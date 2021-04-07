В "Феофании" блогеров вакцинировали от COVID-19 под видом врачей, - СМИ

Мобильные бригады приезжали в "Феофанию" для проведения вакцинации более 5 раз. В больнице работают более чем 1700 медиков. Сколько прививок сделали им, а сколько - другим людям под видом медработников, пока неизвестно.

Об этом пишет издание Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, больница "Феофания" вакцинировала от ковида людей по предварительной записи якобы остатками вакцины. Желающие могли обратиться в больницу по телефону и стать в очередь на вакцинацию. Им назначали время и дату прививки. Однако часть людей вакцинировались дозами, которые были предназначены для медиков учреждения, а не остатками. По документам этих люди фиксировали как работников больницы.

"Мобильная бригада приезжает только сделать прививку, - сообщил региональный координатор по вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк. - Больница должна только предоставить доступ к интернету, кабинет вакцинации и список медиков, заверенный печатью учреждения. Это ответственность главного врача. Мобильная бригада читает список и видит, что вакцинирует такого-то человека, и это медик. Только постфактум выяснилось, что некоторые из вакцинированных не медики, а блогеры".

Мобильные бригады приезжали вакцинировать якобы работников Феофании более 5 раз (всего в больнице работает более 1700 медиков). Сколько из тех, кого провакцинировали в этой больнице, медиками не является - пока неизвестно.

"Я имею расписку главного врача, которая гарантирует, что в списках, которые он предоставляет, - исключительно работники больницы, - комментирует Животенюк. - Он несет ответственность за недостоверность информации в списках".

В настоящее время по телефону, которым люди записывались на прививку в Феофании, сообщили, что "это уже не соответствующая информация, вакцинация уже не проводится".

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что поручил провести проверку на счет возможного нецелевого использования вакцины в клинической больнице "Феофания". К проверке он также привлек регионального координатора Киева.

"Комиссией будет проверена информация о фактическом трудоустройстве лиц, получивших вакцинацию против COVID-19 согласно спискам Клинической больницы "Феофания" в этом заведении", - отметил Ляшко.