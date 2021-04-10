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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Главарь "ДНР" Пушилин готовит три варианта обращения к Путину, - ZN.UA

Главарь

Руководство террористической организации "ДНР" прорабатывает три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, в первом варианте звучит просьба оказать военную помощь "ДНР". Во втором — принять "ДНР" в состав России. В третьем — признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ. Это следует из текстов трех проектов письма, подготовленных "МИД ДНР" на имя президента России, за подписью главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина.

Эти документы добыли украинские спецслужбы. По дипломатическим каналам и коммуникационным линиям между спецслужбами информация была передана странам-партнерам Украины.

По данным украинских спецслужб, на Востоке на украино-российской границе Россия сосредоточила войсковую группировку, по своей численности превышающую группировку в 2014 году. Параллельно с этим, в "ДНР" предлагают свои варианты решения ситуации на Востоке и отправляют их в Кремль.

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Все три варианта документа имеют одинаковую преамбулу. В ней террорист Пушилин благодарит Путина за "участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года". Он также называет решения российского президента признать документы, выданные "жителям наших республик", и возможность "вступления в гражданство" РФ бесценными "для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое и культурное пространство". Кроме того, Пушилин высоко оценивает "посреднические усилия Российской Федерации в Минском переговорном процессе".

В подготовленных проектах также отмечается, что "Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие". После чего, в проектах письма говорится о том, что Украина, получая всестороннюю поддержку США и других западных партнеров и вопреки международным обязательствам, "решилась на силовое разрешение конфликта на нашей территории".

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Далее тексты письма отличаются.

В первом варианте, Пушилин просит Путина "оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины". Аргументируется просьба целью не допустить жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Во втором варианте, Пушилин обращается с просьбой включить "ДНР" в состав России: "От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории Республики, как законно избранный Глава Донецкой Народной Республики, прошу Вас принять нашу Республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства". После этого в проекте письма "глава ДНР" пишет, что при необходимости, жители "готовы повторно выразить свое волеизъявление, подтверждающее желание присоединиться к своей исторической Родине".

В третьем вариантеписьма содержится просьба к Путину признать "ДНР" как "независимое демократическое правовое социальное государство". Кроме того, Пушилин просит президента России рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "Донецкой Народной Республикой" и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. В подготовленном "МИД ДНР" тексте также упоминается, что проект данного договора прилагается к письму.

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Автор: 

обращение (763) путин владимир (31501) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+35
1. Ваше сиятельство, ...
2. Ваше превосходительство, ...
3. Барин, ...
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10.04.2021 17:26
+35
Х#йло само себе просьбы пишет - шизик конченный...
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10.04.2021 17:31
+34
Главарь "ДНР" Пушилин готовит три варианта обращения к Путину - Цензор.НЕТ 2634Главарь "ДНР" Пушилин готовит три варианта обращения к Путину - Цензор.НЕТ 1614 Главарь "ДНР" Пушилин готовит три варианта обращения к Путину - Цензор.НЕТ 2634
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10.04.2021 17:31
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Да похрен кто и что пишет.
Писулька от никого нигде рассмотрена не будет. А ***** и так нападет когда ему моча в бошку ударит с писулькой или без.
Дело только в нашей готовности превратить агрессоров в чернозем.
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10.04.2021 19:04 Ответить
***** обращается к ***** в трех вариантах
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10.04.2021 19:12 Ответить
душилин, вы были и будете для кацапья грязными подошвами, склонными к измене. Пиши письма мелким почерком.
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10.04.2021 19:14 Ответить
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6676
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10.04.2021 19:19 Ответить
Но и пенсию за особые заслуги тоже.....
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10.04.2021 20:38 Ответить
Интересно, когда вернём территории, он будет баллотироваться зажопу или за слуг?
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10.04.2021 21:18 Ответить
Навіть теоретично до звільнення це чмо не доживе.
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11.04.2021 00:46 Ответить
кто знает... я - оптимист... в смысле возврата, а не его долгожительства...
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11.04.2021 01:09 Ответить
Леонід Байсаров - судимий бізнесмен і політик з "донецького клану". Своїх підлеглих шахтарів змушує працювати понаднормово і без доплати. У 2014 році Леонід Байсаров голосував за диктаторські закони, а через півроку ходив на референдум по створенню "ДНР".

https://politeka.net/uk/person/858217-leonid-bajsarov-geroj-ukrainy-i-priverzhenec-dnr
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11.04.2021 00:06 Ответить
Байсаров - тупа чурка, а от Фіма Звягільський то справжній хитрий і лютий кат всього шахтарського краю. На його особистому рахунку тисячі знищених шахтарів і 2,5 тони доларів які він намагався провезти в Тель-Авів... Рідкісне падло.
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11.04.2021 00:50 Ответить
Так Фіму не посадили пожиттєво, бо кругом продажні хАхли...
В Ерец-Ісраелі ця гнида сиділа б і за соту частину того, що накоїлі.
Один з батьків ригоАналів...

Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 7043
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11.04.2021 09:50 Ответить
що нокаїла.
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11.04.2021 09:51 Ответить
дв пусть проваливают. только с одним условием: забрать ахметова и всю эту мразь которая грабежами довела страну до катастрофы
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10.04.2021 19:20 Ответить
Два варианта понятны: оральный и анальный. А какой третий?
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10.04.2021 19:47 Ответить
Для третьего потребуется операция по смене пола.
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11.04.2021 17:01 Ответить
Другий варіант. Лугандон входить в склад паРаши разом з двома відрами санкцій, а Україна позбавляється цього гнидника українофобського.
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10.04.2021 19:47 Ответить
ПУШИЛИН! ТВОЯ РОДИНА- ГААГА И СЦАРЯ УБИЙЦЫ ТОЖЕ, ТАМ ЗА ВАМИ СКУЧАЮТ!!!!!
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10.04.2021 19:51 Ответить
Что я и говорил . . .
21-го апреля путяра во время выступления с посланием перед Федеральным собранием объявит что-то из этого, а потом соберётся русский Совет Федерации для утверждения.
И потом введут армию в Донецк / Луганск официально и будут ждать, как отреагирует Запад. Тот ограничится "крайней обеспокоенностью" и путяра на 9 мая объявит, что всех победил.
А если обеспокоенность будет не крайняя, а простая, тогда попробуют отодвинуть линию фронта от Донецка вглубь Украины. Может опять полезут на Мариуполь.
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10.04.2021 20:19 Ответить
все по старой схеме...
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10.04.2021 20:27 Ответить
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3166
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10.04.2021 20:42 Ответить
Наплювати з самої високої дзвіниці на всі абращєнія цього чорта кацапського.Нехай абращається,а нам своє робити...
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10.04.2021 21:06 Ответить
кацапсие долб@***. Будут гореть в аду
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10.04.2021 21:09 Ответить
даешь забор по поребрику из дохлых ихтамнетов и крымнашских понаехов !
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10.04.2021 21:32 Ответить
задумался пушок, аж три варианта... 1-здаться; 2-усраться; 3-колорадской лентой подтереться.
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10.04.2021 21:47 Ответить
Немцов был прав!
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3846
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10.04.2021 22:52 Ответить
Готовить оно что-то только у себя на кухне. А тут, что решит путин, то оно и напишет.
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10.04.2021 23:14 Ответить
Странно, что не озвучен 4-й вариант, самый вероятный?
***** соснет у Байдена, а потом Пушилин у ***** на зло Америке ! ??
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3942
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11.04.2021 00:50 Ответить
пора этого дибила на лифте прокатать
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10.04.2021 23:39 Ответить
Вдвоем с его шефом ))
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11.04.2021 00:56 Ответить
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6878
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10.04.2021 23:42 Ответить
и Чепушилин биомусор будет ликвидирован...как остальной мусор - гиви, моторолы,захарченко...для кремля вы все мусор, мясо..использованные гон...
а РФ ждет Путлер капут.
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10.04.2021 23:57 Ответить
Сейчас главная опасность - для Саратова и Вологды. ****@ватое может приказать начать их бомбить, поняв что с Украиной - не прокатило!
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11.04.2021 00:55 Ответить
И все потому что Воронеж это будущая украинская территория
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11.04.2021 09:18 Ответить
пушилин это прибор *****, которым он передёргивает.
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11.04.2021 00:25 Ответить
Недовго тобі, Чепушило, залишилося!
Біжи, доки не зашкварили!)))
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11.04.2021 00:31 Ответить
Орально... Анально.... А третий какой? Неужели чепушила в Таиланд успел смотаться?
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11.04.2021 03:17 Ответить
вот мрази...
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11.04.2021 04:24 Ответить
Це і є суть всього побажання "братського народу". І всі наші дії повинні виходити з цього
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11.04.2021 08:48 Ответить
просто у этих кротов мозг недоразвит
https://youtu.be/9ifBDu6f_Lc
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11.04.2021 08:57 Ответить
скоро дети рабсиян будут драться за подорожник и бересту возле заросших памятников путину.
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11.04.2021 09:02 Ответить
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3107
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11.04.2021 16:26 Ответить
По логике поведения олигархов у них гробы с золотыми карманами,инкрустированы десятикаратными брил.,ну а жить 200 -300 лет...и более лет...
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11.04.2021 10:37 Ответить
Хрякообразный Пенис Душилин об одном не догадывается! Аннушка уже разлила масло...
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11.04.2021 15:26 Ответить
потрібно негайно вводити війська в донецьк,це можно зробити за одну ніч ворог побіжить ,а іначе побіжать наші евреї,якщо підпише путін він введе війська,при нашому бездарному керівництві хай попросять Порошенка він покаже як звільняти території більш половини донбасу він звільнив в пусту даром воїни в нього не гинули
ї
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11.04.2021 16:44 Ответить
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