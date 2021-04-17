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ФСБ РФ заявило, что консул Сосонюк интересовался базами данных россиян. ВИДЕО

В ФСБ РФ заявляют, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк в середине марта хотел приобрети закрытые базы данных россиян.

"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Ещё данными ФСБ и базой данных уголовных дел", - сообщается в видео спецслужбы, распространённом Центром общественных связей (ЦОС), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В видео уточняется, что Сосонюк хотел приобрести эти базы данных в середине марта.

На видео также присутствует продавец с ярмарки "Юнона" в Петербурге, который рассказал, что Сосонюк якобы планировал именно там приобрети интересующую его информацию.

В российской спецслужбе заявляют, что задержанный консул Украины уличён в шпионаже: "Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж", - сказал сотрудник спецслужбы Сосонюку. Это запечатлено на видео ФСБ, распространённом в субботу.

Судя по видео ФСБ, Сосонюк был задержан в ресторане. Позднее его доставили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Туда же прибыли украинские дипработники.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

Санкт-Петербург (488) ФСБ (1943) консул (138)


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Топ комментарии
+38
Дикари даже отмазку придумать не в состоянии. Любая база данных вскрывается хакерами, а не продавцом с рынка.
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17.04.2021 18:50 Ответить
+24
На хера ? Вата у нас давно вся в одной базе ,в базе ДЕБИЛОВ !
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17.04.2021 18:49 Ответить
+21
Совершенно непонятно, зачем посетителю зоопарка список мартышек...
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17.04.2021 18:52 Ответить
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Вообще, ситуация крайне схожа с 41-м годом
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17.04.2021 21:33 Ответить
так на видосе он молчит, а за него говорят, не?
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17.04.2021 21:45 Ответить
Все добре. Операція прикриття пройшла успішно. Наружка ФСБ відпрацювала по об'єкту прикриття. А основа операція досягла цілей. Кого треба завербували, що треба отримали.
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17.04.2021 21:46 Ответить
В рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины Шахтер играет против Динамо.Довольно необычное событие произошло за несколько минут до стартового свистка - защитник Шахтера Додо пел гимн Украины.
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17.04.2021 21:49 Ответить
Грубая "работа". Задержание дипломата в ресторане с дамой - затем на видео "показания" даёт какой-то мужской голос - "торговца базами данных".
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17.04.2021 23:11 Ответить
Очередной бред от ФСБ. В век IT технологий не обязательно быть на территории рф чтобы вскрыть любую базу данных Уже и не знают что нам навесить....
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17.04.2021 23:13 Ответить
А зачем это делать в открытую?
Беллингкэт и штаб Навального купили все данные за недорого через интернет: и машины, и полёты, и прописки, и страховки...
Даже узнали что "Петров" "Баширову" (или наоборот) свою машину продал...
Муть какая-то.
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18.04.2021 00:58 Ответить
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