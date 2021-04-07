Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины, - Бутусов

НАБУ обнаружило тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка - конфисковано более 5 миллионов долларов. Безопасность Вовка обеспечивал его брат - замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен, 100 шекелей, а также коллекцию старинной антикварной утвари изъяли детективы НАБУ в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка!" - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время обысков у брата Вовка Зонтова нашли $3,7 млн, 840 тыс. евро, антиквариат и документы на имя главы ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).

Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.

Бутусов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро задержало на передаче взятки Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка (родная фамилия главы админсуда Вовка - Зонтов, он взял фамилию своей жены после брака).

"А теперь небольшой шок. Зонтов является заместителем начальника управления Службы внешней разведки Украины! Именно Зонтов обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата", - акцентировал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов

"Зонтов был принят на службу в СВР на высокую должность, но глава СВР Валерий Кондратюк, назначенный на должность по протекции главы Офиса Президента Андрея Ермака, не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами. Зонтов при этом в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства, и этого тоже никто не заметил. Похоже, СВР не проверяет деятельность своих сотрудников - ну или наоборот, так было надо?" - интересуется Бутусов.

"Возникает вопрос - а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком? Ведь не могли же не знать, кого держат на такой высокой должности? Кто же пролоббировал? А ведь такой продаст Родину и все ее гостайны за несколько тысяч баксов...", - добавил журналист.

"5 апреля замначальника управления СВР Зонтов в служебное время получил 100 тысяч долларов взятки, оставил себе 20 тысяч долларов, а 80 тысяч передал на квартиру-сейф своего брата... Как видно, коррупционерами родные братья Зонтов и Вовк были наглыми и масштабными, а вот разведчики из них - никакие... Просьба ко всем сотрудникам СВР - подскажите обстоятельства назначения Зонтова, кто его лоббировал, почему он так свободно вместо службы занимался коррупцией, кто не проверил сдачу им адвокатского свидетельства?" - резюмировал Бутусов.







Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.