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Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA

Ватажок

Керівництво терористичної організації "ДНР" опрацьовує три варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, у першому варіанті звучить прохання надати військову допомогу "ДНР". У другому - прийняти "ДНР" до складу Росії. У третьому - визнати незалежність "ДНР" і укласти договір про дружбу і співробітництво між "ДНР" і РФ. Це випливає з текстів трьох проєктів листів, підготовлених "МЗС ДНР" на ім'я президента Росії, за підписом "глави ДНР" Дениса Пушиліна.

Ці документи добули українські спецслужби. За дипломатичними каналами і комунікаційними лініяями між спецслужбами інформація була передана країнам-партнерам України.

За даними українських спецслужб, на Сході на україно-російському кордоні Росія зосереджене військове угруповання, яке за своєю чисельністю перевищує угруповання в 2014 році. Паралельно з цим, в "ДНР" пропонують свої варіанти вирішення ситуації на Сході і відправляють їх в Кремль.

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Всі три варіанти документа мають однакову преамбулу. У ній Пушилін  дякує Путіну за "співчутливе ставлення до долі жителів Донбасу і безцінну допомогу, яка допомагає нам виживати під натиском київської влади з 2014 року". Він також називає рішення російського президента визнати документи, видані "жителям наших Республік", і можливість "вступу в громадянство" РФ безцінними "для людей, які почуваються росіянами за духом і вважають своєю головною метою інтеграцію в російський соціально-політичний і культурний простір".

Крім того, Пушилін  високо оцінює "посередницькі зусилля Російської Федерації в Мінському переговорному процесі".

У підготовлених проєктах також зазначається, що "Мінські угоди й існуючі домовленості ніколи не перешкоджали українській стороні порушувати встановлене перемир'я". Після чого, в проєктах листа говориться про те, що Україна, отримуючи всебічну підтримку США й інших західних партнерів і всупереч міжнародним зобов'язанням, "зважилася на силове вирішення конфлікту на нашій території".

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Далі тексти листів відрізняються.

У першому варіанті, Пушилін просить Путіна "надати військову допомогу, спрямовану на припинення широкомасштабних військових дій і агресії України". Аргументується прохання метою не допустити жертв серед мирних громадян, руйнування об'єктів інфраструктури і житлового фонду.

У другому варіанті, Пушилін звертається з проханням включити "ДНР" до складу Росії: "Від імені всього російського населення і російських громадян, які проживають на території Республіки, як законно обраний Глава Донецької Народної Республіки прошу Вас прийняти нашу Республіку до складу Російської Федерації. Всі наші жителі бажають стати частиною великої держави Росія. Свідченням цього є результати референдуму, що відбувся 11 травня 2014 року, а також численні черги на збуття російського громадянства". Після цього в проєкті листа "глава ДНР" пише, що за необхідності, жителі "готові повторно висловити своє волевиявлення, яке підтверджує бажання приєднатися до своєї історичної Батьківщини".

У третьому варіанті листа міститься прохання до Путіна визнати "ДНР" як "незалежну демократичну правову соціальну державу". Крім того, Пушилін просить президента Росії розглянути можливість укладення договору про дружбу і співробітництво між "Донецькою Народною Республікою" і Російською Федерацією, передбачивши співробітництво в сфері оборони. У підготовленому "МЗС ДНР" тексті також згадується, що проєкт цього договору додається до листа.

звернення (620) путін володимир (24068) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+35
1. Ваше сиятельство, ...
2. Ваше превосходительство, ...
3. Барин, ...
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10.04.2021 17:26
+35
Х#йло само себе просьбы пишет - шизик конченный...
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10.04.2021 17:31
+34
Главарь "ДНР" Пушилин готовит три варианта обращения к Путину - Цензор.НЕТ 2634Главарь "ДНР" Пушилин готовит три варианта обращения к Путину - Цензор.НЕТ 1614 Главарь "ДНР" Пушилин готовит три варианта обращения к Путину - Цензор.НЕТ 2634
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10.04.2021 17:31
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Да похрен кто и что пишет.
Писулька от никого нигде рассмотрена не будет. А ***** и так нападет когда ему моча в бошку ударит с писулькой или без.
Дело только в нашей готовности превратить агрессоров в чернозем.
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10.04.2021 19:04 Відповісти
***** обращается к ***** в трех вариантах
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10.04.2021 19:12 Відповісти
душилин, вы были и будете для кацапья грязными подошвами, склонными к измене. Пиши письма мелким почерком.
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10.04.2021 19:14 Відповісти
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6676
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10.04.2021 19:19 Відповісти
Но и пенсию за особые заслуги тоже.....
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10.04.2021 20:38 Відповісти
Интересно, когда вернём территории, он будет баллотироваться зажопу или за слуг?
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10.04.2021 21:18 Відповісти
Навіть теоретично до звільнення це чмо не доживе.
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11.04.2021 00:46 Відповісти
кто знает... я - оптимист... в смысле возврата, а не его долгожительства...
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11.04.2021 01:09 Відповісти
Леонід Байсаров - судимий бізнесмен і політик з "донецького клану". Своїх підлеглих шахтарів змушує працювати понаднормово і без доплати. У 2014 році Леонід Байсаров голосував за диктаторські закони, а через півроку ходив на референдум по створенню "ДНР".

https://politeka.net/uk/person/858217-leonid-bajsarov-geroj-ukrainy-i-priverzhenec-dnr
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11.04.2021 00:06 Відповісти
Байсаров - тупа чурка, а от Фіма Звягільський то справжній хитрий і лютий кат всього шахтарського краю. На його особистому рахунку тисячі знищених шахтарів і 2,5 тони доларів які він намагався провезти в Тель-Авів... Рідкісне падло.
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11.04.2021 00:50 Відповісти
Так Фіму не посадили пожиттєво, бо кругом продажні хАхли...
В Ерец-Ісраелі ця гнида сиділа б і за соту частину того, що накоїлі.
Один з батьків ригоАналів...

Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 7043
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11.04.2021 09:50 Відповісти
що нокаїла.
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11.04.2021 09:51 Відповісти
дв пусть проваливают. только с одним условием: забрать ахметова и всю эту мразь которая грабежами довела страну до катастрофы
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10.04.2021 19:20 Відповісти
Два варианта понятны: оральный и анальный. А какой третий?
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10.04.2021 19:47 Відповісти
Для третьего потребуется операция по смене пола.
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11.04.2021 17:01 Відповісти
Другий варіант. Лугандон входить в склад паРаши разом з двома відрами санкцій, а Україна позбавляється цього гнидника українофобського.
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10.04.2021 19:47 Відповісти
ПУШИЛИН! ТВОЯ РОДИНА- ГААГА И СЦАРЯ УБИЙЦЫ ТОЖЕ, ТАМ ЗА ВАМИ СКУЧАЮТ!!!!!
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10.04.2021 19:51 Відповісти
Что я и говорил . . .
21-го апреля путяра во время выступления с посланием перед Федеральным собранием объявит что-то из этого, а потом соберётся русский Совет Федерации для утверждения.
И потом введут армию в Донецк / Луганск официально и будут ждать, как отреагирует Запад. Тот ограничится "крайней обеспокоенностью" и путяра на 9 мая объявит, что всех победил.
А если обеспокоенность будет не крайняя, а простая, тогда попробуют отодвинуть линию фронта от Донецка вглубь Украины. Может опять полезут на Мариуполь.
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10.04.2021 20:19 Відповісти
все по старой схеме...
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10.04.2021 20:27 Відповісти
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3166
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10.04.2021 20:42 Відповісти
Наплювати з самої високої дзвіниці на всі абращєнія цього чорта кацапського.Нехай абращається,а нам своє робити...
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10.04.2021 21:06 Відповісти
кацапсие долб@***. Будут гореть в аду
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10.04.2021 21:09 Відповісти
даешь забор по поребрику из дохлых ихтамнетов и крымнашских понаехов !
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10.04.2021 21:32 Відповісти
задумался пушок, аж три варианта... 1-здаться; 2-усраться; 3-колорадской лентой подтереться.
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10.04.2021 21:47 Відповісти
Немцов был прав!
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3846
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10.04.2021 22:52 Відповісти
Готовить оно что-то только у себя на кухне. А тут, что решит путин, то оно и напишет.
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10.04.2021 23:14 Відповісти
Странно, что не озвучен 4-й вариант, самый вероятный?
***** соснет у Байдена, а потом Пушилин у ***** на зло Америке ! ??
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3942
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11.04.2021 00:50 Відповісти
пора этого дибила на лифте прокатать
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10.04.2021 23:39 Відповісти
Вдвоем с его шефом ))
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11.04.2021 00:56 Відповісти
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6878
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10.04.2021 23:42 Відповісти
и Чепушилин биомусор будет ликвидирован...как остальной мусор - гиви, моторолы,захарченко...для кремля вы все мусор, мясо..использованные гон...
а РФ ждет Путлер капут.
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10.04.2021 23:57 Відповісти
Сейчас главная опасность - для Саратова и Вологды. ****@ватое может приказать начать их бомбить, поняв что с Украиной - не прокатило!
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11.04.2021 00:55 Відповісти
И все потому что Воронеж это будущая украинская территория
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11.04.2021 09:18 Відповісти
пушилин это прибор *****, которым он передёргивает.
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11.04.2021 00:25 Відповісти
Недовго тобі, Чепушило, залишилося!
Біжи, доки не зашкварили!)))
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11.04.2021 00:31 Відповісти
Орально... Анально.... А третий какой? Неужели чепушила в Таиланд успел смотаться?
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11.04.2021 03:17 Відповісти
вот мрази...
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11.04.2021 04:24 Відповісти
Це і є суть всього побажання "братського народу". І всі наші дії повинні виходити з цього
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11.04.2021 08:48 Відповісти
просто у этих кротов мозг недоразвит
https://youtu.be/9ifBDu6f_Lc
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11.04.2021 08:57 Відповісти
скоро дети рабсиян будут драться за подорожник и бересту возле заросших памятников путину.
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11.04.2021 09:02 Відповісти
Ватажок "ДНР" Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3107
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11.04.2021 16:26 Відповісти
По логике поведения олигархов у них гробы с золотыми карманами,инкрустированы десятикаратными брил.,ну а жить 200 -300 лет...и более лет...
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11.04.2021 10:37 Відповісти
Хрякообразный Пенис Душилин об одном не догадывается! Аннушка уже разлила масло...
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11.04.2021 15:26 Відповісти
потрібно негайно вводити війська в донецьк,це можно зробити за одну ніч ворог побіжить ,а іначе побіжать наші евреї,якщо підпише путін він введе війська,при нашому бездарному керівництві хай попросять Порошенка він покаже як звільняти території більш половини донбасу він звільнив в пусту даром воїни в нього не гинули
ї
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11.04.2021 16:44 Відповісти
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