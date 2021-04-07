РУС
Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины, - Бутусов

НАБУ обнаружило тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка - конфисковано более 5 миллионов долларов. Безопасность Вовка обеспечивал его брат - замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен, 100 шекелей, а также коллекцию старинной антикварной утвари изъяли детективы НАБУ в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка!" - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время обысков у брата Вовка Зонтова нашли $3,7 млн, 840 тыс. евро, антиквариат и документы на имя главы ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).

Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.

Бутусов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро задержало на передаче взятки Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка (родная фамилия главы админсуда Вовка - Зонтов, он взял фамилию своей жены после брака).

"А теперь небольшой шок. Зонтов является заместителем начальника управления Службы внешней разведки Украины! Именно Зонтов обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата", - акцентировал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов

"Зонтов был принят на службу в СВР на высокую должность, но глава СВР Валерий Кондратюк, назначенный на должность по протекции главы Офиса Президента Андрея Ермака, не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами. Зонтов при этом в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства, и этого тоже никто не заметил. Похоже, СВР не проверяет деятельность своих сотрудников - ну или наоборот, так было надо?" - интересуется Бутусов.

"Возникает вопрос - а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком? Ведь не могли же не знать, кого держат на такой высокой должности? Кто же пролоббировал? А ведь такой продаст Родину и все ее гостайны за несколько тысяч баксов...", - добавил журналист.

"5 апреля замначальника управления СВР Зонтов в служебное время получил 100 тысяч долларов взятки, оставил себе 20 тысяч долларов, а 80 тысяч передал на квартиру-сейф своего брата... Как видно, коррупционерами родные братья Зонтов и Вовк были наглыми и масштабными, а вот разведчики из них - никакие... Просьба ко всем сотрудникам СВР - подскажите обстоятельства назначения Зонтова, кто его лоббировал, почему он так свободно вместо службы занимался коррупцией, кто не проверил сдачу им адвокатского свидетельства?" - резюмировал Бутусов.

Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины, - Бутусов 01
Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины, - Бутусов 02
Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины, - Бутусов 03

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

Автор: 

обыск (1931) внешняя разведка (402) Бутусов Юрий (4410) Кондратюк Валерий (21) Вовк Павел (260) Ермак Андрей (1303) Офис Президента (1821) Окружной админсуд Киева (399) Зонтов Юрий (26)
Топ комментарии
+71
****@ец, внешняя разведка в Украине занимается делом. Страна - спи спокойно.
07.04.2021 11:28
+67
Теперь понятно, кто информирует паРашу. Вовки позорные...
07.04.2021 11:29
+49
Внешний разведчик ***** Это ****..ц !!! Нашли только 5 лимонов, а сколько не нашли?
07.04.2021 11:29
Расследование будут курировать Татаров с Ермаком, наказание "неотвратимо"!
07.04.2021 12:35
всю жизнь копил. в сейфик складывал. пересчитывал. лилеял. а тут такое фиаско. всё забрали. и ради чего это было?
07.04.2021 12:53
Не исключено, что они попытаюся бежать, или оказать вооруженное сопротивление.
07.04.2021 12:56
Господа, приверженцы религии "справедливость по "закону", мол если мы хотим в Европу...Какой закон, какую Европу, это как "коммунизм на горизонте товарищи". Вкоторый раз хочу высказать свою мысль, что коррупцию, предательство и украинофобство в нашей совковой стране, высокими зарплатами (чтобы не хотелось воровать),призывами к совести и национальной гордости, не искоренить. Нам нужен UAмоссад, четкой программой, примитивной, тупо по списку. А список в открытых источниках и просто навиду. Только неизбежность жестокого покарания может привести в чувство всех этих ублюдков.
07.04.2021 13:01
Ответить
07.04.2021 13:03
Китай)))
07.04.2021 13:08
ничего не будет пока люди сами не начнут, а такого не будет.
07.04.2021 13:34
Кто пойдет в УАмоссад? Такие же «разведчики» как и этот экземпляр. Пока НАБУ в опале оно делает вид, что работает, ГБР и СБУ жирует. Будет ГБР или СБУ в опале - жировать будет НАБУ и т.п. Там нет места нормальным, законопослушным людям. По-моему единственный шанс это отмена обращения наличных денег для любых операций свыше экв, 20-50 долл США, У нас в стране большинство бытовых покупок за нал. совершается в пределах этой суммы. (базар, сантехник, парковка, такси). Все что свыше - через банк, где легко отследить как правомерность поступлений, так и расходы. Конечно и там выдумают схемы, типа подставных, но все равно в победе над коррупцией такой шаг станет краеугольным камнем.
08.04.2021 02:19
Зонтов был принят на службу в СВР на высокую должность, но глава СВР Валерий Кондратюк, назначенный на должность по протекции главы Офиса Президента Андрея Ермака, не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами.!!!!

а не видел потому что они вместе воруют, и сопля с процентом. Уже деньги дома не помещаются-повез в Катар
07.04.2021 13:03
Ну наконец то, последний пазл сложился. Судья Вовк брал деньги с коррупционеров и за них финансировал СВР Украины, бо Держава коштов мало выделяла. Человек можно сказать всем непосильно нажитым обеспечивал безопасность Країни. А мы как с ним поступили, отпустить немедленно и медаль или Мендель (по желанию) каждому на шею.
07.04.2021 13:06
Свинарчуки? зебилы, вы серьезно? Кого вы привели? Это же на голову не наладит. Разведка... Почему вагнергейт? Потому-что.... Это пи..ц
07.04.2021 13:23
Вовка не было при пороше? А Семочко когда был? Склероз?
07.04.2021 13:36
Два роки пройшло! ДВА!!!!!
07.04.2021 14:18
к чему этот высер? Я где то зе поддерживал? Ваш прием делить все на черное и белое, причем если порош плохой автоматом зе должен быть хорошим и наоборот, уже достал своей тупость. Если вы элита может что то поумнее придумаете?
07.04.2021 14:38
Чому не взяти хабаря? Все рівно не постріляють. Беріть і не бійтеся,лохі ще зароБлять.
07.04.2021 13:43
Це жесть.
А зелена шушваль істерить через розбиту шибку в ОП...да їх напалмом треба, інакше втратимо Державу
07.04.2021 13:45
Тепер зрозуміло, чому Зеленський і решта корупціонерів так хочуть закрити НАБУ.
07.04.2021 14:22
Це повна ж*па, на скільки все прогнило в нашій країні... Виродки кругом
07.04.2021 14:24
З третьої спроби суддя Вовк відпустив Порошенко без будь-яких обмежень. Цiкаво скiльки свинорилий заплатив йому )))
07.04.2021 14:25
Бот, а ты не в курсе что судья вовк из Печерского суда и вовк из ОАСК ---это разные люди?
Или лишь бы в лужу...
07.04.2021 21:55
Отже, можна майже із 100% впевненістю сказати, що вовчий братан точно не Парасолько, а справжній блть кацапський Зонтов. Тепер треба розкопати, скільки шкоди він завдав безпеці країни 🤬🤬🤬
07.04.2021 14:33
Кацапський Зонтов? Більш схоже на те, шо брати Зонтови насправді - з когорти Зеленських, Арестовичів, Менделів, Табачників і Фельдманів.
07.04.2021 16:49
Не заглиблювався у генеалогію вовкобратів - тож можливо...
07.04.2021 22:11
Спасибо США за НАБУ!
07.04.2021 14:37
Я так розумію, що тут багато компетентних коментаторів, тому прошу розтолкувати один момент.

1."Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки" - із заголовку матеріалу Ю. Бутусова

2. "Його звуть Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки." - із посту у Фейсбук Ю. Бутусова
3. "...Венедіктова нагадала, що 6 квітня детективи і прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення."
Структура СЗР:

Загальну структуру Служби зовнішньої розвідки України складають:
- підрозділи агентурної розвідки
- підрозділи технічної розвідки
- оперативно-технічні підрозділи
- інформаційно-аналітичні підрозділи
- підрозділи власної безпеки
- підрозділи відповідно до визначеної Президентом України Організаційної структури Служби зовнішньої розвідки України
- для виконання покладених на неї завдань Службою зовнішньої розвідки України можуть створюватися територіальні підрозділи в межах затвердженої загальної чисельності, а також заклади, підприємства, установи, організації.

Питання. Ху із містер Зонтов? Який заступник, якого начальника, якого управління?
Просвітіть хто небудь, заради непізнаного.
07.04.2021 14:39
МОЛОДЦІ! Впізнаю наші старі та добрі традиції
07.04.2021 14:48
Рекомендую обоих братьев дезинтегрировать через утопление.
07.04.2021 14:49
навіщо, в клітку і возити показувати, а годуватись будуть тим, що їм кинуть, щоб наших грошей не витрачати.
07.04.2021 17:37
Повний пи###ець...
07.04.2021 14:54
ЭТО просто ****** всей судебной системе этой *********** УРкаины. Что еще этот квартальный ****** будет реХВормировать? Один жидоармянский 3,14дор уже мусарню отреХВормировал, что дальше? Какок ***** вам НАТО, ЕС и прочее долбоебы 73-х процентные!?
07.04.2021 14:58
Уже каждый ребенок знает чем занимается СБУ......но СВР!!!???
И как же мы обираемся защищать свою страну если кругом засели сплошные мрази?
07.04.2021 15:20
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform



В нормальной стране уже б сидело половина администрации президента. Но не у нас ... Мы давно писали - у нас нет внешней разведки от слова совсем. Есть генералы с виллами.
07.04.2021 15:24
Одну із кубишечєк золотого тєльоночка нашлі - уже хорошо.
07.04.2021 15:38
Як добре, що в свій час таки було створено такий орган як НАБУ.... А то так відчуває, що СБУ б не викрило таку "золоту жилу"...
07.04.2021 15:46
НАБУ - єдина структура, яка дійсно щось робить! І їй би давно був гаплик, якби не постійний тиск США на наших зе-шахраїв.
Тримайтесь, хлопці з НАБУ! Наснаги Вам, пане Артеме Сергійовичу!
07.04.2021 15:55
На самом деле Янукович никуда не бежал, он остался в теле и сердцах судей, прокуроров, мусоров, рюкзакова, венедиктовой. Его дело живет, как выясняется, и в Службе Внешней Разведки не говоря уже о прочей антиукраинской мрази во главе с бандформированием "Слуга Народа- ОПЗЖ" и их прислугой "татаровых-портновых". И вы собираетесь с такой 5-ой колонной победить путина?
07.04.2021 16:10
Да это всё на нужды разведки, чтоб финансировать сеть агентов и диверсий в стране агрессоре!
Это всё для прикрытия легенды.
А вы, нелюди, раскрыли такого штирлица - патриота.
07.04.2021 17:35
Умные давно и взятки откаты берут в коинах, а твердолобых ловят на пачках зеленой бумаги) пример судья Вовк
Пора умнеть) 21 век на дворе)
07.04.2021 18:35
І яким з такими "кадрами" є рівень нашої СЗР?!...
07.04.2021 18:45
Мені не дивно, коли операція по вагнерівцям просто злита.
07.04.2021 18:48
"Возникает вопрос - а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком? Ведь не могли же не знать, кого держат на такой высокой должности? Кто же пролоббировал? А ведь такой продаст Родину и все ее гостайны за несколько тысяч баксов...", - добавил журналист.
Джерело: https://censor.net/ru/n3258174

Це навіть не питання, а факт !
07.04.2021 19:35
За кілька тисяч не продасть. Те, що в цих друзяк в сейфі лежало, це на поточні витрати. - "питання порішать". Але за кілька мільйонів вони всіх сатані здадуть в оренду, не те, що московитам.
08.04.2021 00:04
Вопрос последователям Пэтра Алексеича: почему он не трогал, а всечески способствовал работе Вовка, всю его каденцию? А вот при Зе - вплотную занялись, накрыли схрон. Но Зе конечно же предатель...
07.04.2021 22:08
Пока в стране нет НАСТОЯЩЕЙ СБУ и РАЗВЕДКИ-нет и самой страны. СБУ это с самого начала бандитско-криминальная структура работающая на кого угодно но только не на государство Украина
07.04.2021 22:41
Так это деньги на подкуп и вербовки агентов в рашке...А мы то подумали
07.04.2021 22:44
мало Ермаку заплатил..
А мог бы сразу возлавить СБУ,внешнюю разведку
и быть одновременно замом СБУ и советником поцЗедента
07.04.2021 23:30
Я в шокові.... Кожен день якась то факінг подія.. Такє враження що в Украіні вже немає чесних порядних посадовців , при чому на всіх рівнях на всіх гілках. Жах .. і це коли краіна так близько ( так мені принаймі здається ) до вступу у НАТО... Сором і ганьба!((
08.04.2021 08:01
