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Новини Агресія Росії проти України
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НАТО почне виводити війська з Афганістану

НАТО почне виводити війська з Афганістану

Союзники по НАТО ухвалили рішення про початок на 1 травня виведення військ з Афганістану.

Про це йдеться в заяві Північноатлантичної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Союзники дійшли висновку, що ми почнемо виведення сил, що беруть участь в операції "Рішуча підтримка", до 1 травня. Це виведення військ буде впорядкованим, скоординованим і проводитиметься за нашою власною волею. Ми плануємо, що виведення всіх сил ... завершиться за кілька місяців. Ми будемо рішуче реагувати в цей період на будь-які атаки талібів", - йдеться в документі.

У ньому нагадується, що в 2001 році союзники застосували статтю 5 Вашингтонського договору, єдиний раз в історії НАТО, і направили свої сили в Афганістан з метою протистояти "Аль-Каїді" і тим, хто напав на Сполучені Штати 11 вересня, а також запобігти використанню терористами Афганістану як безпечного притулку.

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Міністри країн НАТО у своїй заяві зазначають, що завершення місії альянсу відбувається "на тлі відновлення регіональної та міжнародної підтримки політичного прогресу на шляху до миру".

"Ми продовжимо підтримувати мирний процес, що триває, здійснюваний афганцями й очолюваний афганцями. Ми вітаємо Стамбульську конференцію як можливість просунути мирний процес вперед і закріпити прогрес, досягнутий у Досі. Ми закликаємо афганський уряд і талібів дотримуватися своїх зобов'язань щодо мирного процесу, ініційованого угодою між США і "Талібаном" і спільною заявою США та Афганістану", - заявила Північноатлантична рада.

Він запевнив, що союзники і партнери по НАТО продовжуватимуть підтримувати Афганістан, його народ і його інститути в гарантуванні безпеки і відстоюванні досягнень останніх 20 років.

"Виведення наших військ не означає припинення наших відносин з Афганістаном. Швидше, це буде початком нової глави. В основі міцного миру в Афганістані лежатиме міцна, всеосяжна і мирна угода, яка покладе край насильству, гарантує права людини всіх афганців, особливо жінок, дітей і меншин, підтримає верховенство закону і гарантує, що Афганістан ніколи більше не стане притулком для терористів", - обіцяють країни НАТО.

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У заяві висловлюється подяка "всім, хто брав участь у цій місії і підтримував її, включно із силами безпеки Афганістану".

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ до 11 вересня 2021 року.

Автор: 

Афганістан (493) НАТО (6546)


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Топ коментарі
+11
Выводите их в Украину.
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15.04.2021 02:16 Відповісти
+6
США готовят боевой резерв !? для каких целей я думаю тут обьяснять никому не нужно..
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15.04.2021 02:01 Відповісти
+6
Заходите к нам на огонек, пожарим танки российских фашистов, они едут к нам без приглашения.
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15.04.2021 02:08 Відповісти
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США готовят боевой резерв !? для каких целей я думаю тут обьяснять никому не нужно..
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15.04.2021 02:01 Відповісти
РФ-страна говна и кацапоРабов.
путэн - *****!
Украина выстоит и победит русских фашистов.
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15.04.2021 03:03 Відповісти
Заходите к нам на огонек, пожарим танки российских фашистов, они едут к нам без приглашения.
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15.04.2021 02:08 Відповісти
Выводите их в Украину.
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15.04.2021 02:16 Відповісти
вводите *
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15.04.2021 02:29 Відповісти
путин-*****.
Кацап - мерзкий убийца-нелюдь.
Украина победит русских фашистов!
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15.04.2021 03:07 Відповісти
********* в замешательстве, после таких новостей)
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15.04.2021 03:14 Відповісти
Ну слава Богу.
Поделили наконец-то траффик герыча.
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15.04.2021 03:34 Відповісти
А шо вы там робылы?
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15.04.2021 03:54 Відповісти
Украинский русский?
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15.04.2021 05:59 Відповісти
ну вот сами и смотрите про корабли

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".
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15.04.2021 04:47 Відповісти
Нас тупо злили, ну хоч всі побачать шо у України є тільки 1 союзник - це армія!
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15.04.2021 05:22 Відповісти
НАТО начнет выводить войска из Афганистана - Цензор.НЕТ 8806
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15.04.2021 06:14 Відповісти
вот почему сша уступчивые стали такие

Внезапная уступчивость сша может объясняется тем, что на днях "Женминь Жибао" , официальный рупор КомПартии КНР, опубликовала на первых полосах статью о том, что пора вернуть Тайвань, как Россия вернула Крым. А потом Китай отправил к Тайваню 25 боевых кораблей.
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15.04.2021 06:15 Відповісти
Приятно общаться с тем, кто знает китайский) Пи-ся зя-зя
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15.04.2021 06:24 Відповісти
Начнем с того, что делало НАТО в Афгане? А тем более до сих пор?
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15.04.2021 06:18 Відповісти
To же самое что и советская военщина в 80-е: обеспечивала крышевание траффика герыча.
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15.04.2021 06:50 Відповісти
Нуу, если Вы говорите на русском, то понимаете о чём? Поясните....
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15.04.2021 06:55 Відповісти
Мне как-то казалось что предназначение авиабазы в Ульяновске не требует дополнительных пояснений...
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15.04.2021 07:23 Відповісти
Очередная победа вооруженного народа. И англичан и советов и американцев. БЕЗ экономики,вооружения,государства( капитулировать некому) в очередной раз ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД выгнал гостей,которые пришли самовольно. Украинцы вооружайтесь! Тогда
- ни одна властная тварь не будет беспредельность ибо никакие охранники не защитят от гранат и выстрелов в упор;
Ни какая власть не сможет навязывать нам законы,которые НЕ нравятся вооруженному человеку;
Ни какой агрессор типы рашки не захочет Афганистана.
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15.04.2021 07:02 Відповісти
"НАТО начнет выводить войска из Афганистана" в Восточную Европу .....
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15.04.2021 07:06 Відповісти
Я так думаю, что от Украины до Москвы ближе, чем от Афганистана до Москвы. 😇
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15.04.2021 08:05 Відповісти
 
 