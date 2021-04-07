Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов

НАБУ виявило таємне сховище готівки глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка - конфісковано понад 5 мільйонів доларів. Безпеку Вовка гарантував його брат - заступник начальника управління Служби зовнішньої розвідки України Юрій Зонтов.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень, 100 шекелів, а також колекцію старовинного антикварного начиння вилучили детективи НАБУ в таємному сховищі глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка!" - зазначив він.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, Вовк обладнав секретне сховище готівки на конспіративній квартирі в скромному будинку за адресою Джона Маккейна, 22, на Печерську (колишня вулиця Івана Кудрі).

Квартира оформлена на жінку-адвоката, нею користувалася сім'я Вовка. Заходи безпеки Вовк вживав жорсткі, квартиру вдалося виявити лише в момент передачі хабаря.

Бутусов нагадав, що Національне антикорупційне бюро затримало на передачі хабаря Юрія Зонтова - рідного брата глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка (рідне прізвище глави адмінсуду Вовка - Зонтов, він взяв прізвище своєї дружини після шлюбу).

"А тепер невеликий шок. Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України! Саме Зонтов забезпечував прикриття і безпеку таємних корупційних афер свого брата", - акцентував журналіст.

"Зонтов був прийнятий на службу в СЗР на високу посаду, але глава СЗР Валерій Кондратюк, призначений на посаду за протекцією голови Офісу Президента Андрія Єрмака, не бачив, що рідний брат Вовка в робочий час займається не державною службою, а сімейними корупційними справами. Зонтов при цьому в порушення закону про держслужбу не зупинив дію свого адвокатського посвідчення, і цього теж ніхто не помітив. Схоже, СЗР не перевіряє діяльність своїх співробітників - ну або навпаки, так було треба?" - цікавиться Бутусов.

"Виникає питання - а чи не було перебування Зонтова на високій посаді в СЗР результатом таємних корупційних домовленостей між главою ОП Єрмаком і главою ОАСК Вовком? Адже не могли ж не знати, кого тримають на такій високій посаді? Хто ж пролобіював? Але ж такий продасть батьківщину і всі її держтаємниці за кілька тисяч доларів...", - додав журналіст.

"5 квітня заступник начальника управління СЗР Зонтов у службовий час отримав 100 тисяч доларів хабаря, залишив собі 20 тисяч доларів, а 80 тисяч передав на квартиру-сейф свого брата... Як видно, корупціонерами рідні брати Зонтов і Вовк були нахабними і масштабними, а ось розвідники з них - ніякі ... Прохання до всіх співробітників СЗР - підкажіть обставини призначення Зонтова, хто його лобіював, чому він так вільно замість служби займався корупцією, хто не перевірив здавання ним адвокатського посвідчення?" - резюмував Бутусов.







Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.