнулась на г+Г про борщовой набор,видно уже наелась .
05.04.2021 13:26 Ответить
Молодец! Украине нужно поставить цель попасть в топ 10 стран экспортеров и поставив эту цель нужно делать все, чтобы ее реализовать! Экспорт - это заработок страной денег. Чем больше экспорт, тем страна богаче! Нужно расширять текстуры Украинского экспорта и захватывать новые и новые рынки! По Африканским странам тоже можно поездить и туда продажу Украинских товаров открыть и Азию тоже нужно покорять, а тем более там набегает постоянно саранча и уничтожает урожай и погода тоже портит урожай. Нужно со всем миром иметь свободную торговлю. И чем больше будет стран в которые нужно продавать, тем больше будет в Украине работы Украинцам, чтобы этот экспорт реализовывать и если аграрной продукции, то это выращивать, собирать, можно еще перерабатывать и создавать продукцию какую-то - например с яблок создавать соки, с зерна - хлеб, пасту, и алкогольные напитки и т.д. с винограда - вино, и напитки. В общем кучу производств можно создавать и люди будут с экспорта получать бабки от других стран и тратить их в Украине и экономика будет расти! Еще советую Зеленскому прочитать Френсиса Бекона - новая Атлантида и там хорошие идеи есть для государства. По сбору технологий со всего мира или по алгоритму увеличения населения. Она короткая, я прочитал новый органон и там в электронном виде в конце была сразу и новая Атлантида - короткая книжечка, но интересная и полезная для президента!
05.04.2021 13:29 Ответить
Оман, звідки на зустріч з Зеленським до Катару полетів керівник одного з банків, є світовою пральнею брудних грошей, та одим з провідних центрів по переведенню безготівкових коштів у готівку, яку потім вивозять літаками. Тому цілі поїздки нашого президента, я думаю, дві: запропонувати бажаючим купити українську землю та поповнення кешу у великих розмірах, можливо, навіть не собі, а своєму патрону.
05.04.2021 13:43 Ответить
Зеленский знает, что говорит. В результате проведенной земельной реформы зернотрейдеры вместе с куротрейдерами получат уникальную возможность вывезти за рубеж практически всё продовольствие. Он действует как Сталин в тридцатые годы, который эшелонами вывозил хлеб в Германию в то время как собственный народ пух от голода. У нас уже сегодня хлеб стоит намного дороже, чем в Польше. А что будет осенью - страшно подумать!
05.04.2021 13:43 Ответить
Зе уже как путлер готов всем помогать Гарантировать прод.безопасность .Только о народе Украины чет забывает Взяли курс на обеспечение других стран.. При этом в Украине всё резко дорожает Но им пофиг, главное понты...
05.04.2021 13:44 Ответить
https://info-one.ua/2021/02/13/zelenskij-zayavil-chto-ukraina-stanet-garantom-prodovolstvennoj-bezopasnosti-oae/ Зеленский заявил, что Украина станет гарантом продовольственной безопасности ОАЭ
https://censor.net/ru/news/3257615/zelenskiyi_v_katare_ukraina_gotova_vystupit_garantom_mirovoyi_prodovolstvennoyi_bezopasnosti

Эта падаль шныряет по миру и торгует Украиной как.....

«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, воспринял шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав.», - говорит Зеленский.
05.04.2021 13:55 Ответить
Пі@р виступає гарантом світової продовольчої безпеки , вдумайтесь - це вже навіть не смішно !
05.04.2021 14:00 Ответить
Оман, Катар це монархії.
Там ніхто не буде ставити дурних запитань про розвиток демократичних інституцій та боротьбу з олігархами.
І головне це зручні офшорні зони , що для Зебені - це супер !
05.04.2021 13:57 Ответить
Зеленський у Катарі: Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки - Цензор.НЕТ 6367
05.04.2021 14:16 Ответить
Белая горячка...Интересно, что он курит
05.04.2021 14:18 Ответить
Кокс.
05.04.2021 16:04 Ответить
Надо этому ублюдку ввести в штат человека с опахалом, только на опахале место перьев прикрепить чугунную болванку и каждые 15 сек опускать это опахало на голову величайшему...
05.04.2021 14:25 Ответить
Хуже не будет...
05.04.2021 15:29 Ответить
Каким в хрена гарантом Украина может выступить, если мы зависимы от поставок дизеля из РФ? Сперва обеспечь безопасность всего процесса производства, а потом выступай гарантом.
05.04.2021 14:35 Ответить
Пропіарив наші чорноземи. Недарма ж він зі своїм зеленим кодлом земельну реформу провів. Інвесторів з Катару зазиває. Не дай Бог.
05.04.2021 15:05 Ответить
халяль и кашрут - куда украинцу податься?))
05.04.2021 15:14 Ответить
опять зрада??
05.04.2021 15:14 Ответить
Та не. Просто тупой пердеж ЗЕ ниочем в лужу.

Вот особенно Катар очень беспокоит продовольственная безопасность.
И особенно сейчас.
И особенно стремительно нищающая стараниями ЗЕ Украина является последней надеждой нефтяных шейхов.
05.04.2021 15:29 Ответить
"Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности" - сказал упоротый ЗЕ в самой "голодающей" стране Мира.
05.04.2021 15:27 Ответить
речь идет о соответствии требованиям "халяль", - добавил президент Украины

Еврей рассуждает про халяльную пищу...Абзац...
05.04.2021 15:27 Ответить
Зеленский !!! Ты сначала накорми досыта своих Украинцев , а потом будешь обесчать золотые горы арабам!!! Посмотри сначала, сколько стоят на наших рынках., яйца, гречка , мясо и другие продукты первой необходимости!! .. Ты сначала обеспечь продовольственную безопасность своим украинцам, а потом думай о других!!
05.04.2021 15:31 Ответить
Тфу... Идиот!
05.04.2021 15:41 Ответить
Ідіот верзе повну ахінєю. Аграрний гарант, мля... За все своє життя це зелене чмо навіть фікус не виростило, вже мовчу про будівництво собачої будки власними руками. Хуцпа і гундьож беззмістовний і феєричний... Посміховисько... Йому хіба що шаурмою торгувати...
05.04.2021 15:55 Ответить
Тепер цей віслюк, всьому світу обіцяє кінець епохі бідності...Вотето паварот. ЛЮДОНЬКИ !!! не ведіться обіцянкам цього віслюка.
05.04.2021 16:08 Ответить
Украина - житница Европы - устарело!
Украина - житница мира!
05.04.2021 16:12 Ответить
В то время как обычный батон уже по 16 гривен, а подсолнечное масло 55 грн за 900 мл для украинцев.
05.04.2021 16:22 Ответить
вот и хорошо.
06.04.2021 02:13 Ответить
уж ты бы лучше бы молчала бы... какой гарант, чего... он что, обнюхался?
06.04.2021 08:16 Ответить
