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Новости
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11 украинок, задержанных за голую фотосессию в Дубае, депортировали, одна заболела COVID-19 и вернется после выздоровления, - МИД

11 украинок, задержанных за голую фотосессию в Дубае, депортировали, одна заболела COVID-19 и вернется после выздоровления, - МИД

Из Объединенных Арабских Эмиратов вечером 12 апреля депортировали 11 из 12 украинок за участие в откровенной фотосессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вчера вечером власть ОАЭ депортировала одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления", - отметил он.

По его словам, всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ.

"Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний", - подчеркнул Николенко.

Спикер МИД напомнил, что, кроме депортации, им угрожали немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев

"Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания", - добавил он.

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул. 6 апреля стало известно, что девушек депортируют из ОАЭ.

Автор: 

Дубай (63) ОАЭ (198) украинцы (3873) модель (27)


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Топ комментарии
+6
Шейх, что с ними делать?
- Депортировать
Что, всех?
Хорошо, одну самую красивую оставить, но потом депортировать
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13.04.2021 10:28
+6
Потому что россиянки страшные, как атомная война.
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13.04.2021 10:45
+5
Оставили одну за всех отрабатывать.
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13.04.2021 10:26
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Оставили одну за всех отрабатывать.
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13.04.2021 10:26 Ответить
Цій повезло, там вилікують, у нас, якщо з ускладненнями то лягай і помирай і гарна срака не поможе
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13.04.2021 11:26 Ответить
Шейх, что с ними делать?
- Депортировать
Что, всех?
Хорошо, одну самую красивую оставить, но потом депортировать
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13.04.2021 10:28 Ответить
Самую красивую депортировать?! ок, но только каждому по одному разу!!!
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13.04.2021 10:32 Ответить
Жаль могилевская с ними не поехала, пришлась бы шейху по душе
11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС - Цензор.НЕТ 5772
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13.04.2021 10:37 Ответить
Лучше отправьте ее физикам-теоретикам, что занимаются черными дырами. Может, кто-то из них решится стать экспериментатором?
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13.04.2021 10:43 Ответить
Та они на одной оставшейся отыграются.
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13.04.2021 10:28 Ответить
А 11 других, которые от нее, скорее всего заразились.... Welcom to Ukraina!!!!! Чекаемо!
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13.04.2021 10:29 Ответить
опять новость про этих ************? Там вон пуйло скоро нападет, а тут такое
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13.04.2021 10:30 Ответить
Коронавирус пострашнее
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13.04.2021 10:32 Ответить
А с чего взяли что они голые? Жопы вон каким-то ковром прикрыты. Игде взять оригинал посмотреть?
11 украинок, задержанных за голую фотосессию в Дубае, депортировали, одна заболела COVID-19 и вернется после выздоровления, - МИД - Цензор.НЕТ 905
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13.04.2021 10:33 Ответить
нашел)
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13.04.2021 10:35 Ответить
Когда-то женщина, которую я бесконечно уважаю - Раневская, на собрании театра, по поводу двух педиков, сказала: "Я не хочу распоряжаться их задницами", и ушла. Так и я не хочу распоряжаться этими боди. Их дело. Мозгов Бог не дал, но дал тело. Юзай)))
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13.04.2021 10:46 Ответить
тут їх взагалі 15 а не 11
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13.04.2021 10:35 Ответить
Люди гибнут за металл. Хотя люди ли? НО мне их жаль, не более, и проституток не осуждаю. Самая древняя профессия. Было дело... та ладно, шалил)))
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13.04.2021 10:40 Ответить
Держи без "ковра"
11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС - Цензор.НЕТ 8498
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13.04.2021 10:47 Ответить
Их вычислили по гудению, когда ветерок подул...
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13.04.2021 11:08 Ответить
в інторнєті є фото з середини номера, форма одягу така сама але поза раком...
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13.04.2021 12:17 Ответить
Напомнило старый анекдот
Сидит бабулька на лавочке возле дома, напротив присаживается молодая деваха. Вся из себя... мини-юбка "по самое небалуйся" все наружу, трусиков нет... бабуля посмотрела на это и говорит:
- Милая, ее надо мыть, а не проветривать!
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13.04.2021 13:57 Ответить
На венерические заболевания их проверьте заодно
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13.04.2021 10:32 Ответить
Надо было всех оставить отрабатывать своими "ЗВЕЗДАМИ" штрафы.
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13.04.2021 10:32 Ответить
Дуже цікаво. Дякую.
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13.04.2021 10:33 Ответить
бубочка борт №1 выслал?
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13.04.2021 10:39 Ответить
Почему-то задержали только украинок.

11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС - Цензор.НЕТ 7980
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13.04.2021 10:41 Ответить
Потому что россиянки страшные, как атомная война.
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13.04.2021 10:45 Ответить
АльоНушкі?)
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13.04.2021 10:56 Ответить
Много смелых ученых пытались написать диссертацию "Страхойо*ищность российских баб как источник российского алкоголизма", но спивались во время изучения материала.
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13.04.2021 11:06 Ответить
Хорошо хоть не СПИДОМ. заболела. Ну вот и на кой Украине нужно было за них вписываться. Знали что делали, знали о традициях страны, веры, не кто насильно не принуждал., делали все осознанно. А как известно за все нужно платить.
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13.04.2021 10:42 Ответить
навіщо викидати те, що ще можна використати за призначенням?
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13.04.2021 10:46 Ответить
12 шльондр оушена
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13.04.2021 10:43 Ответить
Позорище України ! Жодна з них не розмовляє Українською мовою , в літаку ці курви ще й напилися шампанського і матюкалися як шльондри... діставали стюардес : " девочка, шампанского нам принеси мы домой летим.." одним словом курви плять , а їх тут по всім новинам піарять ...
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13.04.2021 10:59 Ответить
"Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний",...Велика перемога консульства...Вітаю вас друзі..Нам є чим пишатись!!! Цікаво яку ще корисну роботу виконує наше консульство..Хоча це громадяни нашої держави і їх протрібно захищати, але закони ще ніхто не відміняв..Всипати б цим шльондрам за таку рекламу нашій державі..Нехай би платили штрафи і сиділи ще пів року в тюрмі....

P.S будь ласка поіменний список дівчаток, щоб батьки гордились своїми нащадками...
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13.04.2021 11:03 Ответить
Ждем когда консул женится на одной поди уже выбрал
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13.04.2021 12:22 Ответить
ну этот же женился на телке с собачкой, даже жену бросил. Хотя сейчас в их семье нормальная только собашка
11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС - Цензор.НЕТ 8165
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13.04.2021 13:56 Ответить
Консул нищеброд на фоне тех арабов, что пялились в окна небоскр ****.
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13.04.2021 14:44 Ответить
Одна осталась подработать.
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13.04.2021 14:43 Ответить
Ну зачем? Пусть бы там 6 месяцев посидели ,подумали как это не уважать законы государства куда вы приехали.Это вам не Украина где вы привыкли голыми жопами щеголять.....
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13.04.2021 15:03 Ответить
 
 