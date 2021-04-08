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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские военнослужащие непричастны к гибели пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе, - штаб ООС

Украинские военнослужащие непричастны к гибели пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе, - штаб ООС

Смерть ребенка на оккупированной территории Донецкой области российские пропагандисты пытаются использовать в информационной войне против Украины, в то же время ВСУ к этому факту не имеют никакого отношения.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил Эдуард Москалев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это очередной фейк РФ. Это что-то вроде "распятого мальчика". Они всячески пытаются предоставлять какую-то такую ​​фейковую информацию, чтобы дискредитировать ВСУ. Эта информация не имеет никакого практического значения, и ВСУ к этому факту не имеют никакого отношения", - сказал Москалев.

Он обратил внимание на то, что впервые информация о гибели ребенка появилась в СМИ с указанием того, что мальчик погиб от взрывного устройства, которое нашел в гараже.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе, - Арестович

"ВСУ не имеют никакого отношения к гибели гражданского населения. В то же время российская пропаганда никак не комментирует те факты, которые происходят у нас здесь, а именно в период с 1 января по апрель. Как они совершают обстрелы населенных пунктов - за это время зафиксировано около 10 обстрелов населенных пунктов. И последний из них произошел сегодня утром, когда из артиллерии калибра 122 мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье", - прокомментировал заместитель командующего ООС.

С начала года в результате подрыва на мине ПОМ-2 погиб один мирный житель.

Также на Цензор.НЕТ: ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское. СЦКК просит ОБСЕ установить истину, - украинская делегация в ТКГ

"Это мины, которые используют российские оккупационные войска, осуществляют этими минами дистанционное минирование, включая минирование населенных пунктов. На одной из таких мин подорвался местный житель. Также недавно был случай, когда получил ранения тоже гражданский житель города Красногоровка в результате минометного обстрела. Эти факты есть, но они это не показывают, а делают фейковые новости и пытаются дискредитировать ВСУ", - подытожил Москалев.

Ранее сообщалось, что российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.

Автор: 

дети (6549) смерть (9244) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
А шо по этому поводу сказал Центр Противодействия Дезинформации?
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08.04.2021 19:33
+12
Скромно так промолчал.
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08.04.2021 19:35
+12
Мразь шуфрич заявил , что его убили ВСУ !Таня Черновол и Гончаренко его чуть не разорвали , но когда же этих предателей посадят лет на 20 с полной конфискацией ???
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08.04.2021 19:46
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А шо по этому поводу сказал Центр Противодействия Дезинформации?
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08.04.2021 19:33 Ответить
Скромно так промолчал.
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08.04.2021 19:35 Ответить
А что по этому поводу сказали представители ОБСЕ и представители ООН?
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08.04.2021 19:40 Ответить
А там давно создали целый центр с гос. финансированием? Шо-то я эту новость пропустил, напомни мне.
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08.04.2021 19:43 Ответить
А когда кремлёвские террористы убивают сотнями детей на Донбасе по эту сторону, это никого не волнует ???
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08.04.2021 19:41 Ответить
Как вообще это РУ пропаганда работает? Путин с лета 2020 запретил Украине вообще любые беспилотники, но нет, именно из беспилотника выследили мальчонку.
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08.04.2021 19:45 Ответить
Кто вытерпел вот это все, кто видел это, когда идешь по улице, а беспилотник ВСУшный летит и до того низко, что люди прятались в подвале. Еще и смеется к тебе в глаза», - сказала женщина.
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08.04.2021 21:50 Ответить
Божья роса ПУ.
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08.04.2021 22:12 Ответить
Мразь шуфрич заявил , что его убили ВСУ !Таня Черновол и Гончаренко его чуть не разорвали , но когда же этих предателей посадят лет на 20 с полной конфискацией ???
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08.04.2021 19:46 Ответить
Конечно не причастны ,просто бухой сепар папа метнул в окно гранату ...
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08.04.2021 19:46 Ответить
Быдлу мавзолейному пофигу,главное чтобы Скабеевщина и Соловьевщина волком выла на весь Мир,Зеленмкий убийца,Плешивогшо Мудака надо же отмазать от нападок Байдена,типа Путлер не убийца и Гексоген не его конек, на Каширке и улице Гурьянова,а за Беслан и Норд Ост то не считается,то чеченские тираристы ....Хмырь позорный...
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08.04.2021 19:50 Ответить
ПУТИН - ***** И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО!!!
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08.04.2021 19:52 Ответить
Чому ми маємо виправдовуватись?
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08.04.2021 19:54 Ответить
Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3479
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08.04.2021 19:55 Ответить
меня семь лет мучает вопрос:

"почему все же нет распятых девочек ?"
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08.04.2021 20:00 Ответить
С ними работают другим методом - задувают пеной.
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08.04.2021 20:04 Ответить
Как нет? Очень даже есть...

Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7826
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08.04.2021 20:09 Ответить
потому что кремлевский по мальчикам специализируеться .
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08.04.2021 22:31 Ответить
Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6635
Дети с МН17.
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08.04.2021 19:56 Ответить
Это крелямлядское бандитское отребье само убивает людей, а потом выставляет это в "заслугу" бандеровцам. Так было и есть, толпы расейских зомбаков поддерживают своих оккупантов, готовых рвать мирных украинских граждан.
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08.04.2021 19:58 Ответить
80 детей убиты руССкими фашистами выстрелом из «Бука».
Сотни детей убиты руснёй в Сирии.
Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3342
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08.04.2021 20:01 Ответить
На РАБссии ,только на Мордовии 24 концлагеря для брошенных и покалеченных при рождении детей РАБссии,об этом лет 5 назад на Эхе Мацквы говорила одна из ведущих радиостанции...,а сколько эих детей по всей РАБссии одному Господу известно...,зато приняли Закон Димы Яковлева....паскуды позорные...
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08.04.2021 20:01 Ответить
внимаю властей ОРДЛы, вот здесь таких "правдивых" историй полно
http://www.unn.ru/folklore/fsadist.htm

Маленький мальчик лимонку нашел,
С этой игрушкой он в школу пришел.
Выбило взрывом дверь в кабинете,
Мяса кусочки лежат на паркете.

Шифр: колл. 63, ед. хр. 27, № 34, 1998г.
М. зап.: Н. Новгород.
Информ.: А. Старосельская, 18 лет.
Сбр.: А. Старосельская.
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08.04.2021 20:05 Ответить
https://www.facebook.com/100006640484786/videos/2987117528186234/ вот так кацапы начинают войны
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08.04.2021 20:14 Ответить
репост
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08.04.2021 20:59 Ответить
12 января 2015 года утром в Гюмри выстрелами из автомата https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255419/ были убиты члены одной семьи - Сережа Аветисян (1961 года рождения), его супруга Асмик Аветисян (1959), их дети Аида Аветисян (1979), Армен Аветисян (1981), невестка Араксия Погосян (1990), их дочь двухлетняя Асмик Аветисян. Единственный выживший - шестимесячный внук Сережа Аветисян, был прооперирован в Австрийской детской клинике города Гюмри и направлен в отделение реанимации ереванского медицинского центра "Святой Богородицы". 19 января шестимесячный https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255795/ Сережа Аветисян https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255813/ скончался в больнице
Всех их убил Валесик пермяков, боец доблесной миролюбивой рашистской армии.
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08.04.2021 20:14 Ответить
оккупанты не заморачиваются о гибели людей в разных странах, куда они вперлись.
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08.04.2021 20:16 Ответить
Два брата матери мальца со слов его отца умерли ранее. Ай-яй-яй, такие молодые... Может жопачленцами были, оттуда и взрывное устройство.
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08.04.2021 20:19 Ответить
Що ж ви плачетесь так безсоромно?!! Ніякої честі та твердості . штаб так називаємий..... Пуйло і так же чітко вам сказав дальтонікам, що попереду своїх вояк пустить дітей, стариків та іншіх.
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08.04.2021 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NlqOI24e1Xs
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08.04.2021 20:58 Ответить
Звідки така беззубість нашої пропаганди? Хіба можна так тупо доносити населенню інформацію? Замість того, щоб виправдовуватися слід нападати! Інформація мала б звучати так: "РФ винна у загибелі українського хлопчика!" А вже після цього пояснювати у чому вина ворога і чому українські солдати до цього не причасні! І що українські солдати роблять все можливе щоб уникати жертв серед населення, навіть тоді, коли росіяни ховаються за спинами жінок і дітей!
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08.04.2021 20:58 Ответить
Подорвался на мине которую дед-алкаш держал в сарае как металлолом ещё с 14-го года, очень типичная ситуация для тех мест
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08.04.2021 21:12 Ответить
Кацапская пропаганда на идиотов рассчитана, с полностью отсутствующим критическим мышлением. Это ж надо было тому беспилотнику пилять два десятка километров за линию фронта, что бы достать того мелкого бедолагу, неужели никого ближе не нашлось. И чем так тот мальчик такой ценный с военной точки зрения, что бы на него тратить боеприпас, не ракетная установка, не склад какой-нибудь. Это что бы кацапы возбудились "низабудем нипростим". Так это совсем другой стороне выгодно.
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08.04.2021 21:39 Ответить
 
 