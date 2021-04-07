Підписано меморандум про вирішення питання добудови житла "Аркади", - МВС

Сьогодні, 7 квітня, Міністерство внутрішніх справ України, Національний Банк України, Служба безпеки України, Київська міська державна адміністрація, Фонд гарантування вкладів, Міністерство розвитку громад і територій та інші сторони підписали Меморандум про допомогу постраждалим від недобросовісних дій ліквідованого банку "Аркада".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Проблема із забудовами банку "Аркада" існує вже давно. Беручи до уваги те недосконале законодавство, яке наразі діє в країні, я радо вітаю ініціативу народних депутатів, які наразі працюють над його вдосконаленням, щоб надалі проблем із ошуканими вкладниками не було. Зараз ми підписали Меморандум, над яким працювали понад рік. Питання принципово вирішено, ми напрацювали шлях розв'язання цього питання. Однак, треба час, щоб втілити все задумане. Наше завдання, в тому числі полягає в тому, щоб контролювати виконання цього Меморандуму", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

МВС у межах Меморандуму взяло на себе зобов'язання забезпечувати публічний порядок та безпеку, а також провести повне та неупереджене досудове розслідування кримінальних проваджень, що здійснюються Нацполіцією, за фактами привласнення коштів банку "Аркада".

Міністр внутрішніх справ нагадав, що поліція затримувала засновника банку "Аркада" Костянтина Паливоду та оголошували йому підозру.

"Правоохоронні органи працюють над тим, щоб покарати недобропорядних працівників та засновника "Аркади". Слідство триває. Винних буде покарано. Поки ведеться слідство, багато інформації розголошувати не будемо. Однак, коли з’являться деталі справи, які треба розповісти громадськості, Нацполіція обов’язково їх озвучить", - наголосив Аваков.

Голова НБУ Кирило Шевченко нагадав, що у червні 2020 року Нацбанк визнав банк "Аркада" банкрутом через проблеми з рівнем капіталу.

"Кейс "Аркади" значно ширший, ніж проблеми окремого невеликого банку. Це чергове нагадування про неврегульоване законодавчо будівництво в нашій країні. Саме тому, НБУ у співпраці з Урядом, народними депутатами, правоохоронцями та залученням громадських організацій розробляє цілу низку законопроєктів на продовження підписання Меморандуму", - підкреслив Шевченко.

Мер міста Київ Віталій Кличко подякував усім залученим сторонам за пророблену масштабну роботу та розповів, хто буде займатися добудовою житлових комплексів.

"Як ми і обіцяли, пропонуємо реальний алгоритм завершення будівництва банку "Аркади". Я хочу щиро подякувати всім сторонам за спільну роботу. Переконаний, що ми готові презентувати дорожню карту, яка викладена в Меморандумі. Це дозволить людям нарешті отримати своє житло. Забудовник зібрав понад 13 мільярдів гривень інвестицій, а люди так і не отримали свої квартири. Відповідно до Меморандуму, добудовувати житлові комплекси "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" буде ТОВ "Столиця груп". Фінансуватися добудова буде коштом кредиторських заборгованостей фінансування будівництва групи компаній "Аркада", а також коштом на рахунках цього банку та продажу нереалізованих квартир", - сказав Кличко.

Голова СБУ Іван Баканов висловив сподівання, що всі подальші проблеми, які можуть виникати в ошуканих забудовників, будуть вирішувати спільними зусиллями.

Очільниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут зазначила, що наразі існує два рішення судів, які зобов’язують банк "Аркада" передати документи та всі справи до нового управителя.

