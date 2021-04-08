Украинские военнослужащие непричастны к гибели пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе, - штаб ООС

Смерть ребенка на оккупированной территории Донецкой области российские пропагандисты пытаются использовать в информационной войне против Украины, в то же время ВСУ к этому факту не имеют никакого отношения.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил Эдуард Москалев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это очередной фейк РФ. Это что-то вроде "распятого мальчика". Они всячески пытаются предоставлять какую-то такую ​​фейковую информацию, чтобы дискредитировать ВСУ. Эта информация не имеет никакого практического значения, и ВСУ к этому факту не имеют никакого отношения", - сказал Москалев.

Он обратил внимание на то, что впервые информация о гибели ребенка появилась в СМИ с указанием того, что мальчик погиб от взрывного устройства, которое нашел в гараже.

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"ВСУ не имеют никакого отношения к гибели гражданского населения. В то же время российская пропаганда никак не комментирует те факты, которые происходят у нас здесь, а именно в период с 1 января по апрель. Как они совершают обстрелы населенных пунктов - за это время зафиксировано около 10 обстрелов населенных пунктов. И последний из них произошел сегодня утром, когда из артиллерии калибра 122 мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье", - прокомментировал заместитель командующего ООС.

С начала года в результате подрыва на мине ПОМ-2 погиб один мирный житель.

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"Это мины, которые используют российские оккупационные войска, осуществляют этими минами дистанционное минирование, включая минирование населенных пунктов. На одной из таких мин подорвался местный житель. Также недавно был случай, когда получил ранения тоже гражданский житель города Красногоровка в результате минометного обстрела. Эти факты есть, но они это не показывают, а делают фейковые новости и пытаются дискредитировать ВСУ", - подытожил Москалев.

Ранее сообщалось, что российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.