16 618 31

У "Феофанії" блогерів вакцинували проти COVID-19 під виглядом лікарів, - ЗМІ

У

Мобільні бригади приїжджали у "Феофанію" для проведення вакцинації понад 5 разів. У лікарні працюють більш ніж 1700 медиків. Скільки щеплень зробили їм, а скільки - іншим людям під виглядом медпрацівників, поки невідомо.

Про це пише видання Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, лікарня "Феофанія" вакцинувала проти ковіду людей за попереднім записом нібито залишками вакцини. Охочі могли звернутися в лікарню по телефону і стати в чергу на вакцинацію. Їм призначали час та дату щеплення. Однак частина людей вакцинувалися дозами, які були призначені для медиків установи, а не залишками. За документами цих людей фіксували як працівників лікарні.

Читайте також: Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини

"Мобільна бригада приїжджає лише зробити щеплення, - повідомив регіональний координатор з вакцинації в місті Києві Василь Животенюк. - Лікарня має лише надати доступ до інтернету, кабінету вакцинації і список медиків, завірений печаткою закладу. Це відповідальність головного лікаря. Мобільна бригада читає список і бачить, що вакцинує таку-то людину і це медик. Лише постфактум з’ясувалося, що дехто з вакцинованих не медик, а блогер".

Мобільні бригади приїжджали вакцинувати нібито працівників Феофанії понад 5 разів (загалом у лікарні працює більш ніж 1700 медиків). Скільки з тих, кого провакцинували у цій лікарні, медиками не є - поки що невідомо.

Також читайте: USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США

"Я маю розписку головного лікаря, яка гарантує, що в списках, які він надає, - виключно працівники лікарні, - коментує Животенюк. - Він несе відповідальність за неправдивість інформації в списках".

Наразі за номером телефону, яким люди записувалися на щеплення у Феофанії, повідомили, що "це вже невідповідна інформація і вакцинація уже не проводиться".

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що доручив здійснити перевірку на рахунок можливого нецільового використання вакцини у клінічній лікарні "Феофанія". До перевірки він також залучив регіонального координатора міста Києва.

Також читайте: Те, що в деяких країнах не вакциновані медики, - "пародія", - глава ВООЗ Гебреєсус

"Комісією буде перевірено інформацію щодо фактичного працевлаштування осіб, які отримали вакцинацію проти COVID-19 згідно зі списками Клінічної лікарні "Феофанія" у цьому закладі", - зазначив Ляшко.

вакцина (4419) Феофанія (55) COVID-19 (19767)
Топ коментарі
+15
Вакцинували Зе-блогерів? Типу Арестовича, Подоляка та Мендель?
показати весь коментар
07.04.2021 01:23 Відповісти
+7
Было бы удивительно если бы такого не произошло.
показати весь коментар
07.04.2021 01:11 Відповісти
+7
В "Феофании" блогеров вакцинировали от COVID-19 под видом врачей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9026
показати весь коментар
07.04.2021 02:06 Відповісти
Было бы удивительно если бы такого не произошло.
показати весь коментар
07.04.2021 01:11 Відповісти
Вакцинували Зе-блогерів? Типу Арестовича, Подоляка та Мендель?
показати весь коментар
07.04.2021 01:23 Відповісти
Сергей Иванов туда же.
показати весь коментар
07.04.2021 08:45 Відповісти
Ну бостуга,м т лифам и прочим зе🔎 ж точно не светит. Им шпутник в, бо в ж ихний сцарь и бох
показати весь коментар
07.04.2021 01:32 Відповісти
Тьфу ты!Ну не будет вакцины лет пять.Бо це процесс не в один год.Это как теорема.Теорема не требующая доказательств ферштейн?От теперь спросите себя,що вам сегодня колят?
показати весь коментар
07.04.2021 01:33 Відповісти
"процесс не в один год" - скажи это Израилю и Великобритании.
показати весь коментар
07.04.2021 08:46 Відповісти
Так вот я вас теперь спрошу.Как лучше умирать?При грошах,або бедным?Бо по тому,що экономика сидит на жопе,вы предлагаете умирать всем бедными,а не богатыми
показати весь коментар
07.04.2021 01:37 Відповісти
Смерть это ужасно.Когда отец понимая,що всё,снимает с себя маску,щоб отдать дочери,а завещание оставляет церкви.Що испытывает дочь в этот момент?
показати весь коментар
07.04.2021 01:50 Відповісти
В "Феофании" блогеров вакцинировали от COVID-19 под видом врачей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9026
показати весь коментар
07.04.2021 02:06 Відповісти
міліон
міліон
міліон
Pfizer доз

Нелох нам
Нелох нам
Нелох нам
Не прєвьоз
Єто бил
Єто бил
Єто бил
Пєрєдоз

В "Феофании" блогеров вакцинировали от COVID-19 под видом врачей, - СМИ - Цензор.НЕТ 4081
показати весь коментар
07.04.2021 02:19 Відповісти
Врачи чем попало колоться не будут.
показати весь коментар
07.04.2021 03:59 Відповісти
Ланя Лайф, як стан після щеплення?
показати весь коментар
07.04.2021 06:12 Відповісти
Бигуса вакцинировали?
показати весь коментар
07.04.2021 06:35 Відповісти
Чушь какая- то. Каких блогеров? Фамилии в студию.
показати весь коментар
07.04.2021 08:24 Відповісти
Зайдите на ютуб посмотрите
показати весь коментар
07.04.2021 08:53 Відповісти
даааа, ютуб это авторитетно. я позавчера там разместил видео о том что я начальник Черного моря.
показати весь коментар
07.04.2021 09:35 Відповісти
Начальник чукотки
показати весь коментар
07.04.2021 12:46 Відповісти
мелкий там бесподобен))))
показати весь коментар
07.04.2021 12:53 Відповісти
Цензор скатывается в чернуху. И это вполне объективно.
Откуда инфо? Кто обнаружил? Левый берег? А кто там автор инфо?
Любим перепечатывать всякую хрень кивая на других, мол это они.
Серая чернуха.
показати весь коментар
07.04.2021 08:24 Відповісти
LB - досить авторитетне видання, це тобі не Г+Г...
показати весь коментар
07.04.2021 08:49 Відповісти
я був би згоден, але авторитет діло наживне та довгострокове.
до того ж ми читаємо не ЛБ, а незрозумілий текст без конкретики, ми читемо цензор
показати весь коментар
07.04.2021 09:34 Відповісти
Ютуб любовь киев вакцинация
показати весь коментар
07.04.2021 12:50 Відповісти
Блогеры - это маргиналы наших дней.
показати весь коментар
07.04.2021 08:49 Відповісти
не все.
показати весь коментар
07.04.2021 09:45 Відповісти
А как же те кому за 80 групы риска старики больные диабетики где очередь закон джунглей куда смотрит этот недоносок степанов мобильные бригады вакцинируют своих по блату блохеров беспредел полный
показати весь коментар
07.04.2021 08:50 Відповісти
Я чего-то не понимаю с одной стороны они "убеждают" в необходимости вакцинации, с другой возмущаются что граждане Украины добровольно пришли на прививку. Как-то не верится, что врачу с Феофании показали фак, а вместо него привели "злобного блогера". А блогер это теперь особенная каста, которую прививать запрещено?
показати весь коментар
07.04.2021 08:56 Відповісти
Не здивуюсь. Країною править беСпрідел і договорняки з відкатами. Все, як нарід і хотів.
показати весь коментар
07.04.2021 10:34 Відповісти
У "Феофанії" блогерів вакцинували проти COVID-19 під виглядом лікарів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1889
показати весь коментар
07.04.2021 11:08 Відповісти
Почему не в областной больнице?
показати весь коментар
07.04.2021 11:28 Відповісти
есть https://ain.ua/2020/12/01/medicinskij-servis-helsi-me-zapustil-mobilnoe-prilozhenie/ Медицинский сервис Helsi.me на котором зарегистрированы абсолютно все врачи. неужели проверить нельзя по спискам,медработники перед ними или хзна кто? тем более бригаде "должны предоставить доступ к интеренету"
показати весь коментар
07.04.2021 15:06 Відповісти
 
 