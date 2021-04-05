УКР
Зеленський у Катарі: Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки

Зеленський у Катарі: Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки

Україна - надійний постачальник продукції аграрного сектору і харчової промисловості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю катарським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Розповідаючи про перспективи економічного та комерційного співробітництва між Україною та Катаром, Зеленський зазначив, що Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості.

"Також ми – надійний постачальник продукції аграрного сектору та харчової промисловості. Наша країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки. Українські експортери мають змогу вже зараз впроваджувати необхідні процедури сертифікації, насамперед ідеться про відповідність вимогам "халяль"", - додав президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу відносинам, - Зеленський

Він зазначив, що Київ зацікавлений в розширенні авіасполучення між Україною і Катаром, що, серед іншого, допоможе створити належні умови для розвитку співпраці в туристичній сфері.

Також Зеленський нагадав про закон про так званих інвестнянь, який передбачає підтримку державою стратегічних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 мільйонів євро.

"Влітку цього року ми розпочинаємо історичну земельну реформу, яка встановлює прозорі відносини в аграрній сфері. Україна відома своїми багатющими чорноземами по всьому світу. Дві третини нашої території – це родючі ґрунти. А це – понад 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. Тому в аграрному секторі у нас багато напрямків для інвестицій: у тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру", - акцентував він.

Топ коментарі
+57
едрит. у тебя в стране упало все включая твой рейтинг
какая безопасность? у нас уже цены выше чем в ЕС на продукты. ты что и куда продавать собрался лишенец?
05.04.2021 10:39 Відповісти
+48
И тут Остапа понесло...
05.04.2021 10:35 Відповісти
+45
Продукти харчування і так самі дорогі в Європі, буханка білого хліба дорожча чим в Польщі на 30%. Давай, Зельцман, ще одна дорожка коксу і Ненька буду гарантом гарантій!😀
05.04.2021 10:38 Відповісти
05.04.2021 11:50 Відповісти
06.04.2021 13:57 Відповісти
Пусть он просто ездит отдыхать.Молча.Так будет дешевле.
05.04.2021 11:51 Відповісти
Су.ка..., мне это напоминаемый 32-33 и 47 годы годы..., когда народу у нам умирал с голоду,а СССР продавала с/х товары за границу...
У нас цены заоблачные, о он хочет, что бы они еще поднялись ?! Так как производители будут не на внутренный рынок его поставлять, а за границу !
05.04.2021 11:51 Відповісти
херант херов, у себя бы обеспечил продовольствием!!! дебил сраный
05.04.2021 11:56 Відповісти
Україна почне вільно дихати,коли цього невігласа та нездару, запровадять або за грати, або в жовтий будинок,у 6 палату.
05.04.2021 12:05 Відповісти
*** ОНО Бредит!!!!!
05.04.2021 12:20 Відповісти
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخ وليد خميس الحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г.
05.04.2021 12:28 Відповісти
та загорал бы с ленкой уже молча...обсос
05.04.2021 12:33 Відповісти
05.04.2021 14:39 Відповісти
В 1919 мудрий український нарід радів що скинув ;буржуєв;, а вже в 1933 був Голодомор.
В 2019 мудрий український нарід радів що скинув ;бариґ;, а....
?
05.04.2021 12:40 Відповісти
05.04.2021 12:49 Відповісти
сто совкобабок с ностальгией... и один дедка- совкодрочер.
05.04.2021 13:57 Відповісти
Выучил наизусть несколько тезисов и ездит по миру, байки рассказывает в то время когда в стране полная жопа.
05.04.2021 12:51 Відповісти
помнится был у нас один гарант...
05.04.2021 12:59 Відповісти
Зедебилы вы бы Украинцев для начала накормили.Гаранты пиз-ны,кого вы еще не обманули,цены уже практически на все продукты выше чем в Европе.И мосейчучка ,что то заткнулась на г+Г про борщовой набор,видно уже наелась .
05.04.2021 13:26 Відповісти
Молодец! Украине нужно поставить цель попасть в топ 10 стран экспортеров и поставив эту цель нужно делать все, чтобы ее реализовать! Экспорт - это заработок страной денег. Чем больше экспорт, тем страна богаче! Нужно расширять текстуры Украинского экспорта и захватывать новые и новые рынки! По Африканским странам тоже можно поездить и туда продажу Украинских товаров открыть и Азию тоже нужно покорять, а тем более там набегает постоянно саранча и уничтожает урожай и погода тоже портит урожай. Нужно со всем миром иметь свободную торговлю. И чем больше будет стран в которые нужно продавать, тем больше будет в Украине работы Украинцам, чтобы этот экспорт реализовывать и если аграрной продукции, то это выращивать, собирать, можно еще перерабатывать и создавать продукцию какую-то - например с яблок создавать соки, с зерна - хлеб, пасту, и алкогольные напитки и т.д. с винограда - вино, и напитки. В общем кучу производств можно создавать и люди будут с экспорта получать бабки от других стран и тратить их в Украине и экономика будет расти! Еще советую Зеленскому прочитать Френсиса Бекона - новая Атлантида и там хорошие идеи есть для государства. По сбору технологий со всего мира или по алгоритму увеличения населения. Она короткая, я прочитал новый органон и там в электронном виде в конце была сразу и новая Атлантида - короткая книжечка, но интересная и полезная для президента!
05.04.2021 13:29 Відповісти
Оман, звідки на зустріч з Зеленським до Катару полетів керівник одного з банків, є світовою пральнею брудних грошей, та одим з провідних центрів по переведенню безготівкових коштів у готівку, яку потім вивозять літаками. Тому цілі поїздки нашого президента, я думаю, дві: запропонувати бажаючим купити українську землю та поповнення кешу у великих розмірах, можливо, навіть не собі, а своєму патрону.
05.04.2021 13:43 Відповісти
Зеленский знает, что говорит. В результате проведенной земельной реформы зернотрейдеры вместе с куротрейдерами получат уникальную возможность вывезти за рубеж практически всё продовольствие. Он действует как Сталин в тридцатые годы, который эшелонами вывозил хлеб в Германию в то время как собственный народ пух от голода. У нас уже сегодня хлеб стоит намного дороже, чем в Польше. А что будет осенью - страшно подумать!
05.04.2021 13:43 Відповісти
Зе уже как путлер готов всем помогать Гарантировать прод.безопасность .Только о народе Украины чет забывает Взяли курс на обеспечение других стран.. При этом в Украине всё резко дорожает Но им пофиг, главное понты...
05.04.2021 13:44 Відповісти
https://info-one.ua/2021/02/13/zelenskij-zayavil-chto-ukraina-stanet-garantom-prodovolstvennoj-bezopasnosti-oae/ Зеленский заявил, что Украина станет гарантом продовольственной безопасности ОАЭ
https://censor.net/ru/news/3257615/zelenskiyi_v_katare_ukraina_gotova_vystupit_garantom_mirovoyi_prodovolstvennoyi_bezopasnosti

Эта падаль шныряет по миру и торгует Украиной как.....

«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, воспринял шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав.», - говорит Зеленский.
05.04.2021 13:55 Відповісти
Пі@р виступає гарантом світової продовольчої безпеки , вдумайтесь - це вже навіть не смішно !
05.04.2021 14:00 Відповісти
Оман, Катар це монархії.
Там ніхто не буде ставити дурних запитань про розвиток демократичних інституцій та боротьбу з олігархами.
І головне це зручні офшорні зони , що для Зебені - це супер !
05.04.2021 13:57 Відповісти
05.04.2021 14:16 Відповісти
Белая горячка...Интересно, что он курит
05.04.2021 14:18 Відповісти
Кокс.
05.04.2021 16:04 Відповісти
Надо этому ублюдку ввести в штат человека с опахалом, только на опахале место перьев прикрепить чугунную болванку и каждые 15 сек опускать это опахало на голову величайшему...
05.04.2021 14:25 Відповісти
Хуже не будет...
05.04.2021 15:29 Відповісти
Каким в хрена гарантом Украина может выступить, если мы зависимы от поставок дизеля из РФ? Сперва обеспечь безопасность всего процесса производства, а потом выступай гарантом.
05.04.2021 14:35 Відповісти
Пропіарив наші чорноземи. Недарма ж він зі своїм зеленим кодлом земельну реформу провів. Інвесторів з Катару зазиває. Не дай Бог.
05.04.2021 15:05 Відповісти
халяль и кашрут - куда украинцу податься?))
05.04.2021 15:14 Відповісти
опять зрада??
05.04.2021 15:14 Відповісти
Та не. Просто тупой пердеж ЗЕ ниочем в лужу.

Вот особенно Катар очень беспокоит продовольственная безопасность.
И особенно сейчас.
И особенно стремительно нищающая стараниями ЗЕ Украина является последней надеждой нефтяных шейхов.
05.04.2021 15:29 Відповісти
"Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности" - сказал упоротый ЗЕ в самой "голодающей" стране Мира.
05.04.2021 15:27 Відповісти
речь идет о соответствии требованиям "халяль", - добавил президент Украины

Еврей рассуждает про халяльную пищу...Абзац...
05.04.2021 15:27 Відповісти
Зеленский !!! Ты сначала накорми досыта своих Украинцев , а потом будешь обесчать золотые горы арабам!!! Посмотри сначала, сколько стоят на наших рынках., яйца, гречка , мясо и другие продукты первой необходимости!! .. Ты сначала обеспечь продовольственную безопасность своим украинцам, а потом думай о других!!
05.04.2021 15:31 Відповісти
Тфу... Идиот!
05.04.2021 15:41 Відповісти
Ідіот верзе повну ахінєю. Аграрний гарант, мля... За все своє життя це зелене чмо навіть фікус не виростило, вже мовчу про будівництво собачої будки власними руками. Хуцпа і гундьож беззмістовний і феєричний... Посміховисько... Йому хіба що шаурмою торгувати...
05.04.2021 15:55 Відповісти
Тепер цей віслюк, всьому світу обіцяє кінець епохі бідності...Вотето паварот. ЛЮДОНЬКИ !!! не ведіться обіцянкам цього віслюка.
05.04.2021 16:08 Відповісти
Украина - житница Европы - устарело!
Украина - житница мира!
05.04.2021 16:12 Відповісти
В то время как обычный батон уже по 16 гривен, а подсолнечное масло 55 грн за 900 мл для украинцев.
05.04.2021 16:22 Відповісти
вот и хорошо.
06.04.2021 02:13 Відповісти
уж ты бы лучше бы молчала бы... какой гарант, чего... он что, обнюхался?
06.04.2021 08:16 Відповісти
