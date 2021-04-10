Главарь "ДНР" Пушилин готовит три варианта обращения к Путину, - ZN.UA

Руководство террористической организации "ДНР" прорабатывает три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, в первом варианте звучит просьба оказать военную помощь "ДНР". Во втором — принять "ДНР" в состав России. В третьем — признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ. Это следует из текстов трех проектов письма, подготовленных "МИД ДНР" на имя президента России, за подписью главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина.

Эти документы добыли украинские спецслужбы. По дипломатическим каналам и коммуникационным линиям между спецслужбами информация была передана странам-партнерам Украины.

По данным украинских спецслужб, на Востоке на украино-российской границе Россия сосредоточила войсковую группировку, по своей численности превышающую группировку в 2014 году. Параллельно с этим, в "ДНР" предлагают свои варианты решения ситуации на Востоке и отправляют их в Кремль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти "Л/ДНР" объявили первый призыв молодежи на "срочную службу" в свои бандформирования. ДОКУМЕНТ

Все три варианта документа имеют одинаковую преамбулу. В ней террорист Пушилин благодарит Путина за "участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года". Он также называет решения российского президента признать документы, выданные "жителям наших республик", и возможность "вступления в гражданство" РФ бесценными "для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое и культурное пространство". Кроме того, Пушилин высоко оценивает "посреднические усилия Российской Федерации в Минском переговорном процессе".

В подготовленных проектах также отмечается, что "Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие". После чего, в проектах письма говорится о том, что Украина, получая всестороннюю поддержку США и других западных партнеров и вопреки международным обязательствам, "решилась на силовое разрешение конфликта на нашей территории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук

Далее тексты письма отличаются.

В первом варианте, Пушилин просит Путина "оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины". Аргументируется просьба целью не допустить жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Во втором варианте, Пушилин обращается с просьбой включить "ДНР" в состав России: "От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории Республики, как законно избранный Глава Донецкой Народной Республики, прошу Вас принять нашу Республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства". После этого в проекте письма "глава ДНР" пишет, что при необходимости, жители "готовы повторно выразить свое волеизъявление, подтверждающее желание присоединиться к своей исторической Родине".

В третьем вариантеписьма содержится просьба к Путину признать "ДНР" как "независимое демократическое правовое социальное государство". Кроме того, Пушилин просит президента России рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "Донецкой Народной Республикой" и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. В подготовленном "МИД ДНР" тексте также упоминается, что проект данного договора прилагается к письму.

Читайте также: Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной, - пресс-служба канцлера