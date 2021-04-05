Зеленський у Катарі: Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки

Україна - надійний постачальник продукції аграрного сектору і харчової промисловості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю катарським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Розповідаючи про перспективи економічного та комерційного співробітництва між Україною та Катаром, Зеленський зазначив, що Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості.

"Також ми – надійний постачальник продукції аграрного сектору та харчової промисловості. Наша країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки. Українські експортери мають змогу вже зараз впроваджувати необхідні процедури сертифікації, насамперед ідеться про відповідність вимогам "халяль"", - додав президент України.

Він зазначив, що Київ зацікавлений в розширенні авіасполучення між Україною і Катаром, що, серед іншого, допоможе створити належні умови для розвитку співпраці в туристичній сфері.

Також Зеленський нагадав про закон про так званих інвестнянь, який передбачає підтримку державою стратегічних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 мільйонів євро.

"Влітку цього року ми розпочинаємо історичну земельну реформу, яка встановлює прозорі відносини в аграрній сфері. Україна відома своїми багатющими чорноземами по всьому світу. Дві третини нашої території – це родючі ґрунти. А це – понад 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. Тому в аграрному секторі у нас багато напрямків для інвестицій: у тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру", - акцентував він.