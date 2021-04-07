Подписан меморандум о решении вопроса достройки жилья "Аркады", - МВД

Сегодня, 7 апреля, Министерство внутренних дел Украины, Национальный Банк Украины, Служба безопасности Украины, Киевская городская государственная администрация, Фонд гарантирования вкладов, Министерство развития громад и территорий и другие стороны подписали Меморандум о помощи пострадавшим от недобросовестных действий ликвидированного банка "Аркада".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Проблема с застройками банка "Аркада" существует уже давно. Принимая во внимание то несовершенное законодательство, которое сейчас действует в стране, я с радостью приветствую инициативу народных депутатов, которые сейчас работают над его усовершенствованием, чтобы в дальнейшем проблем с обманутыми вкладчиками не было. Сейчас мы подписали Меморандум, над которым работали более года. Вопрос принципиально решен, мы разработали путь решения этого вопроса. Однако, надо время, чтобы воплотить все задуманное. Наша задача, в том числе заключается в том, чтобы контролировать выполнение этого Меморандума", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

МВД, в рамках Меморандума, взяло на себя обязательства обеспечивать общественный порядок и безопасность, а также провести полное и беспристрастное досудебное расследование уголовных производств, осуществляемых Нацполицией, по фактам присвоения средств банка "Аркада".

Министр внутренних дел напомнил, что полиция задерживала основателя банка "Аркада" Константина Паливоду и объявляли ему подозрение.

"Правоохранительные органы работают над тем, чтобы наказать недобропорядочных работников и основателя" Аркады ". Следствие продолжается. Виновные будут наказаны. Пока ведется следствие, много информации разглашать не будем. Однако, когда появятся детали дела, которые надо рассказать общественности, Нацполиция обязательно их озвучит", - отметил Аваков.

Глава НБУ Кирилл Шевченко напомнил, что в июне 2020 Нацбанк признал банк "Аркада" банкротом из-за проблем с уровнем капитала.

"Кейс "Аркады" значительно шире, чем проблемы отдельного небольшого банка. Это очередное напоминание о неурегулированном законодательно строительстве в нашей стране. Именно поэтому, НБУ в сотрудничестве с Правительством, народными депутатами, правоохранителями и привлечением общественных организаций разрабатывает целый ряд законопроектов на продолжение подписания Меморандума", - подчеркнул Шевченко.

Мэр города Виталий Кличко поблагодарил всех вовлеченным сторонам за проделанную масштабную работу и рассказал, кто будет заниматься достройкой жилых комплексов.

"Как мы и обещали, предлагаем реальный алгоритм завершения строительства банка "Аркады". Я хочу искренне поблагодарить всем сторонам за совместную работу. Убежден, что мы готовы презентовать дорожную карту, которая изложена в Меморандуме. Это позволит людям наконец получить свое жилье. Застройщик собрал более 13 млрд гривен инвестиций, а люди так и не получили свои квартиры. В соответствии с Меморандумом, достраивать жилые комплексы "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" будет ООО "Столица групп". Финансироваться достройка будет за счет кредиторских задолженностей финансирования строительства группы компаний "Аркада", а также за средства на счетах этого банка и продажи нереализованных квартир", - сказал Кличко.

Глава СБУ Иван Баканов выразил надежду, что все дальнейшие проблемы, которые могут возникать у обманутых застройщиками, будут решать совместными усилиями.

Руководительница Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что сейчас существует два решения судов, обязывающие банк "Аркада" передать документы и все дела новому управляющего.

