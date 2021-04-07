РУС
В "Феофании" блогеров вакцинировали от COVID-19 под видом врачей, - СМИ

В

Мобильные бригады приезжали в "Феофанию" для проведения вакцинации более 5 раз. В больнице работают более чем 1700 медиков. Сколько прививок сделали им, а сколько - другим людям под видом медработников, пока неизвестно.

Об этом пишет издание Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, больница "Феофания" вакцинировала от ковида людей по предварительной записи якобы остатками вакцины. Желающие могли обратиться в больницу по телефону и стать в очередь на вакцинацию. Им назначали время и дату прививки. Однако часть людей вакцинировались дозами, которые были предназначены для медиков учреждения, а не остатками. По документам этих люди фиксировали как работников больницы.

"Мобильная бригада приезжает только сделать прививку, - сообщил региональный координатор по вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк. - Больница должна только предоставить доступ к интернету, кабинет вакцинации и список медиков, заверенный печатью учреждения. Это ответственность главного врача. Мобильная бригада читает список и видит, что вакцинирует такого-то человека, и это медик. Только постфактум выяснилось, что некоторые из вакцинированных не медики, а блогеры".

Мобильные бригады приезжали вакцинировать якобы работников Феофании более 5 раз (всего в больнице работает более 1700 медиков). Сколько из тех, кого провакцинировали в этой больнице, медиками не является - пока неизвестно.

"Я имею расписку главного врача, которая гарантирует, что в списках, которые он предоставляет, - исключительно работники больницы, - комментирует Животенюк. - Он несет ответственность за недостоверность информации в списках".

В настоящее время по телефону, которым люди записывались на прививку в Феофании, сообщили, что "это уже не соответствующая информация, вакцинация уже не проводится".

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что поручил провести проверку на счет возможного нецелевого использования вакцины в клинической больнице "Феофания". К проверке он также привлек регионального координатора Киева.

"Комиссией будет проверена информация о фактическом трудоустройстве лиц, получивших вакцинацию против COVID-19 согласно спискам Клинической больницы "Феофания" в этом заведении", - отметил Ляшко.

вакцина (3815) Феофания (79) COVID-19 (18610)
Топ комментарии
+15
Вакцинували Зе-блогерів? Типу Арестовича, Подоляка та Мендель?
07.04.2021 01:23 Ответить
+7
Было бы удивительно если бы такого не произошло.
07.04.2021 01:11 Ответить
+7
В "Феофании" блогеров вакцинировали от COVID-19 под видом врачей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9026
07.04.2021 02:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Было бы удивительно если бы такого не произошло.
07.04.2021 01:11 Ответить
Вакцинували Зе-блогерів? Типу Арестовича, Подоляка та Мендель?
07.04.2021 01:23 Ответить
Сергей Иванов туда же.
07.04.2021 08:45 Ответить
Ну бостуга,м т лифам и прочим зе🔎 ж точно не светит. Им шпутник в, бо в ж ихний сцарь и бох
07.04.2021 01:32 Ответить
Тьфу ты!Ну не будет вакцины лет пять.Бо це процесс не в один год.Это как теорема.Теорема не требующая доказательств ферштейн?От теперь спросите себя,що вам сегодня колят?
07.04.2021 01:33 Ответить
"процесс не в один год" - скажи это Израилю и Великобритании.
07.04.2021 08:46 Ответить
Так вот я вас теперь спрошу.Как лучше умирать?При грошах,або бедным?Бо по тому,що экономика сидит на жопе,вы предлагаете умирать всем бедными,а не богатыми
07.04.2021 01:37 Ответить
Смерть это ужасно.Когда отец понимая,що всё,снимает с себя маску,щоб отдать дочери,а завещание оставляет церкви.Що испытывает дочь в этот момент?
07.04.2021 01:50 Ответить
В "Феофании" блогеров вакцинировали от COVID-19 под видом врачей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9026
07.04.2021 02:06 Ответить
міліон
міліон
міліон
Pfizer доз

Нелох нам
Нелох нам
Нелох нам
Не прєвьоз
Єто бил
Єто бил
Єто бил
Пєрєдоз

В "Феофании" блогеров вакцинировали от COVID-19 под видом врачей, - СМИ - Цензор.НЕТ 4081
07.04.2021 02:19 Ответить
Врачи чем попало колоться не будут.
07.04.2021 03:59 Ответить
Ланя Лайф, як стан після щеплення?
07.04.2021 06:12 Ответить
Бигуса вакцинировали?
07.04.2021 06:35 Ответить
Чушь какая- то. Каких блогеров? Фамилии в студию.
07.04.2021 08:24 Ответить
Зайдите на ютуб посмотрите
07.04.2021 08:53 Ответить
даааа, ютуб это авторитетно. я позавчера там разместил видео о том что я начальник Черного моря.
07.04.2021 09:35 Ответить
Начальник чукотки
07.04.2021 12:46 Ответить
мелкий там бесподобен))))
07.04.2021 12:53 Ответить
Цензор скатывается в чернуху. И это вполне объективно.
Откуда инфо? Кто обнаружил? Левый берег? А кто там автор инфо?
Любим перепечатывать всякую хрень кивая на других, мол это они.
Серая чернуха.
07.04.2021 08:24 Ответить
LB - досить авторитетне видання, це тобі не Г+Г...
07.04.2021 08:49 Ответить
я був би згоден, але авторитет діло наживне та довгострокове.
до того ж ми читаємо не ЛБ, а незрозумілий текст без конкретики, ми читемо цензор
07.04.2021 09:34 Ответить
Ютуб любовь киев вакцинация
07.04.2021 12:50 Ответить
Блогеры - это маргиналы наших дней.
07.04.2021 08:49 Ответить
не все.
07.04.2021 09:45 Ответить
А как же те кому за 80 групы риска старики больные диабетики где очередь закон джунглей куда смотрит этот недоносок степанов мобильные бригады вакцинируют своих по блату блохеров беспредел полный
07.04.2021 08:50 Ответить
Я чего-то не понимаю с одной стороны они "убеждают" в необходимости вакцинации, с другой возмущаются что граждане Украины добровольно пришли на прививку. Как-то не верится, что врачу с Феофании показали фак, а вместо него привели "злобного блогера". А блогер это теперь особенная каста, которую прививать запрещено?
07.04.2021 08:56 Ответить
Не здивуюсь. Країною править беСпрідел і договорняки з відкатами. Все, як нарід і хотів.
07.04.2021 10:34 Ответить
У "Феофанії" блогерів вакцинували проти COVID-19 під виглядом лікарів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1889
07.04.2021 11:08 Ответить
Почему не в областной больнице?
07.04.2021 11:28 Ответить
есть https://ain.ua/2020/12/01/medicinskij-servis-helsi-me-zapustil-mobilnoe-prilozhenie/ Медицинский сервис Helsi.me на котором зарегистрированы абсолютно все врачи. неужели проверить нельзя по спискам,медработники перед ними или хзна кто? тем более бригаде "должны предоставить доступ к интеренету"
07.04.2021 15:06 Ответить
 
 