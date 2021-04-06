РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15956 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 078 51
запрет (1579) суд (24384) Шарий Анатолий (211) Окружной админсуд Киева (375)

Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария

Сегодня Окружной административный суд Киева начал слушание дела о запрете Партии Шария.

Начало заседания было запланировано на 13:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министерство юстиции просит запретить деятельность этой партии, ссылаясь на статью 21 Закона о политических партиях в Украине. Ею регламентирован порядок запрета деятельности политических партий, нарушивших нормы украинского законодательства.

На судебном заседании защита заявила отвод судье Нане Векуа. Один из адвокатов, представляющий интересы Партии Шария, Дмитрий Погребняк пояснил, что считает судью Векуа предвзятой и что она примет решение в пользу Министерства юстиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заправку сети "БРСМ-Нафта" облили кровью за финансирование пророссийской партии Шария. ФОТО

Погребняк добавил, что судья отказалась рассматривать это дело по полной процедуре, применив вместо этого упрощенную - когда суд анализирует документы, предоставленные сторонами.

Кроме того, по его словам, Министерство юстиции подавало в ОАСК два иска к Партии Шария. Однако впоследствии один иск министерство забрало, оставив только тот, который рассматривает эта судья.

Адвокат убежден, что это также свидетельствует о том, что она на стороне Минюста.

Таким образом, кто будет проводить следующее судебное заседание, будет зависеть от того, удовлетворит ли отвод судьи Векуа судья, которого определит система автораспределения дел.

Адвокат также прогнозирует, что решение по этому делу будет принято в течение двух месяцев.

Также возле Окружного админсуда Киева собрались несколько десятков сторонников Партии Шария.

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария".

Ранее источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария".

16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
пєтушарія - у вічний бан!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:50
+10
да да попутно рассматривайте дело тех кто допустил регистрацию этой антиукраинской партии
показать весь комментарий
06.04.2021 15:51
+7
Уймись, казламордый дурак... Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария - Цензор.НЕТ 473
показать весь комментарий
06.04.2021 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пєтушарія - у вічний бан!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:50 Ответить
да да попутно рассматривайте дело тех кто допустил регистрацию этой антиукраинской партии
показать весь комментарий
06.04.2021 15:51 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
06.04.2021 15:59 Ответить
Уймись, казламордый дурак... Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария - Цензор.НЕТ 473
показать весь комментарий
06.04.2021 16:01 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
06.04.2021 16:04 Ответить
а навіщо людям постійно бачити як якийсь з'їхавший з глузду б'ється в істериці, а потім такі ж шизануті лізуть у владу? таких персон треба одразу ізолювати і лікувати електрикою
показать весь комментарий
06.04.2021 16:11 Ответить
http://roadcontrol.org.ua/node/3200 На, читай на здоровье, троляка. Де вас таких тупеньких понабирали, хотя рабсияне всегда умом особо не отличались, не их это.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:16 Ответить
За это видео он извинился. Эти оскорбления я не одобряю, более того считаю что Шарий и сейчас слишком много оскорбляет людей на право и на лево. Но это не антиукраинская деятельность партии, эта партия создана 2 года назад, а видео записано 7 лет назад. Партия таких заявлений НЕ делала и на местах находятся другие люди. Политика партии иличные характеристики Шария нельзя ставить на одну ступеньку.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:46 Ответить
Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Это статья, извинениями не обойдется.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:54 Ответить
Это не было заявлением партии и не является политикой партии. Примеров антиукраинской деятельности партии вы не привели. Шария за его высказывания можете судить по всей строгости закона, только не забудьте "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам." применять ко всем политикам, за последние годы я таких высказываний слышал очень много, а вот судебных дел ниодного.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:50 Ответить
Свою позицию «Партия Шария» аргументирует нынешним сложным экономическим состоянием государства, когда оно не в состоянии обеспечить базовые потребности для своих граждан из-за непрофессионального управления им лицами, которые пришли к власти впоследствии неконституционной, по нашему мнению, смены правления в 2014 году. Еще что-то нужно доказывать?
показать весь комментарий
06.04.2021 18:12 Ответить
Нацисты людей в газовые камеры отправляли под предлогом просто помыться.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:01 Ответить
Разберемся, не переживайте, а вот прроссиййскую шавку Шария нам рекламировать не надо.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:02 Ответить
партія шмарія просто йде на хій, бо нам так хо! страждай, збочинець!
показать весь комментарий
06.04.2021 16:02 Ответить
Ты когда сидишь на бутылке - старайся меньше дёргаться Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария - Цензор.НЕТ 7879 Это вредно для твоего здоровья Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария - Цензор.НЕТ 1094
показать весь комментарий
06.04.2021 16:04 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
06.04.2021 16:06 Ответить
у багатьох є досвід користування бутилкою, але не такий звичний для тебе
показать весь комментарий
06.04.2021 16:12 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:34 Ответить
Сбросить пианино на сторонников партии шария под судом.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:53 Ответить
кілька разів
показать весь комментарий
06.04.2021 16:03 Ответить
Краще три рояля
показать весь комментарий
06.04.2021 18:50 Ответить
"Демократія" в дії.............. Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария - Цензор.НЕТ 6267
показать весь комментарий
06.04.2021 15:54 Ответить
народ хоче ліквідувати партію збоченців - демократія виконує народний виклик
показать весь комментарий
06.04.2021 16:01 Ответить
Для цього є вибори. Не проголосували - от вам і ліквідація.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:06 Ответить
в будь-якому суспільстві є збоченці, вбивці, шахраї, злодюги, шльондри - не можна їх огранізовувати в партію і допускати до влади! ці елементи повинні бути ізольовані від суспільства
показать весь комментарий
06.04.2021 16:08 Ответить
Так партия педофила петушария была зарегистрирована обманным путем. Поэтому снятие регистрации петушиного говносброда - это установление верховенства права.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:13 Ответить
банду шарийки закрыть, яйца шарийке отрезать, чтоб падаль не размножалась
показать весь комментарий
06.04.2021 16:09 Ответить
Для тех у кого короткая память, то я напомню, что именно при зеленом ишаке, петушарий зарегистровал свою говнопартию в Украине. Не выбрало бы быдло зеленое шапито, то и никаких проблем с говнопартией педофила шария у нас небыло бы в стране.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:11 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
06.04.2021 16:21 Ответить
Нагадаю, что за фальсификацию регистрационных документов, чисто свой прокурор за два года так и не открыл уголовное дело. Я уже не говорю о депутатстве кузьмина. А как тебе сепар из донбасса ставший депутатом на прошлой неделе - неужели и тут порошенко виноват?!
показать весь комментарий
06.04.2021 16:46 Ответить
ОПЗЖ на очереди.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:15 Ответить
Все голоса пойдут Разумкову.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:16 Ответить
Все голоса пойдут другану дерьмака - левочкину. На след выборах, левочкин и бойко будут любить кацапские деньги уже без мертведчука.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:35 Ответить
Так скорее всего партию ОПЗЖ запретят.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:55 Ответить
Решение, которое нужно было принять еще вчера.
У ворот государства стоит орда, а внутри страны открыто работает 5 колонна орды, которая в случае наступления автоматически превратятся в диверсантов, которые будут действовать в интересах оккупанта.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:32 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
06.04.2021 16:32 Ответить
А когда петушарий агитировал голосовать в воюющей стране за тупого клоуна-наркомана, у тебя не возникало сомнений в адекватности твоего лидера мнений?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:38 Ответить
Петушариков нужно не запрещать,а садить в тюрьму за работу на пропаганду страны-оккупанта-рашки
показать весь комментарий
06.04.2021 16:38 Ответить
Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария - Цензор.НЕТ 2324 Щас откатають технології і до виборів остануться пару партій - слуги та зажопники...
показать весь комментарий
06.04.2021 17:09 Ответить
Шаробобика ,кремлёвскую шлюшка на нары.Недобитков регионалов-предателей по норам,где они сидели при Порошенко.
показать весь комментарий
06.04.2021 18:14 Ответить
 
 