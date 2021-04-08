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Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС

Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС

Смерть дитини на окупованій території Донецької області російські пропагандисти намагаються використовувати в інформаційній війні проти України, водночас ЗСУ до цього факту не мають жодного стосунку.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" заявив заступник командувача операцією Об'єднаних сил Едуард Москальов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це черговий фейк РФ. Це щось на зразок "розп'ятого хлопчика". Вони всіляко намагаються надавати якусь таку фейкову інформацію, щоб дискредитувати ЗСУ. Ця інформація не має ніякого практичного значення, і ЗСУ до цього факту не мають ніякого відношення", — сказав Москальов.

Він звернув увагу на те, що вперше інформація про загибель дитини з'явилася в ЗМІ із зазначенням того, що хлопчик загинув від вибухового пристрою, який знайшов у гаражі.

"ЗСУ не мають ніякого відношення до загибелі цивільного населення. Водночас російська пропаганда ніяк не коментує ті факти, які відбуваються у нас тут, а саме за період з 1 січня до квітня. Як вони вчиняють обстріли населених пунктів — за цей час зафіксовано близько 10 обстрілів населених пунктів. І крайній з них стався сьогодні вранці, коли з артилерії калібру 122 мм було обстріляно населений пункт Водяне, що на Приазов'ї", — прокоментував заступник командувача ООС.

Читайте також: Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі, - Арестович

З початку року внаслідок підриву на міні ПОМ-2 загинув один мирний житель.

"Це міни, які використовують російські окупаційні війська, здійснюють цими мінами дистанційне мінування, зокрема й мінування населених пунктів. І на одній з таких мін підірвався місцевий житель. Також нещодавно був випадок, коли отримав поранення теж цивільний житель міста Красногорівка внаслідок мінометного обстрілу. Ці факти є, але вони це не показують, а роблять фейкові новини та намагаються дискредитувати ЗСУ", — підсумував Москальов.

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське.

Також читайте: РФ перед засіданням Тристоронньої контактної групи збільшує кількість провокацій вздовж всієї лінії розмежування, - СЦКК

Автор: 

діти (5123) смерть (6771) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
А шо по этому поводу сказал Центр Противодействия Дезинформации?
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08.04.2021 19:33
+12
Скромно так промолчал.
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08.04.2021 19:35
+12
Мразь шуфрич заявил , что его убили ВСУ !Таня Черновол и Гончаренко его чуть не разорвали , но когда же этих предателей посадят лет на 20 с полной конфискацией ???
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08.04.2021 19:46
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А шо по этому поводу сказал Центр Противодействия Дезинформации?
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08.04.2021 19:33 Відповісти
Скромно так промолчал.
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08.04.2021 19:35 Відповісти
А что по этому поводу сказали представители ОБСЕ и представители ООН?
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08.04.2021 19:40 Відповісти
А там давно создали целый центр с гос. финансированием? Шо-то я эту новость пропустил, напомни мне.
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08.04.2021 19:43 Відповісти
А когда кремлёвские террористы убивают сотнями детей на Донбасе по эту сторону, это никого не волнует ???
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08.04.2021 19:41 Відповісти
Как вообще это РУ пропаганда работает? Путин с лета 2020 запретил Украине вообще любые беспилотники, но нет, именно из беспилотника выследили мальчонку.
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08.04.2021 19:45 Відповісти
Кто вытерпел вот это все, кто видел это, когда идешь по улице, а беспилотник ВСУшный летит и до того низко, что люди прятались в подвале. Еще и смеется к тебе в глаза», - сказала женщина.
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08.04.2021 21:50 Відповісти
Божья роса ПУ.
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08.04.2021 22:12 Відповісти
Мразь шуфрич заявил , что его убили ВСУ !Таня Черновол и Гончаренко его чуть не разорвали , но когда же этих предателей посадят лет на 20 с полной конфискацией ???
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08.04.2021 19:46 Відповісти
Конечно не причастны ,просто бухой сепар папа метнул в окно гранату ...
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08.04.2021 19:46 Відповісти
Быдлу мавзолейному пофигу,главное чтобы Скабеевщина и Соловьевщина волком выла на весь Мир,Зеленмкий убийца,Плешивогшо Мудака надо же отмазать от нападок Байдена,типа Путлер не убийца и Гексоген не его конек, на Каширке и улице Гурьянова,а за Беслан и Норд Ост то не считается,то чеченские тираристы ....Хмырь позорный...
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08.04.2021 19:50 Відповісти
ПУТИН - ***** И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО!!!
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08.04.2021 19:52 Відповісти
Чому ми маємо виправдовуватись?
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08.04.2021 19:54 Відповісти
Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3479
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08.04.2021 19:55 Відповісти
меня семь лет мучает вопрос:

"почему все же нет распятых девочек ?"
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08.04.2021 20:00 Відповісти
С ними работают другим методом - задувают пеной.
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08.04.2021 20:04 Відповісти
Как нет? Очень даже есть...

Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7826
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08.04.2021 20:09 Відповісти
потому что кремлевский по мальчикам специализируеться .
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08.04.2021 22:31 Відповісти
Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6635
Дети с МН17.
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08.04.2021 19:56 Відповісти
Это крелямлядское бандитское отребье само убивает людей, а потом выставляет это в "заслугу" бандеровцам. Так было и есть, толпы расейских зомбаков поддерживают своих оккупантов, готовых рвать мирных украинских граждан.
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08.04.2021 19:58 Відповісти
80 детей убиты руССкими фашистами выстрелом из «Бука».
Сотни детей убиты руснёй в Сирии.
Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3342
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08.04.2021 20:01 Відповісти
На РАБссии ,только на Мордовии 24 концлагеря для брошенных и покалеченных при рождении детей РАБссии,об этом лет 5 назад на Эхе Мацквы говорила одна из ведущих радиостанции...,а сколько эих детей по всей РАБссии одному Господу известно...,зато приняли Закон Димы Яковлева....паскуды позорные...
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08.04.2021 20:01 Відповісти
внимаю властей ОРДЛы, вот здесь таких "правдивых" историй полно
http://www.unn.ru/folklore/fsadist.htm

Маленький мальчик лимонку нашел,
С этой игрушкой он в школу пришел.
Выбило взрывом дверь в кабинете,
Мяса кусочки лежат на паркете.

Шифр: колл. 63, ед. хр. 27, № 34, 1998г.
М. зап.: Н. Новгород.
Информ.: А. Старосельская, 18 лет.
Сбр.: А. Старосельская.
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08.04.2021 20:05 Відповісти
https://www.facebook.com/100006640484786/videos/2987117528186234/ вот так кацапы начинают войны
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08.04.2021 20:14 Відповісти
репост
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08.04.2021 20:59 Відповісти
12 января 2015 года утром в Гюмри выстрелами из автомата https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255419/ были убиты члены одной семьи - Сережа Аветисян (1961 года рождения), его супруга Асмик Аветисян (1959), их дети Аида Аветисян (1979), Армен Аветисян (1981), невестка Араксия Погосян (1990), их дочь двухлетняя Асмик Аветисян. Единственный выживший - шестимесячный внук Сережа Аветисян, был прооперирован в Австрийской детской клинике города Гюмри и направлен в отделение реанимации ереванского медицинского центра "Святой Богородицы". 19 января шестимесячный https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255795/ Сережа Аветисян https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255813/ скончался в больнице
Всех их убил Валесик пермяков, боец доблесной миролюбивой рашистской армии.
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08.04.2021 20:14 Відповісти
оккупанты не заморачиваются о гибели людей в разных странах, куда они вперлись.
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08.04.2021 20:16 Відповісти
Два брата матери мальца со слов его отца умерли ранее. Ай-яй-яй, такие молодые... Может жопачленцами были, оттуда и взрывное устройство.
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08.04.2021 20:19 Відповісти
Що ж ви плачетесь так безсоромно?!! Ніякої честі та твердості . штаб так називаємий..... Пуйло і так же чітко вам сказав дальтонікам, що попереду своїх вояк пустить дітей, стариків та іншіх.
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08.04.2021 20:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NlqOI24e1Xs
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08.04.2021 20:58 Відповісти
Звідки така беззубість нашої пропаганди? Хіба можна так тупо доносити населенню інформацію? Замість того, щоб виправдовуватися слід нападати! Інформація мала б звучати так: "РФ винна у загибелі українського хлопчика!" А вже після цього пояснювати у чому вина ворога і чому українські солдати до цього не причасні! І що українські солдати роблять все можливе щоб уникати жертв серед населення, навіть тоді, коли росіяни ховаються за спинами жінок і дітей!
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08.04.2021 20:58 Відповісти
Подорвался на мине которую дед-алкаш держал в сарае как металлолом ещё с 14-го года, очень типичная ситуация для тех мест
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08.04.2021 21:12 Відповісти
Кацапская пропаганда на идиотов рассчитана, с полностью отсутствующим критическим мышлением. Это ж надо было тому беспилотнику пилять два десятка километров за линию фронта, что бы достать того мелкого бедолагу, неужели никого ближе не нашлось. И чем так тот мальчик такой ценный с военной точки зрения, что бы на него тратить боеприпас, не ракетная установка, не склад какой-нибудь. Это что бы кацапы возбудились "низабудем нипростим". Так это совсем другой стороне выгодно.
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08.04.2021 21:39 Відповісти
 
 