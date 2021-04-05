Зеленський у Катарі: Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки
Україна - надійний постачальник продукції аграрного сектору і харчової промисловості.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю катарським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Розповідаючи про перспективи економічного та комерційного співробітництва між Україною та Катаром, Зеленський зазначив, що Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості.
"Також ми – надійний постачальник продукції аграрного сектору та харчової промисловості. Наша країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки. Українські експортери мають змогу вже зараз впроваджувати необхідні процедури сертифікації, насамперед ідеться про відповідність вимогам "халяль"", - додав президент України.
Він зазначив, що Київ зацікавлений в розширенні авіасполучення між Україною і Катаром, що, серед іншого, допоможе створити належні умови для розвитку співпраці в туристичній сфері.
Також Зеленський нагадав про закон про так званих інвестнянь, який передбачає підтримку державою стратегічних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 мільйонів євро.
"Влітку цього року ми розпочинаємо історичну земельну реформу, яка встановлює прозорі відносини в аграрній сфері. Україна відома своїми багатющими чорноземами по всьому світу. Дві третини нашої території – це родючі ґрунти. А це – понад 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. Тому в аграрному секторі у нас багато напрямків для інвестицій: у тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру", - акцентував він.
У нас цены заоблачные, о он хочет, что бы они еще поднялись ?! Так как производители будут не на внутренный рынок его поставлять, а за границу !
·https://twitter.com/tZEinform/status/1378965435320827905 2 ч Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخ وليد خميس الحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г.
В 2019 мудрий український нарід радів що скинув ;бариґ;, а....
?
Эта падаль шныряет по миру и торгует Украиной как.....
«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, воспринял шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав.», - говорит Зеленский.
Там ніхто не буде ставити дурних запитань про розвиток демократичних інституцій та боротьбу з олігархами.
І головне це зручні офшорні зони , що для Зебені - це супер !
Вот особенно Катар очень беспокоит продовольственная безопасность.
И особенно сейчас.
И особенно стремительно нищающая стараниями ЗЕ Украина является последней надеждой нефтяных шейхов.
Еврей рассуждает про халяльную пищу...Абзац...
Украина - житница мира!