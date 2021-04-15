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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО начнет выводить войска из Афганистана

НАТО начнет выводить войска из Афганистана

Союзники по НАТО приняли решение о начале к 1 мая вывода войск из Афганистана.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Союзники пришли к выводу, что мы начнем вывод сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", к 1 мая. Этот вывод войск будет упорядоченным, скоординированным и проводится по нашей собственной воле. Мы планируем, что вывод всех сил... завершится за несколько месяцев. Мы будем решительно реагировать в этот период на любые атаки талибов, - говорится в документе.

В нем напоминается, что в 2001 году союзники применили статью 5 Вашингтонского договора, единственный раз в истории НАТО, и направили свои силы в Афганистан с целью противостоять "Аль-Каиде" и тем, кто напал на Соединенные Штаты 11 сентября, а также предотвратить использование террористами Афганистана как безопасного убежища.

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Министры стран НАТО в своем заявлении отмечают, что завершение миссии альянса происходит "на фоне возобновления региональной и международной поддержки политического прогресса на пути к миру".

"Мы продолжим поддерживать продолжающийся мирный процесс, осуществляемый афганцами и возглавляемый афганцами. Мы приветствуем Стамбульскую конференцию как возможность продвинуть мирный процесс вперед и закрепить прогресс, достигнутый в Дохе. Мы призываем афганское правительство и талибов придерживаться своих обязательств в отношении мирного процесса, инициированного соглашением между США и "Талибаном" и совместным заявлением США и Афганистана", - заявил Североатлантический совет.

Он заверил, что союзники и партнеры по НАТО будут продолжать поддерживать Афганистан, его народ и его институты в обеспечении безопасности и отстаивании достижений последних 20 лет.

"Вывод наших войск не означает прекращения наших отношений с Афганистаном. Скорее, это будет началом новой главы. В основе прочного мира в Афганистане будет лежать прочное, всеобъемлющее и мирное соглашение, которое положит конец насилию, гарантирует права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддержит верховенство закона и гарантирует, что Афганистан никогда больше не станет убежищем для террористов", - обещают страны НАТО.

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В заявлении выражается благодарность "всем, кто участвовал в этой миссии и поддерживал ее, включая силы безопасности Афганистана".

Напомним, 14 апреля президент США Джозеф Байден объявил о выводе с территории Афганистана американских войск до 11 сентября 2021 года. 

Автор: 

Афганистан (606) НАТО (10076)


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Топ комментарии
+11
Выводите их в Украину.
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15.04.2021 02:16 Ответить
+6
США готовят боевой резерв !? для каких целей я думаю тут обьяснять никому не нужно..
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15.04.2021 02:01 Ответить
+6
Заходите к нам на огонек, пожарим танки российских фашистов, они едут к нам без приглашения.
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15.04.2021 02:08 Ответить
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США готовят боевой резерв !? для каких целей я думаю тут обьяснять никому не нужно..
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15.04.2021 02:01 Ответить
РФ-страна говна и кацапоРабов.
путэн - *****!
Украина выстоит и победит русских фашистов.
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15.04.2021 03:03 Ответить
Заходите к нам на огонек, пожарим танки российских фашистов, они едут к нам без приглашения.
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15.04.2021 02:08 Ответить
Выводите их в Украину.
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15.04.2021 02:16 Ответить
вводите *
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15.04.2021 02:29 Ответить
путин-*****.
Кацап - мерзкий убийца-нелюдь.
Украина победит русских фашистов!
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15.04.2021 03:07 Ответить
********* в замешательстве, после таких новостей)
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15.04.2021 03:14 Ответить
Ну слава Богу.
Поделили наконец-то траффик герыча.
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15.04.2021 03:34 Ответить
А шо вы там робылы?
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15.04.2021 03:54 Ответить
Украинский русский?
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15.04.2021 05:59 Ответить
ну вот сами и смотрите про корабли

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".
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15.04.2021 04:47 Ответить
Нас тупо злили, ну хоч всі побачать шо у України є тільки 1 союзник - це армія!
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15.04.2021 05:22 Ответить
НАТО начнет выводить войска из Афганистана - Цензор.НЕТ 8806
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15.04.2021 06:14 Ответить
вот почему сша уступчивые стали такие

Внезапная уступчивость сша может объясняется тем, что на днях "Женминь Жибао" , официальный рупор КомПартии КНР, опубликовала на первых полосах статью о том, что пора вернуть Тайвань, как Россия вернула Крым. А потом Китай отправил к Тайваню 25 боевых кораблей.
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15.04.2021 06:15 Ответить
Приятно общаться с тем, кто знает китайский) Пи-ся зя-зя
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15.04.2021 06:24 Ответить
Начнем с того, что делало НАТО в Афгане? А тем более до сих пор?
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15.04.2021 06:18 Ответить
To же самое что и советская военщина в 80-е: обеспечивала крышевание траффика герыча.
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15.04.2021 06:50 Ответить
Нуу, если Вы говорите на русском, то понимаете о чём? Поясните....
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15.04.2021 06:55 Ответить
Мне как-то казалось что предназначение авиабазы в Ульяновске не требует дополнительных пояснений...
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15.04.2021 07:23 Ответить
Очередная победа вооруженного народа. И англичан и советов и американцев. БЕЗ экономики,вооружения,государства( капитулировать некому) в очередной раз ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД выгнал гостей,которые пришли самовольно. Украинцы вооружайтесь! Тогда
- ни одна властная тварь не будет беспредельность ибо никакие охранники не защитят от гранат и выстрелов в упор;
Ни какая власть не сможет навязывать нам законы,которые НЕ нравятся вооруженному человеку;
Ни какой агрессор типы рашки не захочет Афганистана.
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15.04.2021 07:02 Ответить
"НАТО начнет выводить войска из Афганистана" в Восточную Европу .....
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15.04.2021 07:06 Ответить
Я так думаю, что от Украины до Москвы ближе, чем от Афганистана до Москвы. 😇
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15.04.2021 08:05 Ответить
 
 