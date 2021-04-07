УКР
Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов

НАБУ виявило таємне сховище готівки глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка - конфісковано понад 5 мільйонів доларів. Безпеку Вовка гарантував його брат - заступник начальника управління Служби зовнішньої розвідки України Юрій Зонтов.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень, 100 шекелів, а також колекцію старовинного антикварного начиння вилучили детективи НАБУ в таємному сховищі глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка!" - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, Вовк обладнав секретне сховище готівки на конспіративній квартирі в скромному будинку за адресою Джона Маккейна, 22, на Печерську (колишня вулиця Івана Кудрі).

Квартира оформлена на жінку-адвоката, нею користувалася сім'я Вовка. Заходи безпеки Вовк вживав жорсткі, квартиру вдалося виявити лише в момент передачі хабаря.

Бутусов нагадав, що Національне антикорупційне бюро затримало на передачі хабаря Юрія Зонтова - рідного брата глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка (рідне прізвище глави адмінсуду Вовка - Зонтов, він взяв прізвище своєї дружини після шлюбу).

"А тепер невеликий шок. Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України! Саме Зонтов забезпечував прикриття і безпеку таємних корупційних афер свого брата", - акцентував журналіст.

Також читайте: Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов

"Зонтов був прийнятий на службу в СЗР на високу посаду, але глава СЗР Валерій Кондратюк, призначений на посаду за протекцією голови Офісу Президента Андрія Єрмака, не бачив, що рідний брат Вовка в робочий час займається не державною службою, а сімейними корупційними справами. Зонтов при цьому в порушення закону про держслужбу не зупинив дію свого адвокатського посвідчення, і цього теж ніхто не помітив. Схоже, СЗР не перевіряє діяльність своїх співробітників - ну або навпаки, так було треба?" - цікавиться Бутусов.

"Виникає питання - а чи не було перебування Зонтова на високій посаді в СЗР результатом таємних корупційних домовленостей між главою ОП Єрмаком і главою ОАСК Вовком? Адже не могли ж не знати, кого тримають на такій високій посаді? Хто ж пролобіював? Але ж такий продасть батьківщину і всі її держтаємниці за кілька тисяч доларів...", - додав журналіст.

"5 квітня заступник начальника управління СЗР Зонтов у службовий час отримав 100 тисяч доларів хабаря, залишив собі 20 тисяч доларів, а 80 тисяч передав на квартиру-сейф свого брата... Як видно, корупціонерами рідні брати Зонтов і Вовк були нахабними і масштабними, а ось розвідники з них - ніякі ... Прохання до всіх співробітників СЗР - підкажіть обставини призначення Зонтова, хто його лобіював, чому він так вільно замість служби займався корупцією, хто не перевірив здавання ним адвокатського посвідчення?" - резюмував Бутусов.

Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов 01
Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов 02
Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов 03

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

Автор: 

обшук (2018) зовнішня розвідка (492) Бутусов Юрій (3642) Кондратюк Валерій (21) Вовк Павло (300) Єрмак Андрій (1416) Офіс Президента (2053) Окружний адмінсуд Києва (539) Зонтов Юрій (27)
Топ коментарі
+71
****@ец, внешняя разведка в Украине занимается делом. Страна - спи спокойно.
показати весь коментар
07.04.2021 11:28 Відповісти
+67
Теперь понятно, кто информирует паРашу. Вовки позорные...
показати весь коментар
07.04.2021 11:29 Відповісти
+49
Внешний разведчик ***** Это ****..ц !!! Нашли только 5 лимонов, а сколько не нашли?
показати весь коментар
07.04.2021 11:29 Відповісти
Расследование будут курировать Татаров с Ермаком, наказание "неотвратимо"!
показати весь коментар
07.04.2021 12:35 Відповісти
всю жизнь копил. в сейфик складывал. пересчитывал. лилеял. а тут такое фиаско. всё забрали. и ради чего это было?
показати весь коментар
07.04.2021 12:53 Відповісти
Не исключено, что они попытаюся бежать, или оказать вооруженное сопротивление.
показати весь коментар
07.04.2021 12:56 Відповісти
Господа, приверженцы религии "справедливость по "закону", мол если мы хотим в Европу...Какой закон, какую Европу, это как "коммунизм на горизонте товарищи". Вкоторый раз хочу высказать свою мысль, что коррупцию, предательство и украинофобство в нашей совковой стране, высокими зарплатами (чтобы не хотелось воровать),призывами к совести и национальной гордости, не искоренить. Нам нужен UAмоссад, четкой программой, примитивной, тупо по списку. А список в открытых источниках и просто навиду. Только неизбежность жестокого покарания может привести в чувство всех этих ублюдков.
07.04.2021 13:01
Ответить
показати весь коментар
07.04.2021 13:03 Відповісти
Китай)))
показати весь коментар
07.04.2021 13:08 Відповісти
ничего не будет пока люди сами не начнут, а такого не будет.
показати весь коментар
07.04.2021 13:34 Відповісти
Кто пойдет в УАмоссад? Такие же «разведчики» как и этот экземпляр. Пока НАБУ в опале оно делает вид, что работает, ГБР и СБУ жирует. Будет ГБР или СБУ в опале - жировать будет НАБУ и т.п. Там нет места нормальным, законопослушным людям. По-моему единственный шанс это отмена обращения наличных денег для любых операций свыше экв, 20-50 долл США, У нас в стране большинство бытовых покупок за нал. совершается в пределах этой суммы. (базар, сантехник, парковка, такси). Все что свыше - через банк, где легко отследить как правомерность поступлений, так и расходы. Конечно и там выдумают схемы, типа подставных, но все равно в победе над коррупцией такой шаг станет краеугольным камнем.
показати весь коментар
08.04.2021 02:19 Відповісти
Зонтов был принят на службу в СВР на высокую должность, но глава СВР Валерий Кондратюк, назначенный на должность по протекции главы Офиса Президента Андрея Ермака, не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами.!!!!

а не видел потому что они вместе воруют, и сопля с процентом. Уже деньги дома не помещаются-повез в Катар
показати весь коментар
07.04.2021 13:03 Відповісти
Ну наконец то, последний пазл сложился. Судья Вовк брал деньги с коррупционеров и за них финансировал СВР Украины, бо Держава коштов мало выделяла. Человек можно сказать всем непосильно нажитым обеспечивал безопасность Країни. А мы как с ним поступили, отпустить немедленно и медаль или Мендель (по желанию) каждому на шею.
показати весь коментар
07.04.2021 13:06 Відповісти
Свинарчуки? зебилы, вы серьезно? Кого вы привели? Это же на голову не наладит. Разведка... Почему вагнергейт? Потому-что.... Это пи..ц
показати весь коментар
07.04.2021 13:23 Відповісти
Вовка не было при пороше? А Семочко когда был? Склероз?
показати весь коментар
07.04.2021 13:36 Відповісти
Два роки пройшло! ДВА!!!!!
показати весь коментар
07.04.2021 14:18 Відповісти
к чему этот высер? Я где то зе поддерживал? Ваш прием делить все на черное и белое, причем если порош плохой автоматом зе должен быть хорошим и наоборот, уже достал своей тупость. Если вы элита может что то поумнее придумаете?
показати весь коментар
07.04.2021 14:38 Відповісти
Чому не взяти хабаря? Все рівно не постріляють. Беріть і не бійтеся,лохі ще зароБлять.
показати весь коментар
07.04.2021 13:43 Відповісти
Це жесть.
А зелена шушваль істерить через розбиту шибку в ОП...да їх напалмом треба, інакше втратимо Державу
показати весь коментар
07.04.2021 13:45 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому Зеленський і решта корупціонерів так хочуть закрити НАБУ.
показати весь коментар
07.04.2021 14:22 Відповісти
Це повна ж*па, на скільки все прогнило в нашій країні... Виродки кругом
показати весь коментар
07.04.2021 14:24 Відповісти
З третьої спроби суддя Вовк відпустив Порошенко без будь-яких обмежень. Цiкаво скiльки свинорилий заплатив йому )))
показати весь коментар
07.04.2021 14:25 Відповісти
Бот, а ты не в курсе что судья вовк из Печерского суда и вовк из ОАСК ---это разные люди?
Или лишь бы в лужу...
показати весь коментар
07.04.2021 21:55 Відповісти
Отже, можна майже із 100% впевненістю сказати, що вовчий братан точно не Парасолько, а справжній блть кацапський Зонтов. Тепер треба розкопати, скільки шкоди він завдав безпеці країни 🤬🤬🤬
показати весь коментар
07.04.2021 14:33 Відповісти
Кацапський Зонтов? Більш схоже на те, шо брати Зонтови насправді - з когорти Зеленських, Арестовичів, Менделів, Табачників і Фельдманів.
показати весь коментар
07.04.2021 16:49 Відповісти
Не заглиблювався у генеалогію вовкобратів - тож можливо...
показати весь коментар
07.04.2021 22:11 Відповісти
Спасибо США за НАБУ!
показати весь коментар
07.04.2021 14:37 Відповісти
Я так розумію, що тут багато компетентних коментаторів, тому прошу розтолкувати один момент.

1."Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки" - із заголовку матеріалу Ю. Бутусова

2. "Його звуть Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки." - із посту у Фейсбук Ю. Бутусова
3. "...Венедіктова нагадала, що 6 квітня детективи і прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення."
Структура СЗР:

Загальну структуру Служби зовнішньої розвідки України складають:
- підрозділи агентурної розвідки
- підрозділи технічної розвідки
- оперативно-технічні підрозділи
- інформаційно-аналітичні підрозділи
- підрозділи власної безпеки
- підрозділи відповідно до визначеної Президентом України Організаційної структури Служби зовнішньої розвідки України
- для виконання покладених на неї завдань Службою зовнішньої розвідки України можуть створюватися територіальні підрозділи в межах затвердженої загальної чисельності, а також заклади, підприємства, установи, організації.

Питання. Ху із містер Зонтов? Який заступник, якого начальника, якого управління?
Просвітіть хто небудь, заради непізнаного.
показати весь коментар
07.04.2021 14:39 Відповісти
МОЛОДЦІ! Впізнаю наші старі та добрі традиції
показати весь коментар
07.04.2021 14:48 Відповісти
Рекомендую обоих братьев дезинтегрировать через утопление.
показати весь коментар
07.04.2021 14:49 Відповісти
навіщо, в клітку і возити показувати, а годуватись будуть тим, що їм кинуть, щоб наших грошей не витрачати.
показати весь коментар
07.04.2021 17:37 Відповісти
Повний пи###ець...
показати весь коментар
07.04.2021 14:54 Відповісти
ЭТО просто ****** всей судебной системе этой *********** УРкаины. Что еще этот квартальный ****** будет реХВормировать? Один жидоармянский 3,14дор уже мусарню отреХВормировал, что дальше? Какок ***** вам НАТО, ЕС и прочее долбоебы 73-х процентные!?
показати весь коментар
07.04.2021 14:58 Відповісти
Уже каждый ребенок знает чем занимается СБУ......но СВР!!!???
И как же мы обираемся защищать свою страну если кругом засели сплошные мрази?
показати весь коментар
07.04.2021 15:20 Відповісти
В нормальной стране уже б сидело половина администрации президента. Но не у нас ... Мы давно писали - у нас нет внешней разведки от слова совсем. Есть генералы с виллами.
показати весь коментар
07.04.2021 15:24 Відповісти
Одну із кубишечєк золотого тєльоночка нашлі - уже хорошо.
показати весь коментар
07.04.2021 15:38 Відповісти
Як добре, що в свій час таки було створено такий орган як НАБУ.... А то так відчуває, що СБУ б не викрило таку "золоту жилу"...
показати весь коментар
07.04.2021 15:46 Відповісти
НАБУ - єдина структура, яка дійсно щось робить! І їй би давно був гаплик, якби не постійний тиск США на наших зе-шахраїв.
Тримайтесь, хлопці з НАБУ! Наснаги Вам, пане Артеме Сергійовичу!
показати весь коментар
07.04.2021 15:55 Відповісти
На самом деле Янукович никуда не бежал, он остался в теле и сердцах судей, прокуроров, мусоров, рюкзакова, венедиктовой. Его дело живет, как выясняется, и в Службе Внешней Разведки не говоря уже о прочей антиукраинской мрази во главе с бандформированием "Слуга Народа- ОПЗЖ" и их прислугой "татаровых-портновых". И вы собираетесь с такой 5-ой колонной победить путина?
показати весь коментар
07.04.2021 16:10 Відповісти
Да это всё на нужды разведки, чтоб финансировать сеть агентов и диверсий в стране агрессоре!
Это всё для прикрытия легенды.
А вы, нелюди, раскрыли такого штирлица - патриота.
показати весь коментар
07.04.2021 17:35 Відповісти
Умные давно и взятки откаты берут в коинах, а твердолобых ловят на пачках зеленой бумаги) пример судья Вовк
Пора умнеть) 21 век на дворе)
показати весь коментар
07.04.2021 18:35 Відповісти
І яким з такими "кадрами" є рівень нашої СЗР?!...
показати весь коментар
07.04.2021 18:45 Відповісти
Мені не дивно, коли операція по вагнерівцям просто злита.
показати весь коментар
07.04.2021 18:48 Відповісти
"Возникает вопрос - а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком? Ведь не могли же не знать, кого держат на такой высокой должности? Кто же пролоббировал? А ведь такой продаст Родину и все ее гостайны за несколько тысяч баксов...", - добавил журналист.
Джерело: https://censor.net/ru/n3258174

Це навіть не питання, а факт !
показати весь коментар
07.04.2021 19:35 Відповісти
За кілька тисяч не продасть. Те, що в цих друзяк в сейфі лежало, це на поточні витрати. - "питання порішать". Але за кілька мільйонів вони всіх сатані здадуть в оренду, не те, що московитам.
показати весь коментар
08.04.2021 00:04 Відповісти
Вопрос последователям Пэтра Алексеича: почему он не трогал, а всечески способствовал работе Вовка, всю его каденцию? А вот при Зе - вплотную занялись, накрыли схрон. Но Зе конечно же предатель...
показати весь коментар
07.04.2021 22:08 Відповісти
Пока в стране нет НАСТОЯЩЕЙ СБУ и РАЗВЕДКИ-нет и самой страны. СБУ это с самого начала бандитско-криминальная структура работающая на кого угодно но только не на государство Украина
показати весь коментар
07.04.2021 22:41 Відповісти
Так это деньги на подкуп и вербовки агентов в рашке...А мы то подумали
показати весь коментар
07.04.2021 22:44 Відповісти
мало Ермаку заплатил..
А мог бы сразу возлавить СБУ,внешнюю разведку
и быть одновременно замом СБУ и советником поцЗедента
показати весь коментар
07.04.2021 23:30 Відповісти
Я в шокові.... Кожен день якась то факінг подія.. Такє враження що в Украіні вже немає чесних порядних посадовців , при чому на всіх рівнях на всіх гілках. Жах .. і це коли краіна так близько ( так мені принаймі здається ) до вступу у НАТО... Сором і ганьба!((
показати весь коментар
08.04.2021 08:01 Відповісти
