Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA

Керівництво терористичної організації "ДНР" опрацьовує три варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, у першому варіанті звучить прохання надати військову допомогу "ДНР". У другому - прийняти "ДНР" до складу Росії. У третьому - визнати незалежність "ДНР" і укласти договір про дружбу і співробітництво між "ДНР" і РФ. Це випливає з текстів трьох проєктів листів, підготовлених "МЗС ДНР" на ім'я президента Росії, за підписом "глави ДНР" Дениса Пушиліна.

Ці документи добули українські спецслужби. За дипломатичними каналами і комунікаційними лініяями між спецслужбами інформація була передана країнам-партнерам України.

За даними українських спецслужб, на Сході на україно-російському кордоні Росія зосереджене військове угруповання, яке за своєю чисельністю перевищує угруповання в 2014 році. Паралельно з цим, в "ДНР" пропонують свої варіанти вирішення ситуації на Сході і відправляють їх в Кремль.

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Всі три варіанти документа мають однакову преамбулу. У ній Пушилін дякує Путіну за "співчутливе ставлення до долі жителів Донбасу і безцінну допомогу, яка допомагає нам виживати під натиском київської влади з 2014 року". Він також називає рішення російського президента визнати документи, видані "жителям наших Республік", і можливість "вступу в громадянство" РФ безцінними "для людей, які почуваються росіянами за духом і вважають своєю головною метою інтеграцію в російський соціально-політичний і культурний простір".

Крім того, Пушилін високо оцінює "посередницькі зусилля Російської Федерації в Мінському переговорному процесі".

У підготовлених проєктах також зазначається, що "Мінські угоди й існуючі домовленості ніколи не перешкоджали українській стороні порушувати встановлене перемир'я". Після чого, в проєктах листа говориться про те, що Україна, отримуючи всебічну підтримку США й інших західних партнерів і всупереч міжнародним зобов'язанням, "зважилася на силове вирішення конфлікту на нашій території".

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Далі тексти листів відрізняються.

У першому варіанті, Пушилін просить Путіна "надати військову допомогу, спрямовану на припинення широкомасштабних військових дій і агресії України". Аргументується прохання метою не допустити жертв серед мирних громадян, руйнування об'єктів інфраструктури і житлового фонду.

У другому варіанті, Пушилін звертається з проханням включити "ДНР" до складу Росії: "Від імені всього російського населення і російських громадян, які проживають на території Республіки, як законно обраний Глава Донецької Народної Республіки прошу Вас прийняти нашу Республіку до складу Російської Федерації. Всі наші жителі бажають стати частиною великої держави Росія. Свідченням цього є результати референдуму, що відбувся 11 травня 2014 року, а також численні черги на збуття російського громадянства". Після цього в проєкті листа "глава ДНР" пише, що за необхідності, жителі "готові повторно висловити своє волевиявлення, яке підтверджує бажання приєднатися до своєї історичної Батьківщини".

У третьому варіанті листа міститься прохання до Путіна визнати "ДНР" як "незалежну демократичну правову соціальну державу". Крім того, Пушилін просить президента Росії розглянути можливість укладення договору про дружбу і співробітництво між "Донецькою Народною Республікою" і Російською Федерацією, передбачивши співробітництво в сфері оборони. У підготовленому "МЗС ДНР" тексті також згадується, що проєкт цього договору додається до листа.