У "Феофанії" блогерів вакцинували проти COVID-19 під виглядом лікарів, - ЗМІ

Мобільні бригади приїжджали у "Феофанію" для проведення вакцинації понад 5 разів. У лікарні працюють більш ніж 1700 медиків. Скільки щеплень зробили їм, а скільки - іншим людям під виглядом медпрацівників, поки невідомо.

Про це пише видання Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, лікарня "Феофанія" вакцинувала проти ковіду людей за попереднім записом нібито залишками вакцини. Охочі могли звернутися в лікарню по телефону і стати в чергу на вакцинацію. Їм призначали час та дату щеплення. Однак частина людей вакцинувалися дозами, які були призначені для медиків установи, а не залишками. За документами цих людей фіксували як працівників лікарні.

"Мобільна бригада приїжджає лише зробити щеплення, - повідомив регіональний координатор з вакцинації в місті Києві Василь Животенюк. - Лікарня має лише надати доступ до інтернету, кабінету вакцинації і список медиків, завірений печаткою закладу. Це відповідальність головного лікаря. Мобільна бригада читає список і бачить, що вакцинує таку-то людину і це медик. Лише постфактум з’ясувалося, що дехто з вакцинованих не медик, а блогер".

Мобільні бригади приїжджали вакцинувати нібито працівників Феофанії понад 5 разів (загалом у лікарні працює більш ніж 1700 медиків). Скільки з тих, кого провакцинували у цій лікарні, медиками не є - поки що невідомо.

"Я маю розписку головного лікаря, яка гарантує, що в списках, які він надає, - виключно працівники лікарні, - коментує Животенюк. - Він несе відповідальність за неправдивість інформації в списках".

Наразі за номером телефону, яким люди записувалися на щеплення у Феофанії, повідомили, що "це вже невідповідна інформація і вакцинація уже не проводиться".

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що доручив здійснити перевірку на рахунок можливого нецільового використання вакцини у клінічній лікарні "Феофанія". До перевірки він також залучив регіонального координатора міста Києва.

"Комісією буде перевірено інформацію щодо фактичного працевлаштування осіб, які отримали вакцинацію проти COVID-19 згідно зі списками Клінічної лікарні "Феофанія" у цьому закладі", - зазначив Ляшко.