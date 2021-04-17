ФСБ РФ заявило, что консул Сосонюк интересовался базами данных россиян. ВИДЕО
В ФСБ РФ заявляют, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк в середине марта хотел приобрети закрытые базы данных россиян.
"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Ещё данными ФСБ и базой данных уголовных дел", - сообщается в видео спецслужбы, распространённом Центром общественных связей (ЦОС), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В видео уточняется, что Сосонюк хотел приобрести эти базы данных в середине марта.
На видео также присутствует продавец с ярмарки "Юнона" в Петербурге, который рассказал, что Сосонюк якобы планировал именно там приобрети интересующую его информацию.
В российской спецслужбе заявляют, что задержанный консул Украины уличён в шпионаже: "Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж", - сказал сотрудник спецслужбы Сосонюку. Это запечатлено на видео ФСБ, распространённом в субботу.
Судя по видео ФСБ, Сосонюк был задержан в ресторане. Позднее его доставили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Туда же прибыли украинские дипработники.
Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ
Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение 72 часов.
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