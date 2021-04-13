11 украинок, задержанных за голую фотосессию в Дубае, депортировали, одна заболела COVID-19 и вернется после выздоровления, - МИД

Из Объединенных Арабских Эмиратов вечером 12 апреля депортировали 11 из 12 украинок за участие в откровенной фотосессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вчера вечером власть ОАЭ депортировала одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления", - отметил он.

По его словам, всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ.

"Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний", - подчеркнул Николенко.

Спикер МИД напомнил, что, кроме депортации, им угрожали немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев

"Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания", - добавил он.

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул. 6 апреля стало известно, что девушек депортируют из ОАЭ.