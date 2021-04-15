НАТО почне виводити війська з Афганістану
Союзники по НАТО ухвалили рішення про початок на 1 травня виведення військ з Афганістану.
Про це йдеться в заяві Північноатлантичної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Союзники дійшли висновку, що ми почнемо виведення сил, що беруть участь в операції "Рішуча підтримка", до 1 травня. Це виведення військ буде впорядкованим, скоординованим і проводитиметься за нашою власною волею. Ми плануємо, що виведення всіх сил ... завершиться за кілька місяців. Ми будемо рішуче реагувати в цей період на будь-які атаки талібів", - йдеться в документі.
У ньому нагадується, що в 2001 році союзники застосували статтю 5 Вашингтонського договору, єдиний раз в історії НАТО, і направили свої сили в Афганістан з метою протистояти "Аль-Каїді" і тим, хто напав на Сполучені Штати 11 вересня, а також запобігти використанню терористами Афганістану як безпечного притулку.
Міністри країн НАТО у своїй заяві зазначають, що завершення місії альянсу відбувається "на тлі відновлення регіональної та міжнародної підтримки політичного прогресу на шляху до миру".
"Ми продовжимо підтримувати мирний процес, що триває, здійснюваний афганцями й очолюваний афганцями. Ми вітаємо Стамбульську конференцію як можливість просунути мирний процес вперед і закріпити прогрес, досягнутий у Досі. Ми закликаємо афганський уряд і талібів дотримуватися своїх зобов'язань щодо мирного процесу, ініційованого угодою між США і "Талібаном" і спільною заявою США та Афганістану", - заявила Північноатлантична рада.
Він запевнив, що союзники і партнери по НАТО продовжуватимуть підтримувати Афганістан, його народ і його інститути в гарантуванні безпеки і відстоюванні досягнень останніх 20 років.
"Виведення наших військ не означає припинення наших відносин з Афганістаном. Швидше, це буде початком нової глави. В основі міцного миру в Афганістані лежатиме міцна, всеосяжна і мирна угода, яка покладе край насильству, гарантує права людини всіх афганців, особливо жінок, дітей і меншин, підтримає верховенство закону і гарантує, що Афганістан ніколи більше не стане притулком для терористів", - обіцяють країни НАТО.
У заяві висловлюється подяка "всім, хто брав участь у цій місії і підтримував її, включно із силами безпеки Афганістану".
Нагадаємо, 14 квітня президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ до 11 вересня 2021 року.
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Ни какая власть не сможет навязывать нам законы,которые НЕ нравятся вооруженному человеку;
Ни какой агрессор типы рашки не захочет Афганистана.