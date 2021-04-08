Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС

Смерть дитини на окупованій території Донецької області російські пропагандисти намагаються використовувати в інформаційній війні проти України, водночас ЗСУ до цього факту не мають жодного стосунку.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" заявив заступник командувача операцією Об'єднаних сил Едуард Москальов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це черговий фейк РФ. Це щось на зразок "розп'ятого хлопчика". Вони всіляко намагаються надавати якусь таку фейкову інформацію, щоб дискредитувати ЗСУ. Ця інформація не має ніякого практичного значення, і ЗСУ до цього факту не мають ніякого відношення", — сказав Москальов.

Він звернув увагу на те, що вперше інформація про загибель дитини з'явилася в ЗМІ із зазначенням того, що хлопчик загинув від вибухового пристрою, який знайшов у гаражі.

"ЗСУ не мають ніякого відношення до загибелі цивільного населення. Водночас російська пропаганда ніяк не коментує ті факти, які відбуваються у нас тут, а саме за період з 1 січня до квітня. Як вони вчиняють обстріли населених пунктів — за цей час зафіксовано близько 10 обстрілів населених пунктів. І крайній з них стався сьогодні вранці, коли з артилерії калібру 122 мм було обстріляно населений пункт Водяне, що на Приазов'ї", — прокоментував заступник командувача ООС.

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З початку року внаслідок підриву на міні ПОМ-2 загинув один мирний житель.

"Це міни, які використовують російські окупаційні війська, здійснюють цими мінами дистанційне мінування, зокрема й мінування населених пунктів. І на одній з таких мін підірвався місцевий житель. Також нещодавно був випадок, коли отримав поранення теж цивільний житель міста Красногорівка внаслідок мінометного обстрілу. Ці факти є, але вони це не показують, а роблять фейкові новини та намагаються дискредитувати ЗСУ", — підсумував Москальов.

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське.

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