Окружной админсуд Киева рассматривает запрет партии Шария

Сегодня Окружной административный суд Киева начал слушание дела о запрете Партии Шария.

Начало заседания было запланировано на 13:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министерство юстиции просит запретить деятельность этой партии, ссылаясь на статью 21 Закона о политических партиях в Украине. Ею регламентирован порядок запрета деятельности политических партий, нарушивших нормы украинского законодательства.

На судебном заседании защита заявила отвод судье Нане Векуа. Один из адвокатов, представляющий интересы Партии Шария, Дмитрий Погребняк пояснил, что считает судью Векуа предвзятой и что она примет решение в пользу Министерства юстиции.

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Погребняк добавил, что судья отказалась рассматривать это дело по полной процедуре, применив вместо этого упрощенную - когда суд анализирует документы, предоставленные сторонами.

Кроме того, по его словам, Министерство юстиции подавало в ОАСК два иска к Партии Шария. Однако впоследствии один иск министерство забрало, оставив только тот, который рассматривает эта судья.

Адвокат убежден, что это также свидетельствует о том, что она на стороне Минюста.

Таким образом, кто будет проводить следующее судебное заседание, будет зависеть от того, удовлетворит ли отвод судьи Векуа судья, которого определит система автораспределения дел.

Адвокат также прогнозирует, что решение по этому делу будет принято в течение двух месяцев.

Также возле Окружного админсуда Киева собрались несколько десятков сторонников Партии Шария.

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария".

Ранее источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария".

16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).