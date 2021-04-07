Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины, - Бутусов
НАБУ обнаружило тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка - конфисковано более 5 миллионов долларов. Безопасность Вовка обеспечивал его брат - замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен, 100 шекелей, а также коллекцию старинной антикварной утвари изъяли детективы НАБУ в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка!" - отметил он.
Как сообщают источники Цензор.НЕТ, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).
Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.
Бутусов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро задержало на передаче взятки Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка (родная фамилия главы админсуда Вовка - Зонтов, он взял фамилию своей жены после брака).
"А теперь небольшой шок. Зонтов является заместителем начальника управления Службы внешней разведки Украины! Именно Зонтов обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата", - акцентировал журналист.
"Зонтов был принят на службу в СВР на высокую должность, но глава СВР Валерий Кондратюк, назначенный на должность по протекции главы Офиса Президента Андрея Ермака, не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами. Зонтов при этом в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства, и этого тоже никто не заметил. Похоже, СВР не проверяет деятельность своих сотрудников - ну или наоборот, так было надо?" - интересуется Бутусов.
"Возникает вопрос - а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком? Ведь не могли же не знать, кого держат на такой высокой должности? Кто же пролоббировал? А ведь такой продаст Родину и все ее гостайны за несколько тысяч баксов...", - добавил журналист.
"5 апреля замначальника управления СВР Зонтов в служебное время получил 100 тысяч долларов взятки, оставил себе 20 тысяч долларов, а 80 тысяч передал на квартиру-сейф своего брата... Как видно, коррупционерами родные братья Зонтов и Вовк были наглыми и масштабными, а вот разведчики из них - никакие... Просьба ко всем сотрудникам СВР - подскажите обстоятельства назначения Зонтова, кто его лоббировал, почему он так свободно вместо службы занимался коррупцией, кто не проверил сдачу им адвокатского свидетельства?" - резюмировал Бутусов.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
07.04.2021 13:01
1."Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки" - із заголовку матеріалу Ю. Бутусова
2. "Його звуть Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки." - із посту у Фейсбук Ю. Бутусова
3. "...Венедіктова нагадала, що 6 квітня детективи і прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення."
Структура СЗР:
Загальну структуру Служби зовнішньої розвідки України складають:
- підрозділи агентурної розвідки
- підрозділи технічної розвідки
- оперативно-технічні підрозділи
- інформаційно-аналітичні підрозділи
- підрозділи власної безпеки
- підрозділи відповідно до визначеної Президентом України Організаційної структури Служби зовнішньої розвідки України
- для виконання покладених на неї завдань Службою зовнішньої розвідки України можуть створюватися територіальні підрозділи в межах затвердженої загальної чисельності, а також заклади, підприємства, установи, організації.
Питання. Ху із містер Зонтов? Який заступник, якого начальника, якого управління?
Просвітіть хто небудь, заради непізнаного.
И как же мы обираемся защищать свою страну если кругом засели сплошные мрази?
